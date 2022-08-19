19 серпня в Миргородській та Лубенській громадах на Полтавщині проводитимуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій
У п’ятницю, 19 серпня, жителі Полтавської області будуть чути звуки пострілів - проводитимуться навчальні стрільби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
За його словами, сьогодні навчальні стрільби проходитимуть у Миргородській та Лубенській громадах.
"19 серпня на території Миргородської та Лубенської територіальних громад проводитимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВА.
