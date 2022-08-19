Росія активно обстрілює Харків, щоб змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, - розвідка Британії
Російські окупанти щоденно обстрілюють Харків. Таким чином вони намагаються змусити українських бійців тримати значні сили на цьому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
"Попри те, що лінія фронту на цьому напрямку мало просунулася з травня, друге місто України було під одними із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - йдеться у звіті.
У британській розвідці пояснили, що Харків, який розташовується приблизно за 15 км від російської лінії фронту, постраждав, оскільки залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії.
"Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста", - зазначають у повідомленні.
Там підкреслюють, що російські сили відносно незначно утримують харківський сектор, але все ж "продовжують здійснювати локальні рейди та зондування українських сил".
"Ймовірно, вони (окупанти. - Ред.) намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їх як сили для контратаки на будь-яких інших напрямках", - підсумували в британській розвідці.
