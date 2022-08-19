УКР
Росія активно обстрілює Харків, щоб змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, - розвідка Британії

харків

Російські окупанти щоденно обстрілюють Харків. Таким чином вони намагаються змусити українських бійців тримати значні сили на цьому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

"Попри те, що лінія фронту на цьому напрямку мало просунулася з травня, друге місто України було під одними із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - йдеться у звіті.

У британській розвідці пояснили, що Харків, який розташовується приблизно за 15 км від російської лінії фронту, постраждав, оскільки залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії.

"Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста", - зазначають у повідомленні.

Там підкреслюють, що російські сили відносно незначно утримують харківський сектор, але все ж "продовжують здійснювати локальні рейди та зондування українських сил".

"Ймовірно, вони (окупанти. - Ред.) намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їх як сили для контратаки на будь-яких інших напрямках", - підсумували в британській розвідці.

Велика Британія (5800) обстріл (31019) розвідка (3925) Харків (5877)
+4
нужно демонстративно нацелиться на прифронтовой город орков, и намекнуть что будет если харьков не прекратят обстреливать
19.08.2022 10:16 Відповісти
+3
Выход в данной ситуации только один...мочить Белгород...Арта на 500 км в Украине уже есть...
19.08.2022 10:27 Відповісти
+2
Звісно, Гепа б зрадів! Гепа набрав під великі відсотки кредитів у рашкі, та під заставу нерухомості Харкова. А тут такий форс - мажор!! Віддавати $$$ - не потрібно.👈
19.08.2022 10:07 Відповісти
а щоб сказав про це дохлий гепа???? зрадів би?? чи плакав ??
19.08.2022 10:02 Відповісти
Звісно, Гепа б зрадів! Гепа набрав під великі відсотки кредитів у рашкі, та під заставу нерухомості Харкова. А тут такий форс - мажор!! Віддавати $$$ - не потрібно.👈
19.08.2022 10:07 Відповісти
нужно демонстративно нацелиться на прифронтовой город орков, и намекнуть что будет если харьков не прекратят обстреливать
19.08.2022 10:16 Відповісти
Сомневаюсь что жизнь простых орков в Кремле что то значит.
19.08.2022 11:02 Відповісти
Выход в данной ситуации только один...мочить Белгород...Арта на 500 км в Украине уже есть...
19.08.2022 10:27 Відповісти
чушь... они обстреливают активно Харьков, Николаев, а так же Никополь и Марганец потому, что могут так хоть как-то отомстить за огромный урон причиненный Хаймарсами
19.08.2022 10:41 Відповісти
Кто-то навел на эти общежития и дк "Железнодорожников", типа что там что-то прячется. Какие-то гниды звонят своим родственникам в рашку, а те уже передают далее.
19.08.2022 10:50 Відповісти
Да Вы разведчик, как до сих пор служба разведки Украины без Вас справляется?
Без Вашей ахинеи и крика?
19.08.2022 11:57 Відповісти
Надо, чтобы США разрешило обстреливать территорию мордора западным оружием в том направлении.
19.08.2022 10:56 Відповісти
Це договорнячок Єрмака та Путлера трошки бомбити кожного ранку Харьков щоб не давати Хамерси на південь.
19.08.2022 11:30 Відповісти
белгород белгород и ще раз белгород бомбити
19.08.2022 12:13 Відповісти
А хто заважає нашим військовим знищити пускові установки у "бєлгородському прикордонні"? Оманський договір? Особисто я бачу тільки два варіанти: або ми знищимо зелене гівно, або зелене гівно знищить всю Україну.
19.08.2022 12:43 Відповісти
ППО гарно справляються зі своєю роботою - більщість кацапських ракет збивають над Харківом.
Паніка виключена, місто живе і надалі своїм життям тільки Тєрєхов хрен зроби броньовані укриття на зупинках, хоча і обіцяв.
19.08.2022 12:45 Відповісти
Як моя бабуся говорила: "Не мели дурниць". За те, що не всі ракети запущені із бєлгорода долітають до Харкова чи області дякувати не нашому ППО, а самим ракетам, які від старості падають у кацапів, не долитівши до кордону України.
19.08.2022 13:24 Відповісти
 
 