Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: "Це відверта маніпуляція"

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін пояснив, чому визнання Росії державою-спонсоркою тероризму є необхідністю та якою буде доля російських активів у США після цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шабунін пише у соцмережах.

Шабунін назвав заяву заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої про те, що визнання РФ державою-спонсоркою тероризму стане для України проблемою "відвертою маніпуляцією".

"Це відверта маніпуляція. Статусу держави-спонсору тероризму для Росії невпинно вимагає Зеленський, про нього щоразу у своїх комунікаціях нагадує міністр закордонних справ Кулеба. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вимагає його у Держдепу, а Сенат США практично одноголосно голосує постанову з відповідною вимогою. А наша заступниця міністра виходить і каже, що Україні це непотрібно. Що це як не саботаж?", - пише він.

Голова правління громадської організації пояснює, що американське законодавство передбачає, що разом з присвоєнням статусу держави-спонсора тероризму американські громадяни можуть звертатися з позовами про стягнення російських активів в США, але "це не означає, що Україна ці активи автоматично втрачає".

" Для конфіскації активів на користь України потрібно приймати додаткові закони в США. А визнання росії спонсором тероризму значно полегшить це завдання для друзів України в Конгресі. Одним словом, пані Мудрій варто було б зосередитися на своїх безпосередніх обов’язках і нарешті зайнятися конфіскацією російських активів в Україні за санкційним механізмом", - вважає Шабунін.

Також він нагадав, що скоро минає 3 місяці як Рада прийняла відповідний закон.

"Проте Мін'юст в особі Мудрої (саме вона відповідальний заступник) поки не подав жодної заяви в суд про стягнення активів рускіх. Справедливості заради, Мудра не має відношення до Малюськи. Вона - людина Єрмака, яку готують на заміну діючому міністру", - зазначив Шабунін.