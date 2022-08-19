УКР
Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: "Це відверта маніпуляція"

шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін пояснив, чому визнання Росії державою-спонсоркою тероризму є необхідністю та якою буде доля російських активів у США після цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шабунін пише у соцмережах.

Шабунін назвав заяву заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої про те, що визнання РФ державою-спонсоркою тероризму стане для України проблемою "відвертою маніпуляцією".

"Це відверта маніпуляція. Статусу держави-спонсору тероризму для Росії невпинно вимагає Зеленський, про нього щоразу у своїх комунікаціях нагадує міністр закордонних справ Кулеба. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вимагає його у Держдепу, а Сенат США практично одноголосно голосує постанову з відповідною вимогою. А наша заступниця міністра виходить і каже, що Україні це непотрібно. Що це як не саботаж?", - пише він.

Голова правління громадської організації пояснює, що американське законодавство передбачає, що разом з присвоєнням статусу держави-спонсора тероризму американські громадяни можуть звертатися з позовами про стягнення російських активів в США, але "це не означає, що Україна ці активи автоматично втрачає".

Також читайте: Хочу зрозуміти, чому Зеленський сказав неправду про напад РФ, - Шабунін

" Для конфіскації активів на користь України потрібно приймати додаткові закони в США. А визнання росії спонсором тероризму значно полегшить це завдання для друзів України в Конгресі. Одним словом, пані Мудрій варто було б зосередитися на своїх безпосередніх обов’язках і нарешті зайнятися конфіскацією російських активів в Україні за санкційним механізмом", - вважає Шабунін.

Також він нагадав, що скоро минає 3 місяці як Рада прийняла відповідний закон.

"Проте Мін'юст в особі Мудрої (саме вона відповідальний заступник) поки не подав жодної заяви в суд про стягнення активів рускіх. Справедливості заради, Мудра не має відношення до Малюськи. Вона - людина Єрмака, яку готують на заміну діючому міністру", - зазначив Шабунін.

росія (67966) США (24380) тероризм (2873) Шабунін Віталій (614)
Топ коментарі
+19
Мудра просто тупа та дурна...
показати весь коментар
19.08.2022 10:10 Відповісти
+14
Ну значить не така вона вже і "мудра".А враховуючи що вона ще й "людина д'єрмака", і так відкрито саботує , то це ще зайвий раз підтверджує що д'єрмак грає проти України
показати весь коментар
19.08.2022 10:12 Відповісти
+13
Значить мудра поступає вірно але для єрмака. Коли цю іуду викинуть з оп? По вангеровцях він не мав доступ до інформації, а тут в кожному випадку прокладка. Хто і куди його обирав
показати весь коментар
19.08.2022 10:13 Відповісти
Мудра просто тупа та дурна...
показати весь коментар
19.08.2022 10:10 Відповісти
У вас все просто и все дурни Это и есть пособничество в пользу РАШИСТСКИХ МРАЗЕЙ ОТ ДЕРЬМАКА ПРОКЛЯТОГО КРОТА , ведь эта мудра его человек , как и Арахломидия снял санкции кошелька ***** АБРАМОВИЧА НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ , с откатом дерьмаку
показати весь коментар
19.08.2022 10:22 Відповісти
Не тупа, не дурна, а відробляє гроші і ДОВІРУ свого патрона - Єрмака. Єрмаку конфіскація коштів росіян в Україні не потрібна. Він зі своїм почтом їх безпосередньо в свою кишеню "оподатковує", абсолютно так, як рекетири в шалені 90ті "кришує" бізнес.
показати весь коментар
19.08.2022 10:23 Відповісти
Ну значить не така вона вже і "мудра".А враховуючи що вона ще й "людина д'єрмака", і так відкрито саботує , то це ще зайвий раз підтверджує що д'єрмак грає проти України
показати весь коментар
19.08.2022 10:12 Відповісти
Тварі продажні всі зеленожопі, основний від діяльності всієй цієї мерзоти- торгівля Батьківщиной гуртом та в роздріб, а українці їх не цікавлять зовсім. Вони, сукі, за монєтку-за таблєточку і мати рідну віддадуть, а ***** й поготів будуть підмахувати з задоволенням
показати весь коментар
19.08.2022 10:12 Відповісти
Значить мудра поступає вірно але для єрмака. Коли цю іуду викинуть з оп? По вангеровцях він не мав доступ до інформації, а тут в кожному випадку прокладка. Хто і куди його обирав
показати весь коментар
19.08.2022 10:13 Відповісти
Щось цього шабуніна останнім часом стало забагато в інфопросторі.
показати весь коментар
19.08.2022 10:13 Відповісти
По словам Андрея Пионтковского в банках США находится минимум 2 триллиона долларов путлерской шайки не воров и не убийц...это почти половина годового бюджета USA...но использовать их хмырь мавзолейный не может...санкции санкции...
Байден...Астанавитесь...
показати весь коментар
19.08.2022 10:20 Відповісти
Піонтковський - фсбшний 3.14здобол і провокатор
показати весь коментар
19.08.2022 10:42 Відповісти
Мудрая это псевдоним Безумной?
показати весь коментар
19.08.2022 10:20 Відповісти
мудра бльдь.
показати весь коментар
19.08.2022 10:20 Відповісти
За саботаж уволить,хозяина Ермака послать на х..й.
показати весь коментар
19.08.2022 10:25 Відповісти
А її прізвище читається як мУдра чи як мудрА?
А чого можна очікувати від заступниці міністра, який постив дебільні фоточки, наприклад, фото, де він сидить під столом?
Кадри зеленського - прекрасний матеріал для кунсткамери!
показати весь коментар
19.08.2022 10:31 Відповісти
Взагалі то Мудра - це єврейське прізвище. От не можу зрозуміти, чому в Україні керують не українці, а євреї? Найдіть хоч одного керівника - українця в Ізраїлі.
показати весь коментар
19.08.2022 10:31 Відповісти
Бо українці в Ізраїлі - це євреї з України.
А тепер питання: чи українці успішно керували Україною з 1991 року? Якщо так, то чому у 2019 вибрали єврея?
показати весь коментар
19.08.2022 10:41 Відповісти
А Безугла?
показати весь коментар
19.08.2022 11:22 Відповісти
Не на часi.
показати весь коментар
19.08.2022 10:34 Відповісти
Мабуть доречно буде віднині, при написанні брати у лапки призвіще цієї "Мудрої"...
показати весь коментар
19.08.2022 10:36 Відповісти
З такими чиновниками і вороги не потрібні, вони і самі країну знищать 🤬
показати весь коментар
19.08.2022 10:36 Відповісти
А чем зеленожопая обезьяна мудрая хуже своего вожака- аналогичной обезьяны малюськи? Все они из одной помойной ямы!
показати весь коментар
19.08.2022 10:40 Відповісти
Тіньовим міністром юстиції був, схоже, що і залишається, партнов. "Мудра", зам портнова.
показати весь коментар
19.08.2022 11:28 Відповісти
От же, які неправильні чели єсть.. Нахабно заважають мудрим злити Україну х@йлу... Такой же бил годний договорнячьок, сваі люді в руководствє і тут тєбє на... Нє хотят в стойло! какиє гадкіє...
показати весь коментар
19.08.2022 10:42 Відповісти
Тавтолог-лошиця.Кумедна людина Шабунін.
показати весь коментар
19.08.2022 10:47 Відповісти
Єрмака на*ер з пляжу!
показати весь коментар
19.08.2022 10:48 Відповісти
Щось багато шабуніна в новинах .Значить буде скоро лизати зелених і продовжувати хаяти Порошенко.
показати весь коментар
19.08.2022 10:48 Відповісти
Для пліснявої влади все, що шкодить кацапам табу.
показати весь коментар
19.08.2022 11:01 Відповісти
Ермак, людина ермака всюди ермак. Тоди на вищо нам зеленський?Чому він займає не своє місто.
показати весь коментар
19.08.2022 12:02 Відповісти
А может хватить уже пиарить этого Виталю,пусть сначала с своими налогами разберется и в военкомат сходит.
показати весь коментар
19.08.2022 12:29 Відповісти
*****! Досі не арестовано кацапське лайно!
***** **** *****! ЯКОГО ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вбити ******** дєрьмака і його шобло, ****! кацапи ****** у владі досі!!!!! ЯКОГО ***** ***?????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 12:44 Відповісти
У ДОВБА-ЦИРКУ, ВСЕ ЗГОДНО ШОУ МАЛОРОСІВ.
показати весь коментар
19.08.2022 13:02 Відповісти
Все що потрібно знати про діяльність Єрмака на "благо" нашої держави, яку він здійснює чужими руками, як ця, хитромудра особа. Про те, хто є справжнім замовником цієї юридичної метушні, а також іншого, спрямованого на підрив довіри до нашої країни, заявила нещодавно конгресвумен Спартц.
показати весь коментар
19.08.2022 14:02 Відповісти
Патамушто нєльзя своїх бізнес партнєров прізнать тєрорістамі!
показати весь коментар
19.08.2022 15:56 Відповісти
 
 