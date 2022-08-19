УКР
Новини
Вранці росіяни з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, жертв немає, - ОВА

сумщина,обстріл

Російські окупаційні війська вранці відкрили вогонь з мінометів по території Білопільської та Краснопільської громад.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Із самого ранку, з 6 години росіяни почали обстріл з міномету території Білопільської громади, 10 прильотів. Вже о 8 годині з міномету відкрили вогонь (4 приходи) Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок обстрілу втрат та руйнувань немає.

А сьогодні яблуневий спас. Страшно за людей, болісно і сумно. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
