УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4177 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 822 18

Прикордонники знищили російських диверсантів на Донеччині: Рашисти намагалися форсувати річку, але заплив не вдався

війна

Українські захисники знищили російських диверсантів на Донеччині, ще одного ворога поранено.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники помітили групу окупантів на Сіверському Донці. Ті зняли з себе всю форму та екіпірування, щоб зручніше форсувати річку. Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За добу російські окупанти вбили 5 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6439) знищення (8303) Донецька область (9667) диверсія (368)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Как раз наоборот: заплыв очень даже удался. На славу получилось
показати весь коментар
19.08.2022 10:30 Відповісти
+6
Незнаючи броду-не лізь у воду!
показати весь коментар
19.08.2022 10:16 Відповісти
+6
Наковтались води і пішли на дно.
показати весь коментар
19.08.2022 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незнаючи броду-не лізь у воду!
показати весь коментар
19.08.2022 10:16 Відповісти
Не переживайте за них - нехай лізуть!
показати весь коментар
19.08.2022 11:06 Відповісти
Наковтались води і пішли на дно.
показати весь коментар
19.08.2022 10:16 Відповісти
сегодня праздник там у раков по 7. парашники под пиво им пойдут ))
показати весь коментар
19.08.2022 10:20 Відповісти
Привітала з прекрасним привітом рашистам і з яблуневим Спасом.
показати весь коментар
19.08.2022 10:20 Відповісти
Дивно!
Загалом свині дуже вправні плавці...
Висновок - з москалів навіть "свині" х*йові...
показати весь коментар
19.08.2022 10:27 Відповісти
Полінезійці поки що надувні кола не з'явилися плавали на свинях.
показати весь коментар
19.08.2022 11:23 Відповісти
Свині вправні, а от свинособаки ні!
показати весь коментар
19.08.2022 14:19 Відповісти
Свині вправні, собаки вправні, а от свинособаки - хій там.
показати весь коментар
19.08.2022 16:17 Відповісти
Как раз наоборот: заплыв очень даже удался. На славу получилось
показати весь коментар
19.08.2022 10:30 Відповісти
Та й раки наїлись...
показати весь коментар
19.08.2022 16:16 Відповісти
не запливайте за буйки
показати весь коментар
19.08.2022 10:41 Відповісти
Блин, ну нужно ж было встреть, спросить, может они хотели в обменный фонд записаться.
Донец речка не маленькая. Как пишут - ширина русла 45-80 метров. Ну плывут десяток чуваков - одной рукой гребут, в другой шмотки свои над головой держат - какой от них вред? Дождались когда ини 2\3 пути проплывут, вышли на берег, ну или из прибрежных кустов - "Доброго вечора, ми з України, вас ждет теплый чай, сухая одежда, бросайте свои шмотки и гребите скорее сюда. Кто погребет назад - ну что ж, аминь, раки будут рады."
показати весь коментар
19.08.2022 10:51 Відповісти
Плили невдало як чапаї.
показати весь коментар
19.08.2022 11:20 Відповісти
Они реставраторами били, в Чапаева играли.
показати весь коментар
19.08.2022 11:25 Відповісти
Как поплавали?
показати весь коментар
19.08.2022 11:46 Відповісти
че как водичка?
показати весь коментар
19.08.2022 13:17 Відповісти
 
 