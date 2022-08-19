Прикордонники знищили російських диверсантів на Донеччині: Рашисти намагалися форсувати річку, але заплив не вдався

Українські захисники знищили російських диверсантів на Донеччині, ще одного ворога поранено.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники помітили групу окупантів на Сіверському Донці. Ті зняли з себе всю форму та екіпірування, щоб зручніше форсувати річку. Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться в повідомленні.

