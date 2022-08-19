Прикордонники знищили російських диверсантів на Донеччині: Рашисти намагалися форсувати річку, але заплив не вдався
Українські захисники знищили російських диверсантів на Донеччині, ще одного ворога поранено.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Прикордонники помітили групу окупантів на Сіверському Донці. Ті зняли з себе всю форму та екіпірування, щоб зручніше форсувати річку. Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться в повідомленні.
Загалом свині дуже вправні плавці...
Висновок - з москалів навіть "свині" х*йові...
Донец речка не маленькая. Как пишут - ширина русла 45-80 метров. Ну плывут десяток чуваков - одной рукой гребут, в другой шмотки свои над головой держат - какой от них вред? Дождались когда ини 2\3 пути проплывут, вышли на берег, ну или из прибрежных кустов - "Доброго вечора, ми з України, вас ждет теплый чай, сухая одежда, бросайте свои шмотки и гребите скорее сюда. Кто погребет назад - ну что ж, аминь, раки будут рады."