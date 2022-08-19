УКР
Кількість жертв ракетних ударів РФ по Харкову 17-18 серпня зросла до 19 осіб, - поліція

харків

У Харкові продовжують розбирати завали гуртожитків, зруйнованих внаслідок ракетних ударів РФ, у Слобідському та Салтівському районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

"Продовжується розбір завалів у Слобідському районі можемо вважати, що під завалами перебувають ще дві людини... (Пошукова операція у Салтівському районі. -Ред.) ще ми вважаємо, що там швидше за все людей немає", - розповів він.

За його словами, наразі відомо 15 загиблих та 20 поранених у гуртожитку в Салтівському районі та 4 (зокрема одну дитину) загиблих та 22 поранених у Слобідському районі. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок ракетних ударів завданих російськими окупаційними військами по двох гуртожитках увечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася з 17 до 19 осіб.

Рашистські солдати й самі не можуть собі пояснити навіщо вони знищують російськомовних Харків разом з цивільним населенням. Просто виродки.
19.08.2022 11:57 Відповісти
19.08.2022 11:58 Відповісти
 
 