5 "тітушок" постануть перед судом за протидію акціям протестів у 2014 та вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 5 цивільних осіб у скоєнні злочинів під час Революції Гідності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмоляють у Офісі Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачені в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в місті Києві перешкоджали проведенню зібрань громадян та законній професійній діяльності журналістів. Вони вчинили умисне вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Обвинувачені наносили протестувальникам тілесні ушкодження та скоїли замахи на їх вбивство", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що 20 лютого 2014 року вони незаконно вилучили зі зберігання та використовували зброю непорушного запасу Головного управління МВС України в м. Києві. Вони вимагали передати чуже майно, протидіяли законній господарській діяльності, а також вчинили інші злочини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині, - Офіс Генпрокурора

У зв’язку із переховуванням обвинувачених від органу досудового розслідування на території РФ та на тимчасово окупованій території України слідчими ДБР щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування.