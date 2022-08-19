5 "тітушок" постануть перед судом за протидію акціям протестів у 2014 та вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, - Офіс Генпрокурора
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 5 цивільних осіб у скоєнні злочинів під час Революції Гідності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмоляють у Офісі Генпрокурора.
"Розслідуванням встановлено, що обвинувачені в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в місті Києві перешкоджали проведенню зібрань громадян та законній професійній діяльності журналістів. Вони вчинили умисне вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.
Обвинувачені наносили протестувальникам тілесні ушкодження та скоїли замахи на їх вбивство", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що 20 лютого 2014 року вони незаконно вилучили зі зберігання та використовували зброю непорушного запасу Головного управління МВС України в м. Києві. Вони вимагали передати чуже майно, протидіяли законній господарській діяльності, а також вчинили інші злочини.
У зв’язку із переховуванням обвинувачених від органу досудового розслідування на території РФ та на тимчасово окупованій території України слідчими ДБР щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Організатор тітушок, Крисін, уже сидить, але там цікавий слідок тягнеться від нього до екс- генпрокурора Яреми, і БПП...
Але ж все це не на часі.....