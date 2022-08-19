УКР
Новини
2 015 13

5 "тітушок" постануть перед судом за протидію акціям протестів у 2014 та вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, - Офіс Генпрокурора

майдан

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 5 цивільних осіб у скоєнні злочинів під час Революції Гідності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмоляють у Офісі Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачені в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в місті Києві перешкоджали проведенню зібрань громадян та законній професійній діяльності журналістів. Вони вчинили умисне вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Обвинувачені наносили протестувальникам тілесні ушкодження та скоїли замахи на їх вбивство", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що 20 лютого 2014 року вони незаконно вилучили зі зберігання та використовували зброю непорушного запасу Головного управління МВС України в м. Києві. Вони вимагали передати чуже майно, протидіяли законній господарській діяльності, а також вчинили інші злочини.

У зв’язку із переховуванням обвинувачених від органу досудового розслідування на території РФ та на тимчасово окупованій території України слідчими ДБР щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

майдан (767) суд (11876) тітушки (190) злочини проти Майдану (310) Офіс Генпрокурора (3445)
+16
А коли постане перед судом той хто залишив пораненого Журавля помирати на полі?
19.08.2022 11:13 Відповісти
+13
А КОЛИ БУДУТЬ СУДИТИ ТИХ ХТО ДАЛ ТІТУШКАМ ДОСТУП ДО непорушного запасу Головного управління МВС України в м. Києві !!!???
19.08.2022 11:36 Відповісти
+12
Знайшли "цапів-відбувайлів"! А коли постануть перед судом ті з чийого "благословення" почалися вбивства "революціонерів Гідності"? Коли притягнуть до відповідальності отих з недобитої партії регіонів які сидячи у ВР підтримували розстріли майданівців, а могли зупинити оту "криваву вакханалію" одним натиском кнопки. А незробили цього. Таке називається "співучасть в організованому масовому вбивстві".І за таке передбачена кримінальна відповідальність і чималий термін!!!
19.08.2022 11:19 Відповісти
19.08.2022 11:13 Відповісти
Коли Татаров стане перед судом який керував тітушнею.
19.08.2022 12:09 Відповісти
"спали" 8-років.... та відправте тих "суддів" на Донбас...-більше користі буде...
19.08.2022 11:17 Відповісти
Знайшли "цапів-відбувайлів"! А коли постануть перед судом ті з чийого "благословення" почалися вбивства "революціонерів Гідності"? Коли притягнуть до відповідальності отих з недобитої партії регіонів які сидячи у ВР підтримували розстріли майданівців, а могли зупинити оту "криваву вакханалію" одним натиском кнопки. А незробили цього. Таке називається "співучасть в організованому масовому вбивстві".І за таке передбачена кримінальна відповідальність і чималий термін!!!
19.08.2022 11:19 Відповісти
Зелена прокуратура активно зайнялася справами, де підозрювані чи обвинувачені перебувають за межами України. Дуже продуктивна робота, але злочинці так відповідальність не понесуть.
19.08.2022 11:26 Відповісти
19.08.2022 11:36 Відповісти
Як вони "постануть перед судом" коли вони вже давно втікли?
19.08.2022 11:45 Відповісти
Эх Петро,Петро.Было пять лет чтобы всё расследовать вместе с кумом прокурором.Как всегда времени не хватило.
19.08.2022 13:47 Відповісти
Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями". За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.
Організатор тітушок, Крисін, уже сидить, але там цікавий слідок тягнеться від нього до екс- генпрокурора Яреми, і БПП...
19.08.2022 12:22 Відповісти
За 8 лет нашли всего 5?
19.08.2022 13:13 Відповісти
Остальні матеріали дбр спалило в Хмельницькому коли лапті поперли на Київ. Всі кінці в воду.
Але ж все це не на часі.....
19.08.2022 13:18 Відповісти
Як своєчасно!! А татаркіна коли?
19.08.2022 14:13 Відповісти
Імітація якогось розслідування по Майдану. "Беркутню" чого відпустили всупереч закону без суду? Цим реально світили залізні докази і залізна відсидка. Бо ******** ********овіч сказав, що немає бути ніякого суту по Майдану.
19.08.2022 15:54 Відповісти
 
 