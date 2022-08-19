УКР
Підготовку журналістів для захопленого херсонського телеканалу "Таврія" проводять пропагандисти Russia Today, - Соболевський

пропаганда

Журналістів для херсонського обласного телеканалу "Таврія", який запустили окупанти, готують "спеціалісти" російського пропагандистського Russia Today.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора орки провели показове відкриття діяльності обласного телеканалу "Таврія". Канал мовить вже досить давно, але потрібно було перерізати якусь стрічку під приїзд до Херсона губернатора Калінінградської області Антона Аліханова і ще кількох віп "гостей".

Тож вибір припав на цей інструмент окупаційної пропаганди. Про якість новин цього каналу потрібно знати лише одне - підготовкою журналістів для нього займаються спеціалісти Russia Today", - розповів він.

Читайте: У Херсоні зникли російський мобільний зв’язок та інтернет місцевих провайдерів

Ідіоти. Хто там буде дивитись ту Таврію?
19.08.2022 11:16 Відповісти
Питання в другому, так запустили чи зникли? Бо внизу зовсім друга інформація
19.08.2022 11:17 Відповісти
после вчерашней бавовны и и ранее в Крыму эти дефективные ****** до сих пор верят в "БОЖЕСТВЕННОСТЬ *********".... ну ну... интересмно как долго продержится их вера в "святость оленевода" после первого обстрела Херсона Хармасом????
19.08.2022 11:32 Відповісти
Jesli takije rabotajet Chersone ix nado unictozit,nado unictozit takze tak skazat vlast postavleni kacapami gde oni tam sidiat.Udari Himars dolzni bit ne tolko po mostam,no i po informaciji i eto vazno
19.08.2022 11:36 Відповісти
Telebasni nado unictozit i vlast tak skazat gde oni sdiat zdanije etim pokazat sto oni nikto.Nociu kogda liudej netu
19.08.2022 11:47 Відповісти
Всі хто працює на окупанта отримають сроки і депорт с країни
