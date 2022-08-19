Підготовку журналістів для захопленого херсонського телеканалу "Таврія" проводять пропагандисти Russia Today, - Соболевський
Журналістів для херсонського обласного телеканалу "Таврія", який запустили окупанти, готують "спеціалісти" російського пропагандистського Russia Today.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора орки провели показове відкриття діяльності обласного телеканалу "Таврія". Канал мовить вже досить давно, але потрібно було перерізати якусь стрічку під приїзд до Херсона губернатора Калінінградської області Антона Аліханова і ще кількох віп "гостей".
Тож вибір припав на цей інструмент окупаційної пропаганди. Про якість новин цього каналу потрібно знати лише одне - підготовкою журналістів для нього займаються спеціалісти Russia Today", - розповів він.
