Рашисти можуть завдати ракетного удару по захисниках "Азовсталі" на День Незалежності , - ГУР МО

маріуполь,клітка

Для "легітимізації" "судилища" рашисти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб "легітимізувати" цю акцію, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".

"За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - наголосили в ГУР МО.

Читайте: Окупанти продовжують підготовку до показових страт у Маріуполі. Судилище може відбутися 24 серпня, - ISW

Автор: 

+23
В чём проблема разъ#бать здание филармонии до того, как туда завезут наших Героев?
19.08.2022 11:53 Відповісти
+13
Та плювати вони хотіли на азовців. Бо після війни у тих, хто дійсно кував Перемогу, - до влади буде крепко багато запитань.
Злиття азовців, справа проти генерала Марченка - це лише початок шляху влади до монополізації ЗЕ-команди права на Перемогу. І чим менше буде активних патріотів, які дійсно наближали Перемогу, - тим тля них краще.
Хотілось би помилятись, але для мене виглядає саме так.
19.08.2022 12:41 Відповісти
+12
У будь-якому випадку потрібно заарештувати тих, хто нібито домовився з "червоним хрестом", Туреччиною та з кацапстаном, ОБСЄ... Як стало тепер зрозуміло - ніхто жодних гарантій не давав! Тобто Азов підставили, і начебто так і треба.
19.08.2022 12:03 Відповісти
nada raherachit etu filarmoniju....sravnjatj s zemljoi i kazatj sho kacapi sami eto sdelali .
19.08.2022 11:36 Відповісти
ІПСО з полоненими захисниками Маріуполя рашисти продовжуть у форматі вистави в кількох актах на сцені з декораціями театру середніх віків.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
19.08.2022 11:40 Відповісти
у цього лайна це в крові, то німців по красной площі єтапували, українців в донецьку, зараз "суд"
19.08.2022 11:43 Відповісти
Тільки не рашисти, російські фашисти будуть судити захисників України. Ні яких переговорів не може бути з російськими фашистами, з Путіним, тільки може бути капітуляція Росії з поверненням всієї тертої України. Вибиваєте цю погонь з України
19.08.2022 11:45 Відповісти
Невже хтось думав, що буде інакше. Питання в іншому. Що буде з азовцями після цього судилища?
19.08.2022 11:45 Відповісти
їм вишку присудять..
19.08.2022 11:49 Відповісти
Так,це очевидно.Адже не заради "умовного терміну" кацапня цю виставу затіває.
19.08.2022 14:14 Відповісти
Україна вже зараз має створити "військовий требунал", який буде судити усіх причетних до цього москальско-************ фарсу.
І наділити цей трибунал повноваженями засуджувати до "найвищої міри покарання"!
Приводити до виконання цього вироку, можна (щоб не порушувати конституцію України) на території звільненої Білорусі, де існує "смертна кара"...
19.08.2022 11:49 Відповісти
Ви коли пишите "Україна вже зараз має створити", кого маєте на увазі особисто?
19.08.2022 12:54 Відповісти
На скільки я розумію, це компетенція військової прокуратури.
Якщо їх повноважень недостатньо, тоді це має зробити Верховна Рада.
19.08.2022 16:21 Відповісти
Тепер зрозуміло. Але постає інше питання, чому досі не створили "військовий трибунал"? На мою думку, зелена більшість у ВР та військова прокуратура не вважають тупіна і армію масковії військовими злочинцями.
19.08.2022 17:45 Відповісти
Це ви свою провину за некомпетентність в цьому випадку перекладаєте на других. Не потрібно було брехати з самого початку ганебного виходу з Азовсталі, тепер свою безвихідь і безкарність виправити хочете. Розвідка, так що війни не буде? За 2 тижні пройде обмін в Оленівка? Шукати шляхи визволення, а не сайт для публікації. 173км ішли танкісти з Маріуполя, ви ж говорили, що немає шляху
19.08.2022 11:49 Відповісти
А что мешает публично повесить 40-50 кацапских убийц на центральных площадях Киева, Харькова, Чернигова, Бучи, Гостомеля? Где политическая воля зеленых соплей?
19.08.2022 11:50 Відповісти
Кайдани дебільної моралі і яких то законів війни. А простіше - стан жертви, історично нам близький, ніж стан переможця!
19.08.2022 12:59 Відповісти
"дебильной" мораль может быть только для подонков вроде кацапов.
Мы - не звери, как россияне.
19.08.2022 13:27 Відповісти
Скажіть мені, відпускати, у кращому разі, під заставу коригувальників вогню - це відповідь високоморальних людей?
19.08.2022 17:56 Відповісти
если ты считаешь, что победители должны убивать безоружных и беззащитных людей, то хочу тебя проинформировать:
ЭТО НЕ КРУТО.
Убивать того у кого нет оружия в руках и того кто беззащитен - это днище.
так поступают только трусы ну или кацапы. что одно и то же.
19.08.2022 13:28 Відповісти
А до чого тут "победители должны убивать безоружных и беззащитных людей", це що я десь писав про "беззащитных людей"? чи кацапи для тебе це люди? А до перемоги нам, як до Києва... А тобі я скажу, у ворога нема віку та статі, і від того, що сьогодні ворог без зброї, а вчора зі зброєю в руках він вбивав українців - нічого не змінює. Він ворог, і сьогодні, і завтра, зі зброєю чи без неї. І слухай, не треба "умничать", від тебе це виглядає смішно.
19.08.2022 18:10 Відповісти
Я тебе шокую, однак у нас в країні верховенство права. І за самосуд, наприклад, військових ЗСУ реально сажають у в'язниці.
показати весь коментар
19.08.2022 13:20 Відповісти
Ти мене не шокував, нажаль це я і без тебе знаю.
19.08.2022 17:48 Відповісти
В чём проблема разъ#бать здание филармонии до того, как туда завезут наших Героев?
19.08.2022 11:53 Відповісти
Тим паче український Нептун до них дістане. Я також про це,пишуть багато, а не роблять нічого
19.08.2022 12:24 Відповісти
У будь-якому випадку потрібно заарештувати тих, хто нібито домовився з "червоним хрестом", Туреччиною та з кацапстаном, ОБСЄ... Як стало тепер зрозуміло - ніхто жодних гарантій не давав! Тобто Азов підставили, і начебто так і треба.
19.08.2022 12:03 Відповісти
Зеленський із Верещук самі себе заарештують?
показати весь коментар
19.08.2022 12:12 Відповісти
Та плювати вони хотіли на азовців. Бо після війни у тих, хто дійсно кував Перемогу, - до влади буде крепко багато запитань.
Злиття азовців, справа проти генерала Марченка - це лише початок шляху влади до монополізації ЗЕ-команди права на Перемогу. І чим менше буде активних патріотів, які дійсно наближали Перемогу, - тим тля них краще.
Хотілось би помилятись, але для мене виглядає саме так.
19.08.2022 12:41 Відповісти
Куда смотрит весь мир ? Неужели не понятно что это конченая мразь ***** , у которого руки , ноги , голова, в крови , миллионы людей хотят чтобы он сдох... Может уже достаточно осуждений, наблюдений ,пора эту мразь засунуть в эту клетку ,возить по всему миру ..Неужели в этого ****** нет слабого места , кроме его дырявого очка...
19.08.2022 12:21 Відповісти
Наскільки кажуть, що їх будуть судити типу за законами Лугандона, в такому разі Луганськ і Донецьк мають перетворитись на Маріупіль.
19.08.2022 12:59 Відповісти
в смысле когда мы будем их освобождать?
Ты, кацап, нас не ровняй по себе.
мы - люди а не звери как эти орки.
19.08.2022 13:25 Відповісти
Все, що кацапи захочуть зробити з Азовцями, вони зроблять, якби ми не матюкалися. Захід випустить в ефір чергову порцію стурбованості, бородатий у своєму вечірньому відосіку для лохів розповість, що ми цього не забудемо і анонсує черговий анонс щодо чергового визволення Херсона. Все! На мою думку, за ту ж Оленівку, українці мали б на вилах клоуна винести, я вже не оговорю за те, що ця зелена мерзота зробила перед початком війни.
19.08.2022 13:17 Відповісти
что еще ждать от трусов которые могут воевать только со слабыми, безоружными и беззащитными.
19.08.2022 13:24 Відповісти
Я не можу зрозуміти до Джанкоя змогли дистати Хаймерси а що до Донецка зараз не можно розгуярити ту ***** філармонію чі що ??що ви чекайте ****** завтрп 20 серпня бо сьогодня Спас як ніяк свято !!!
19.08.2022 13:52 Відповісти
Цнесіть цю філармонію!!!!
19.08.2022 14:11 Відповісти
Глава Пентагона Ллойд Остин каже что Крым это Украина...а это значит что срань рабZeянская в Крыму оккупанты..и их замочим в сортире что подлодку Курск и крейцер Мацковия..
19.08.2022 14:12 Відповісти
Распад Сссра почався до речі 19 серпня 1991 року..
Роспад рабZeи почався 23 февраля 2022 року...
Быдло рюZZkoго мира...Боярышник купили?
Помяните советское гоффно..стопарем сивухи...
19.08.2022 14:17 Відповісти
це Маріупольська камерна філармонія. а не донецька
19.08.2022 14:17 Відповісти
А зелена пліснява може завдати удару туди , звідки обстрілюють сумщину, чернігівщину ?! Чи ця наволоч готується до перемир'я ?!!!
19.08.2022 17:47 Відповісти
 
 