Рашисти можуть завдати ракетного удару по захисниках "Азовсталі" на День Незалежності , - ГУР МО

Для "легітимізації" "судилища" рашисти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб "легітимізувати" цю акцію, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".

"За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - наголосили в ГУР МО.

