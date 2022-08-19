Рашисти можуть завдати ракетного удару по захисниках "Азовсталі" на День Незалежності , - ГУР МО
Для "легітимізації" "судилища" рашисти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для того, щоб "легітимізувати" цю акцію, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".
"За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - наголосили в ГУР МО.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
І наділити цей трибунал повноваженями засуджувати до "найвищої міри покарання"!
Приводити до виконання цього вироку, можна (щоб не порушувати конституцію України) на території звільненої Білорусі, де існує "смертна кара"...
Якщо їх повноважень недостатньо, тоді це має зробити Верховна Рада.
Мы - не звери, как россияне.
ЭТО НЕ КРУТО.
Убивать того у кого нет оружия в руках и того кто беззащитен - это днище.
так поступают только трусы ну или кацапы. что одно и то же.
Злиття азовців, справа проти генерала Марченка - це лише початок шляху влади до монополізації ЗЕ-команди права на Перемогу. І чим менше буде активних патріотів, які дійсно наближали Перемогу, - тим тля них краще.
Хотілось би помилятись, але для мене виглядає саме так.
Ты, кацап, нас не ровняй по себе.
мы - люди а не звери как эти орки.
Роспад рабZeи почався 23 февраля 2022 року...
Быдло рюZZkoго мира...Боярышник купили?
Помяните советское гоффно..стопарем сивухи...