"Велика сімка" має попередити РФ про важкі наслідки в разі інцидентів на ЗАЕС, Путін розуміє тільки мову сили, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав країни G7 посилити тиск на Кремль через небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ядерний шантаж Путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства", - наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання Росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани.

"Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням Росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції. Путін розуміє тільки мову сили", - підсумував п'ятий президент.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти планують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

