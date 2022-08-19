"Велика сімка" має попередити РФ про важкі наслідки в разі інцидентів на ЗАЕС, Путін розуміє тільки мову сили, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав країни G7 посилити тиск на Кремль через небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ядерний шантаж Путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства", - наголосив Порошенко.
За словами лідера "ЄС", чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання Росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани.
"Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням Росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції. Путін розуміє тільки мову сили", - підсумував п'ятий президент.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти планують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.
«Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою», - застерігає п'ятий Президент.
«Я свого часу відвідував Чорнобильську атомну електростанцію. Це був момент, коли от буквально щойно з неї втекли російські війська. І лише героїзм та професійність нашого персоналу станції змогли убезпечити світ від ядерної катастрофи-2022 вже тоді», - нагадав Порошенко.
«Ядерна небезпека не визнає ані державних кордонів, ані статті 5 НАТО. А отже і вся Європа, і весь світ далі перебувають під дуже великою ядерною загрозою. Чому путін це робить? Дуже просто: це ядерний шантаж. І навіть більше: це ядерний тероризм проти всього світу. І тому дуже важливим є зафіксувати, що росія є країною, яка спонсорує тероризм. І таке рішенням нам також потрібно і з боку американського Конгресу», - зазначає Петро Порошенко.
«Хотів би нагадати, що, як кажуть, Чорнобильська катастрофа зруйнувала і Радянський Союз. А тому у путіна не має бути жодних ілюзій щодо того, що його напад на Україну однозначно зруйнує путінський терористичний режим в росії та приведе путіна до міжнародного трибуналу в Гаазі», - резюмує Порошенко.
Штати і Великобританія допомагають нам зброєю і грошима.
Також, країни Балтії, Польща, Словаччина.
А всі інші, тявкають з кущів.
Звісно, це наша війна, але як вважають США: чи довго протримається європа, якщо впаде Україна?
Німці, французи, італійці, угорці, готові плазувати перед ******: вони не будуть захищати Польщу, Литву, Латвію і тим більше - Молдову!
"19 серпня й можливістю якихось вибухів на ЗАЕС усім нам трохи нагнали тривоги. В умисний підрив не вірю. Але вони ж дегенерати й дебіли. Навіть не бажаючи, можуть призвести до фатальних наслідків. Бо синдром мавпи з гранатою ще ніхто не скасовував. Але коли подивився на план заходів із розгортання провокації, стало трохи спокійніше. Адже це таки цілковитий совок головного мозку. Вони навіть ядерний шантаж проводять за совковим стандартом. А який же совковий захід без відповідних засідань?
Отже, на підкріплення свого ядерного тероризму в москві провели спеціальну конференцію. Там представник міноборони (той самий, що спеціалізується на виявленні виплеканих у наших біолабораторіях птахів-кілерів) прочитав довгу лекцію про "перманентні провокації України проти ЗАЕС та те, як мацковія рятує світ від укропівського тероризму". Глянув я на ілюстративний матеріал, прочитав пару абзаців виступу... Відчув, що засинаю. Покинув. Але тривоги стало менше.
До таблиць, які наводжу (скріни за ссиллю). Вони й тут збрехали. Зараз наявні дані про стійкий напрям вітрів. Усі вони спрямовані виключно на схід, а не на захід, як пробують заспокоїти своїх рашиків у їхньому мо."
От так і зебільних **************,які досі як на раші рохкають "аби не Порох" світ сприймає,як зезидента поруч з Ердоганом і Гутіерешем!