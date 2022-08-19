Україна та Британія оновили угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство

Україна та Велика Британія оновили Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, затвердили спрощення доступу до ринку публічних закупівель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Перша віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписали друге доповнення до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, оновлено порогові значення закупівель та змінено валюту, встановлену для їхнього обчислення, з євро на спеціальні права запозичення (МВФ). Крім того, будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель у частині надання медичних послуг.

Зазначається, що Україна та Велика Британія планують і далі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.

