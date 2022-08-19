Заклики деяких німецьких політиків запустити ненадовго "Північний потік 2" нераціональні, наслідки можуть бути руйнівними, - Кулеба

Залежність від російського газу вбиває, заклики запустити Північний потік-2 абсолютно нераціональні.

Про це у Twitter заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Заклики деяких німецьких політиків запустити Північний потік-2 ненадовго, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина каже: "Востаннє!" не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - йдеться в повідомленні.

Раніше у правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму.

