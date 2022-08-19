УКР
Заклики деяких німецьких політиків запустити ненадовго "Північний потік 2" нераціональні, наслідки можуть бути руйнівними, - Кулеба

Залежність від російського газу вбиває, заклики запустити Північний потік-2 абсолютно нераціональні.

Про це у Twitter заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Заклики деяких німецьких політиків запустити Північний потік-2 ненадовго, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина каже: "Востаннє!" не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - йдеться в повідомленні.

Раніше у правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму.

Також читайте: Росія відмовляється забирати з Німеччини турбіну для "Північного потоку"

Німеччина (7738) Північний потік (2481) Кулеба Дмитро (3606)
+9
Знаємо-знаємо це.
Кацап:
"Дайте водьі напитися, бо так жрать хочеться, что переночевать негде".
показати весь коментар
19.08.2022 12:11 Відповісти
+8
Немецкие курвы хотят что бы ***** вошло в них хоть на пол шишечки
показати весь коментар
19.08.2022 12:12 Відповісти
+8
порівняння з наркоманією підходить якнайкраще!
показати весь коментар
19.08.2022 12:19 Відповісти
Отож потрібно буде йому нагадати що труба через Україну може прокачати газу більше ніж північний потік 1 і 2 разом!То просіть їх качати більше в чому проблеми?
показати весь коментар
19.08.2022 14:22 Відповісти
Есть люди , которые интеллигентность украинцев воспринимают как слабость
ТОМУ ПРЕДЛАГАЮ ОБЛИТЬ ТОГО НЕМЦА КРАСНОЙ КРАСКОЙ И ОН ЗАТКНЕТСЯ НАДОЛГО

на каждое действие должно быть противодействие ( сопромат) или клин клином вышибают
показати весь коментар
19.08.2022 12:13 Відповісти
Не надо здесь вообще цитировать вздутые Куйловские консервы.
показати весь коментар
19.08.2022 12:18 Відповісти
Я прочитала це інтерв'ю одного політика одній газеті. Я б не звертала б уваги,бо говорять багато хто, щоб увійти в історію війни. Україна сама дає таку унікальну можливість використання фальшивих заяв,маніпуляції і просто брехні .
показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
Може замість звинувачувати когось в своїй країні санкції введіть Росбізнес працюе росіян пускають в раді рашку країной агресором монобільшість вчора не визнала грамадянство роздають Абрамович скоро українцем буде за особливі заслуги і звісно бабло А німці що в них свої рейтинги і їм плювати на рейтинг нашої влади і на нас мабуть теж
показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
"Настоящие арийцы" з,имой не замерзнут,если понаехавших лаптей на последнее десятилетие отправят на скрепную родину, расход газа резко уменьшится и экология улучшится!
показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
наследник Адольфовны Олик спит и мечтает как простить все ***** и оставить как было ...
показати весь коментар
19.08.2022 12:30 Відповісти
Кулеба хотів сказати: От під...си
показати весь коментар
19.08.2022 12:30 Відповісти
Він нічого не хотів сказати, дипломат такий собі, якщо не розрізняє де і що. Знову повторюсь-потік запустити це не муху прибити,час потрібно
показати весь коментар
19.08.2022 12:33 Відповісти
якийсь безглуздий потік слів. думай краще!
показати весь коментар
19.08.2022 12:36 Відповісти
Так турбіну для ПП-1 отримали, от і засовуйте її кацапам назад. Чи думають, що кацапи тим же ПП-2 не почнуть крутити як циган сонцем? Русні принципово треба саме ПП-2, оскільки це дуже вагомий політичний козир, що зруйнує увесь імідж тих, хто санкції запроваджував. Ну а далі "нємцов будут брать тьоплєнькімі".
показати весь коментар
19.08.2022 12:32 Відповісти
они там все готовы за цент удавиться, но чтобы в тепле. не говоря уже за те деньжищи, за которые ***** их оптом поскупал.
показати весь коментар
19.08.2022 12:45 Відповісти
німці виглядають головними лохами ЄС, меркель завела країну в жопу, тепер час отримувати наслідки, але німці хочуть щоб інші платили за пройоби
показати весь коментар
19.08.2022 12:50 Відповісти
Якщо ,навіть, виникають такі питання, то хтось погано працює на дипломатичному фронті. Мельника прибрали, а нового так і нема. Йдуть якісь підкилимні терки чи чумадани з грошима? Ось у Швейцарії вже двійко на одне місце)
показати весь коментар
19.08.2022 12:51 Відповісти
******* трубу і все...
показати весь коментар
19.08.2022 12:57 Відповісти
Цей потік несе смерть...І нехай кажуть що хочуть в них війни немає....Це наше право...
показати весь коментар
19.08.2022 12:58 Відповісти
Дивлячись на теперішню непомірну жадібність і хитрожопість німців, історія про те, як у ІІ Світовій війні Німечина захопила пів Європи, здається фейком. Дід Адольф у труні крутиться як вітрячок.
показати весь коментар
19.08.2022 13:55 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 13:56 Відповісти
Дойче швайне!
показати весь коментар
19.08.2022 14:09 Відповісти
Наслідки "зе-агресивної" зовнішньої політики. А насправді НІЯКОЇ зовнішньої політики. Тільки гавкання на партнерів. І все! Посли на місцях неактивні, цей міністр МЗС, беззубе чмо, навіть прізвища його важко запам'ятати, бо ніхрена не робить, і практично нікуди не їздить. Всьо рєшаєт голова ЖЕКу презедента.
показати весь коментар
19.08.2022 15:52 Відповісти
 
 