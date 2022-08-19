Заклики деяких німецьких політиків запустити ненадовго "Північний потік 2" нераціональні, наслідки можуть бути руйнівними, - Кулеба
Залежність від російського газу вбиває, заклики запустити Північний потік-2 абсолютно нераціональні.
Про це у Twitter заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Заклики деяких німецьких політиків запустити Північний потік-2 ненадовго, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина каже: "Востаннє!" не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - йдеться в повідомленні.
Раніше у правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму.
Топ коментарі
+9 Small Jerboa
показати весь коментар19.08.2022 12:11 Відповісти Посилання
+8 Zemer
показати весь коментар19.08.2022 12:12 Відповісти Посилання
+8 Anton Oliinyk
показати весь коментар19.08.2022 12:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацап:
"Дайте водьі напитися, бо так жрать хочеться, что переночевать негде".
ТОМУ ПРЕДЛАГАЮ ОБЛИТЬ ТОГО НЕМЦА КРАСНОЙ КРАСКОЙ И ОН ЗАТКНЕТСЯ НАДОЛГО
на каждое действие должно быть противодействие ( сопромат) или клин клином вышибают