УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4572 відвідувача онлайн
Новини
1 405 13

У МЗС Литви закликали країни ЄС зупинити дію вже виданих довгострокових віз росіян до завершення війни в Україні

шенген,рф,віза

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу скасувати дію довгострокових шенгенських віз, виданих країнами ЄС росіянам, принаймні до закінчення війни в Україні.

Як інформує Цензор. НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це очільник литовського МЗС написав у колонці для видання Politico.

Ландсбергіс зазначив, що ті члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, скоєні Росією щодо українців, а й фактично запрошують російських туристів до країн Балтії.

Оскільки авіасполучення з Росії до Європи зараз дуже обмежене, країни Балтії стали головним пунктом перевалки для тих, хто подорожує до Європи з Росії та Білорусі. На литовських курортах є багато російських туристів, які в'їхали в країну за візами інших членів ЄС.

Також читайте: Естонія припинила пускати громадян РФ із шенгенськими візами

"Естонія, Латвія та Литва не бажають приймати гостей із Росії, які здебільшого підтримують путінську війну - принаймні до остаточної перемоги України. І ця суперечність згодом може призвести до розколу між країнами, які продовжують видавати туристичні візи, та тими, що вже припинили це робити", - наголосив міністр.

Він зазначив, що росіянам вже видано велику кількість багаторазових віз терміном дії від трьох років і більше. Це означає, що навіть без видачі нових віз значній кількості туристів все одно буде надано можливість насолоджуватися європейським стилем життя, який, на думку влади Росії та Білорусі, слід зневажати і навіть боротися з ним.

"Ми маємо знайти спільне та ефективне рішення, щоб зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І вона повинна включати чітке "ні" російським і білоруським туристам, що б набуло чинності негайно; відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз принаймні до закінчення війни; та постійний прийом тих, хто шукає притулку, а не європейського відпочинку", - зазначив Ландсбергіс.

Також читайте: Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

Автор: 

віза (747) Литва (2560) росія (67966)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Правильным путём идут прибалты. Потому что живут рядом с кацапами и понимают их привычки и желания.

надо поддерживать прибалтов в этой программе. Вот студентов в ЕС не пускать - это будет удар под дых, бо многие студенты приезжают в ЕС и паскудят Украину не стесняясь.
показати весь коментар
19.08.2022 12:25 Відповісти
+6
Нехай мандрують по своїм болотам.
показати весь коментар
19.08.2022 12:24 Відповісти
+3
Šlovė Lietuvai! Šlovė herojams!
показати весь коментар
19.08.2022 12:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай мандрують по своїм болотам.
показати весь коментар
19.08.2022 12:24 Відповісти
Правильным путём идут прибалты. Потому что живут рядом с кацапами и понимают их привычки и желания.

надо поддерживать прибалтов в этой программе. Вот студентов в ЕС не пускать - это будет удар под дых, бо многие студенты приезжают в ЕС и паскудят Украину не стесняясь.
показати весь коментар
19.08.2022 12:25 Відповісти
а треба, щоб сиділи на паРаші і строїли своє життя. а не коритстувалися іншим.
показати весь коментар
19.08.2022 12:30 Відповісти
Підтримую, але слово "прибалты" - це кацапізм, один мій знайомий з Литви, ображається коли таке чує.
показати весь коментар
19.08.2022 12:55 Відповісти
Немає ніякої прибалтіки. Скільки можна шерити рашистський шовінізм. Є країни БАЛТІЇ!!!! Балтії!
показати весь коментар
19.08.2022 13:22 Відповісти
Šlovė Lietuvai! Šlovė herojams!
показати весь коментар
19.08.2022 12:26 Відповісти
***** на паРашку порядки наводити. а не сидіти вже у готових і любить сваю родіну!
показати весь коментар
19.08.2022 12:28 Відповісти
А в нас де-юре візовий режим за Московією ще є.

Добре хоч, що на практиці їх майже не впускають!
показати весь коментар
19.08.2022 12:29 Відповісти
В нелінійних системах управління (читай - гібридна війна) головною умовою керування об'єктом управління (ОУ) зі сторони управляючого джерела сигналу (суб'єкта управління - СУ) - це досягнення безпохибкового зв'язку між цими обома ОУ і СУ.
Таким чином, щоби не стати або перестати бути об'єктом управління в нелінійній системі достатньо простого рішення: розірвати всі зв'язки з управляючим суб'єктом, який може і не бути енергетично потужніший за ОУ, але є активним й через це сам не стає ОУ в такій системі.
То ж у теперішній гібридній/нелінійній війні Світу і цивілізації з Пітьмою, що ховається за назвою "Росія", ключом перемоги над нею є повний розрив всіх існуючих політичних, економічних, культурних, наукових й інших зв'язків.
Україна йде саме цим шляхом до перемоги над рашистською пітьмою.
показати весь коментар
19.08.2022 12:29 Відповісти
Щиро дякуємо, литовськи брати!
показати весь коментар
19.08.2022 12:33 Відповісти
Руссофобія - три кілобабчєнка. Не зупиняйтесь!
показати весь коментар
19.08.2022 12:40 Відповісти
Вех расеян вернуть в ********!!
показати весь коментар
19.08.2022 18:40 Відповісти
 
 