У МЗС Литви закликали країни ЄС зупинити дію вже виданих довгострокових віз росіян до завершення війни в Україні
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу скасувати дію довгострокових шенгенських віз, виданих країнами ЄС росіянам, принаймні до закінчення війни в Україні.
Як інформує Цензор. НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це очільник литовського МЗС написав у колонці для видання Politico.
Ландсбергіс зазначив, що ті члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, скоєні Росією щодо українців, а й фактично запрошують російських туристів до країн Балтії.
Оскільки авіасполучення з Росії до Європи зараз дуже обмежене, країни Балтії стали головним пунктом перевалки для тих, хто подорожує до Європи з Росії та Білорусі. На литовських курортах є багато російських туристів, які в'їхали в країну за візами інших членів ЄС.
"Естонія, Латвія та Литва не бажають приймати гостей із Росії, які здебільшого підтримують путінську війну - принаймні до остаточної перемоги України. І ця суперечність згодом може призвести до розколу між країнами, які продовжують видавати туристичні візи, та тими, що вже припинили це робити", - наголосив міністр.
Він зазначив, що росіянам вже видано велику кількість багаторазових віз терміном дії від трьох років і більше. Це означає, що навіть без видачі нових віз значній кількості туристів все одно буде надано можливість насолоджуватися європейським стилем життя, який, на думку влади Росії та Білорусі, слід зневажати і навіть боротися з ним.
"Ми маємо знайти спільне та ефективне рішення, щоб зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І вона повинна включати чітке "ні" російським і білоруським туристам, що б набуло чинності негайно; відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз принаймні до закінчення війни; та постійний прийом тих, хто шукає притулку, а не європейського відпочинку", - зазначив Ландсбергіс.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.
Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.
Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.
надо поддерживать прибалтов в этой программе. Вот студентов в ЕС не пускать - это будет удар под дых, бо многие студенты приезжают в ЕС и паскудят Украину не стесняясь.
Добре хоч, що на практиці їх майже не впускають!
Таким чином, щоби не стати або перестати бути об'єктом управління в нелінійній системі достатньо простого рішення: розірвати всі зв'язки з управляючим суб'єктом, який може і не бути енергетично потужніший за ОУ, але є активним й через це сам не стає ОУ в такій системі.
То ж у теперішній гібридній/нелінійній війні Світу і цивілізації з Пітьмою, що ховається за назвою "Росія", ключом перемоги над нею є повний розрив всіх існуючих політичних, економічних, культурних, наукових й інших зв'язків.
Україна йде саме цим шляхом до перемоги над рашистською пітьмою.