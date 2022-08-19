УКР
Морські піхотинці ліквідували 16 загарбників та знищили 1 ворожу самохідну гаубицю, - ВМС ЗСУ

вмс

18 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

Так, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 6 чоловік живої сили ворога.

Також читайте: Морські піхотинці протягом доби ліквідували 6 окупантів, - ВМС ЗСУ

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 10 загарбників вбито та поранено, знищено 1 самохідну гаубицю МСТА-С. Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.

армія рф (18810) ВМС (1443) смерть (6828) знищення (8303) техніка (1934)
Слава Супер Героям ЗСУ ‼️🙏🙏🙏❤️💙💛Дякуем ‼️👍👍👍🍀🍀🍀🍀
19.08.2022 15:47
 
 