Морські піхотинці ліквідували 16 загарбників та знищили 1 ворожу самохідну гаубицю, - ВМС ЗСУ

18 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

Так, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 6 чоловік живої сили ворога.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 10 загарбників вбито та поранено, знищено 1 самохідну гаубицю МСТА-С. Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.