УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4572 відвідувача онлайн
Новини
1 531 6

Очільник МЗС Латвії Рінкевич порівняв Росію з СРСР: І ця імперія зла впаде

рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич порівняв Росію з СРСР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"31 рік тому в Москві розпочалася спроба державного перевороту, внаслідок чого розпався Радянський Союз. Ми всі сподівалися на новий і кращий розділ історії. На жаль, Росія знову є тоталітарною та агресивною державою. І ця імперія зла впаде, краще раніше, ніж пізніше", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Жорстокості армії РФ багато в чому нагадують ІДІЛ, яку в ЄС завжди називали терористичною організацією, - глава МЗС Латвії Рінкевич

31 year ago attempt of coup d’état began in #Moscow, as a result Soviet Union disappeared. We all hoped for the new and better chapter of history. Unfortunately, #Russia is again totalitarian and aggressive power. Also this evil empire will collapse, better sooner than later

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 19, 2022

Автор: 

Латвія (1415) росія (67966) СРСР (349) Рінкевичс Едгарс (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щодо зла - згоден, але яка ж це імперія?, так, бензоколонка
показати весь коментар
19.08.2022 13:18 Відповісти
Империя это Британская или Японская. А русня это полудохлая общипанная курица которая изображает из себя орла.
показати весь коментар
19.08.2022 13:24 Відповісти
nu nemozhe on pisti NE DO imperija , nemozhe. on diplomat. chevo pricepilis do slov ? chitaite mezhdu strok
показати весь коментар
19.08.2022 13:35 Відповісти
А краще б - порівняв нижче плінтуса в погребі. І зарівняв.
показати весь коментар
19.08.2022 13:44 Відповісти
ССР сдох от Инсульта...рабZeя сдохне от Инсульта

Дед Сенатор...цензор...2005год
Пойду помяну Батю...
показати весь коментар
19.08.2022 13:45 Відповісти
Halleluiah!
показати весь коментар
19.08.2022 15:30 Відповісти
 
 