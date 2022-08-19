Очільник МЗС Латвії Рінкевич порівняв Росію з СРСР: І ця імперія зла впаде
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич порівняв Росію з СРСР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"31 рік тому в Москві розпочалася спроба державного перевороту, внаслідок чого розпався Радянський Союз. Ми всі сподівалися на новий і кращий розділ історії. На жаль, Росія знову є тоталітарною та агресивною державою. І ця імперія зла впаде, краще раніше, ніж пізніше", - йдеться в повідомленні.
31 year ago attempt of coup d’état began in #Moscow, as a result Soviet Union disappeared. We all hoped for the new and better chapter of history. Unfortunately, #Russia is again totalitarian and aggressive power. Also this evil empire will collapse, better sooner than later— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 19, 2022
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дед Сенатор...цензор...2005год
Пойду помяну Батю...