Очільник МЗС Латвії Рінкевич порівняв Росію з СРСР: І ця імперія зла впаде

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич порівняв Росію з СРСР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"31 рік тому в Москві розпочалася спроба державного перевороту, внаслідок чого розпався Радянський Союз. Ми всі сподівалися на новий і кращий розділ історії. На жаль, Росія знову є тоталітарною та агресивною державою. І ця імперія зла впаде, краще раніше, ніж пізніше", - йдеться в повідомленні.

