Шабунін про вибори до ВРП: Сьогодні вони можуть обрати або одного з найдостойніших юристів України, або ставленика Банкової
Сьогодні на з’їзді юридичних вишів обиратимуть ще одного члена Вищої ради правосуддя. Претендентів двоє - Микола Хавронюк та Дмитро Лук’янов.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з‘їзд юридичних вишів обере ще одного члена Вищої Ради Правосуддя. Минулий раз вони (під керівництвом Ківи) обрали Аваківського чорта, якого потім Етична рада викинула з ВРП. Сьогодні вони можуть обрати до ВРУ або одного з найдостойніших юристів України, або ставленика Банкової", - пише Шабунін.
Як зазначається, обиратимуть між Миколою Хавронюком та Дмитром Лук’яновим.
За словами Шабуніна, Лук’янова Зеленський призначив до складу конкурсної комісії, яка мала обрати нових суддів Конституційного Суду (КС). У тому конкурсі вакансій в КС не було. Лук’янов своє завдання виконав, проголосувавши за свого колегу і керівника Олександра Петришина як переможця конкурсу.
Конфлікт інтересів? Ні, не чули. Згодом саме Петришина Зеленський і призначив своїм указом до Конституційного Суду.
Тепер, схоже, Петришин повертає борг, допомагаючи Лук’янову потрапити у ВРП. До речі, керувати з’їздом доручили Дмитру Лученку, колезі Петришина та Лук’янова по університету ім. Ярослава Мудрого.
Шабунін звертає увагу на те, що президентській комісії Лук’янов голосував за рекомендацію до КС очевидно негідному кандидату, якого недоброчесним визнали Громадська рада доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Верховний Суд - Олександру Сибізі.
"Сибіга володіє чималою купою елітного майна, яке неможливо пояснити офіційними доходами: - дві квартири та будинок на понад 700 квадратних метрів у Києві, - сім земельних ділянок, - автівки Tesla X, Porsche Cayenne і Toyota Camry. А ще донька Сибіги живе у Москві. Лук’янов не поставив у президентській комісіх Сибізі ЖОДНОГО питання про будинки, машини, сумнівні рішення чи дочку в Москві. А потім рекомендував недоброчесного суддю до Конституційного Суду. Давайте передбачимо, як Лук’янов голосуватиме у Вищій раді правосуддя в разі обрання туди", - додає Шабунін.
Ну і машинка у Шабуніна взагалі скромна - старий Міцубісі Лансер 2008 року. До речі, куплений в 2013 - задовго ДО створення ЦПК.
Ну і ще один нюанс, організація Шабуніна - не державна, а існує за гранти. Тобто він не може бути корупціонером. Розкрадання грантів - це можливо, але яка корупція?
