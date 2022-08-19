УКР
Шабунін про вибори до ВРП: Сьогодні вони можуть обрати або одного з найдостойніших юристів України, або ставленика Банкової

віталій,шабунін

Сьогодні на з’їзді юридичних вишів обиратимуть ще одного члена Вищої ради правосуддя. Претендентів двоє - Микола Хавронюк та Дмитро Лук’янов.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з‘їзд юридичних вишів обере ще одного члена Вищої Ради Правосуддя. Минулий раз вони (під керівництвом Ківи) обрали Аваківського чорта, якого потім Етична рада викинула з ВРП. Сьогодні вони можуть обрати до ВРУ або одного з найдостойніших юристів України, або ставленика Банкової", - пише Шабунін.

Як зазначається, обиратимуть між Миколою Хавронюком та Дмитром Лук’яновим.

Читайте також: Членами Вищої ради правосуддя обрано Маселка та Мороза

За словами Шабуніна, Лук’янова Зеленський призначив до складу конкурсної комісії, яка мала обрати нових суддів Конституційного Суду (КС). У тому конкурсі вакансій в КС не було. Лук’янов своє завдання виконав, проголосувавши за свого колегу і керівника Олександра Петришина як переможця конкурсу.

Конфлікт інтересів? Ні, не чули. Згодом саме Петришина Зеленський і призначив своїм указом до Конституційного Суду.

Тепер, схоже, Петришин повертає борг, допомагаючи Лук’янову потрапити у ВРП. До речі, керувати з’їздом доручили Дмитру Лученку, колезі Петришина та Лук’янова по університету ім. Ярослава Мудрого.

Шабунін звертає увагу на те, що президентській комісії Лук’янов голосував за рекомендацію до КС очевидно негідному кандидату, якого недоброчесним визнали Громадська рада доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Верховний Суд - Олександру Сибізі. 

"Сибіга володіє чималою купою елітного майна, яке неможливо пояснити офіційними доходами: - дві квартири та будинок на понад 700 квадратних метрів у Києві, - сім земельних ділянок, - автівки Tesla X, Porsche Cayenne і Toyota Camry. А ще донька Сибіги живе у Москві. Лук’янов не поставив у президентській комісіх Сибізі ЖОДНОГО питання про будинки, машини, сумнівні рішення чи дочку в Москві. А потім рекомендував недоброчесного суддю до Конституційного Суду. Давайте передбачимо, як Лук’янов голосуватиме у Вищій раді правосуддя в разі обрання туди", - додає Шабунін.

Читайте: Хочу зрозуміти, чому Зеленський сказав неправду про напад РФ, - Шабунін

Автор: 

конкурс (1315) Шабунін Віталій (614) ВРП Вища рада правосуддя (588)
+18
Не тіште себе дурними ілюзіями! Я про це казав у 2019-му і продовжую казати зараз. Клоун каломойші дорвався до влади з одніє метою - максимально прібарахлітся за час свого володарювання аби стати таким же олігархом, як і ті яких він розважав у саунах на карпаратівах. Тому ні йому, ні його каМанді, яка також використовує владу виключно для особистого збагачення, ваші реформи, ваше верховенство права, ваша боротьба з корупцією і нафіг не потрібні.
19.08.2022 13:15
+10
Канєшна буде хтось від ОПи. Палюбому.
19.08.2022 13:19
+8
вот это интрига, кого выберут зеленые
19.08.2022 13:21
Чому усі статки Шабуніна з'явились виключно після створення цпк? Сафпадєніє?-нідумаю
19.08.2022 13:09
Опудало, іди мий дупи гансам. Твоя думка нікого тут не цікавить
19.08.2022 13:16
здохни, гнида
19.08.2022 13:18
І які ж у нього статки у порівнянні з цим суддею, у якого купа хат, Каєн і Тесла??? Всім показували його згорілу хатку - дуже маленька і далеко не палац! У Лещенка квартира мабуть більшу площу має, ніж хата Шабуніна...
Ну і машинка у Шабуніна взагалі скромна - старий Міцубісі Лансер 2008 року. До речі, куплений в 2013 - задовго ДО створення ЦПК.
19.08.2022 13:23
Ти так говориш, як би займався його господарськими справами І хатинка згоріла можливо, що не остання і не його; і авто багато хто з "діячів" мають стареньке( для публіки), і відпочиває він виключно в Залізному порту...
19.08.2022 13:32
Можливо? Если не знаешь то **** ******* ботяра?
19.08.2022 15:06
Я про це написав, почитавши інформацію із відкритих джерел. Якщо у вас є інша інфа - озвучуйте! Я не люблю Шабуніна (так само, як і Лещенка), але у Лещенко не зміг приховати свою квартиру і статки і все стало явним. І більшість корупціонерів це приховати не можуть. За Шабуніним дорогих квартир/машин/годинників ніби не спостерігалося, чи не так?
Ну і ще один нюанс, організація Шабуніна - не державна, а існує за гранти. Тобто він не може бути корупціонером. Розкрадання грантів - це можливо, але яка корупція?
19.08.2022 15:54
Та ну шо, накручуй Зеля на каштан...
19.08.2022 13:11
19.08.2022 13:15
У тебе є якісь факти стосовно " прибарахліться"?? Тоді - твій шлях в оновлені ( чесно вибрані за допомогою Шабуніна) органи правопорядку, нехай розслідують. Для них недоторканих не має.
19.08.2022 13:36
Карманна зє-прокуратура потім такі справи відбирає і передає зє-органам.
19.08.2022 14:33
19.08.2022 13:19
19.08.2022 13:21
Не для того создавалось ВРУ что бы выбирать туда одного з найдостойніших юристів України
19.08.2022 15:07
Український аналог фонду Симона Візенталя
https://www.youtube.com/watch?v=dXdSnpqlNyk

https://t.me/BerezaJuice Березовый сок https://t.me/BerezaJuice

После окончания войны будет много историй, в которых нельзя будет сразу поставить точку. Например, предатели, которые легли под рашистов и начали отрабатывать. Например, чиновники разных уровней, которые предали Украину и стали коллаборантами. Например, пропагандоны, как Шарий, которые так же виновны в войне и у которых кровь на руках. Например, твари пытавшие украинских пленных. Например, убийцы и насильники детей. В общем, есть немало категорий военных преступников, которые заслуживают на "награду".
...
19.08.2022 13:22
"колезі Петришина та Лук'янова по університету ім. Ярослава Мудрого" - та не Ярослава Мудрого, це помилка!; а правильно "ім. Веніславського Венедіктової"!
19.08.2022 13:24
Шабунін, іди вже воювати! Досить мутити воду!
19.08.2022 13:28
татаров, перелогинься
19.08.2022 14:34
Иди уже на *** *****
19.08.2022 15:08
А ну скажи " біленьке телятко".
19.08.2022 16:11
А ну сосни волохатого
20.08.2022 20:41
Шабуня..ты опоздал Леонид Данилыч и его зять Пинчук..скупили все в Украине...Кодломойский опоздал...
Ты пролетел чувак...
19.08.2022 14:21
На сегодня самый богатый миллиардер Украины..зять Кучмы Пинчук...купил все Джавелины и Стингеры с Гимарсами..а ещё Пинчук заплатил 2 ярда фунтов стерлингов на броне жилеты...
А Порошенко не купил даже автомат Калашникова для ВСУ с 2014 года...
Алексеич .ты жлоб...
Атвичаю...Даля Грибаускайте свидетель...
19.08.2022 14:32
Який закордонний самогубець після війни інвестуватиме економіку України, з такою гнилою та продажною системою судової влади, яку скрупульозно, під себе, створювала зелена пліснява.
19.08.2022 14:38
Головне щоб належно робили ЗМІ свою справу.А це робиться не за один рік.
02.12.2022 18:17
Есть вариант..моя старшая сестра работает в банке Италии менеджером по кредитам и инвестициям.. даже на Кипр..Израиль и Грецию...даже..любую сумму дам ZeКодломойцам Кучмы и его зятя Пинчука... они не воры...
19.08.2022 14:47
дайте шибуніну якусь там оплачувану роботу, бо він вже з.....ся п.....и. Страждає людина від неробства. І навіщо його слухати. Завтра зелених не буде, а судді залишаться. Так то воно, шибунін.
19.08.2022 14:54
Іноді краще жувати. Не забувай за це))
19.08.2022 15:37
ЗеКодломоцы вам время на пенсию..вместе с Данилычем..
Вы никто в будущей Украине..вариант ZERRO

Ноль...
19.08.2022 14:55
Шабуню возьму на работу...в Госдепе нужен пресс-секретарь со знанием английского и французского..Шабуня зна даже польску та чеську мови...
Клиент созрел..
19.08.2022 14:58
 
 