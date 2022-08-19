УКР
11 946 50

Чорноморський флот РФ поповниться 12 новими кораблями, - тимчасовий командувач

чф,рф

Тимчасовий виконувач обов’язків командувача Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов заявив, що цього року флот поповниться новим озброєнням, серед яких 12 кораблів та суден.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

 "Цього року сплановано постачання 33 одиниць нових та модернізованих зразків озброєння та техніки. З них 12 кораблів та суден забезпечення, 21 одиниця спеціальної техніки", - сказав Соколов.

Також читайте: Флот РФ тримається в межах Криму, його обмежена ефективність підриває загальну стратегію вторгнення Росії, - Британська розвідка

Нагадаємо, Соколова призначили виконувачем обов’язків командувача ЧФ РФ з 10 серпня.

росія (67966) Чорноморський флот рф (632) Чорне море (1695)
Топ коментарі
+23
Гарпунам приготуватись.
19.08.2022 13:32 Відповісти
+16
19.08.2022 13:34 Відповісти
+10
Посейдон назад ничего не отдает.
19.08.2022 13:32 Відповісти
kuram nasmeh
19.08.2022 13:32 Відповісти
Гарпунам приготуватись.
19.08.2022 13:32 Відповісти
Посейдон назад ничего не отдает.
19.08.2022 13:32 Відповісти
Если доплывут
19.08.2022 13:32 Відповісти
Весла не забудьте в китайців купити 😂. Бо інакше вони плавати не будуть.
19.08.2022 13:34 Відповісти
19.08.2022 13:34 Відповісти
пора обрушити керченський міст, щоб закрив прохід через волгодонський канал і Азовське море касапським посудинам. А черз Босфор і Дарданели не пропустить Ердоган, як член НАТО.
19.08.2022 13:35 Відповісти
блокировать фарватер Керчь-Еникальского канала абсолютно не в наших интересах. Уничтожению должны подлежать прибрежные пролёты моста со стороны Украины.
19.08.2022 13:43 Відповісти
все тазики будут базироваться в Новороссийске. От грехагарпуна подальше.
19.08.2022 13:39 Відповісти
Який сенс в збільшенні кількості кораблів , якщо вони однаково не можуть підпливати до українського узбережжя , ближче ніж на 300 км . ? .
19.08.2022 13:41 Відповісти
никакого. Но корыта были на верфях заложены под распил выделенного финансирования. А где они будут катать матросов, которые курят папиросы - это уже не имеет значения.
19.08.2022 13:46 Відповісти
Тобто , кораблі будуть возити - бавовну ? Багато бавовни ..? .
19.08.2022 13:53 Відповісти
1. Несуть на собі ракети, які летять по наших містах
2. При певному негативному розвитку ситуації на Півдні кацапи можуть реанімувати план висадки десанту під Одесою.
19.08.2022 14:33 Відповісти
1. конкретно эти тазики не несут.
2. при наличии на береговых ПУ как минимум двух AGM-84D на каждое корыто имеющихся в составе чф рф, ни о каком десанте речи быть не может.
19.08.2022 14:51 Відповісти
Чого ти постійно зі мною сперечаешся? 🤔🤔🤔
1. Пускові установки для "калібрів" при бажанні можна встановити хоч на баржу з кавунами.
2. А якщо, теоретично, прорив орків суходолом на Одесу, і гарпуни з нептунами доведеться прибирати з узбережжя, і тоді морський десант в районі Грибівки чи Затоки? Чи на Сергіївку - Білгород-Дністровський, щоб перерізати трасу Одеса-Рені?
19.08.2022 16:59 Відповісти
Со дна моря подымут?
19.08.2022 13:41 Відповісти
Великим расєйським кораблям велике кораблекрушеніє!
19.08.2022 13:42 Відповісти
Хтоже их через Босфор пропустит ? Так и будут парковаться в Сирии
19.08.2022 13:43 Відповісти
если вы не в курсах, то сообщаю: у рф нет судоверфей в Сирии.
19.08.2022 13:48 Відповісти
Вони просто переженуть частину малотонажних суден по системі волжських каналів Не думаю, що вони ризикнуть серйозно оголять Каспій, а от частину катерів з Балтики вони перегнать можуть - після того, як Фінляндія буде прийнята в НАТО остаточно (рішенням усіх членів) Балтфлоту у такій кількості нічого буде робить, бо він буде запертий у Фінській затоці Тому великі кораблі переженуть спочатку в Балтійськ (під Калінінград) а потім - на "Сєвфлот" А от катери ракетні перекинуть на Чорне море От тільки КУДИ вони їх "приткнуть"? Новоросійськ для них - місце не краще (зимова "бора" - не жарти) Порти Азовського моря? А якщо зима сувора і море замерзне? А Балаклава - у межах досяжності наших "протикорабелок"!
19.08.2022 14:57 Відповісти
Агрессия РФ в Грузии 2008 году и нападение на Украину показали, что ядерная держава РФ может оголять любую свою границу, особенно со странами НАТО - достаточно оставлять там портрет Путина со строгим лицом.
В НАТО и ЕС сработала психология - не хочется умирать не доев всех бутербродов с черной икрой на столе.
21.08.2022 07:17 Відповісти
І всі ці судна будуть триматися біля берегів Крима як курчата під куркою бо бояться Українських протикорабельних ракет
19.08.2022 13:45 Відповісти
эти военно-каботажные тазики могут только у азовских берегов Крыма елозить. В Черном море им делать нечего, как максимум на них можно "прокрасться" вдоль берегов в Новороссийск. А так они в основном будут болтаться в Азовском море, будучи приписанными к Таганрогу или Ейску.
19.08.2022 14:11 Відповісти
19.08.2022 13:50 Відповісти
Моцний калiбр ))
19.08.2022 15:25 Відповісти
Тобто дурак Осіпов, попередник Соколова не міг поповнити флот новими коритами, а орел Соколов - може запросто! Цікаво, хіба Соколов і Осіпов не з одної країни? Чи на Соколова працюватиме інша економіка? Аааа! Знаю! Соколов - бох! 😁
19.08.2022 13:51 Відповісти
Трохи вище я спробував пояснить
19.08.2022 14:58 Відповісти
Соколов - х@й! Вутячий!)))
19.08.2022 15:03 Відповісти
Тимчасовий командувач тимчасового флоту тимчасової росії несе постійну пургу...
19.08.2022 13:51 Відповісти
Бурлаки по вологе,уже тянут???
19.08.2022 13:57 Відповісти
як ці корита попадуть у Чорне море? це ж морськи, а не річкові корита.
19.08.2022 14:08 Відповісти
По волго-донському каналу, він досить широкий, разрахований на великі кораблі, Дон впадає в Азовське море, Азовське море з'єднано з Чорним Керченською протокою, ну, як би і все.
19.08.2022 14:22 Відповісти
Добавлю, что на берегах Чёрного моря есть и свои верфи, среди которых самые мощные - в Крыму.
19.08.2022 14:41 Відповісти
Украiнцi чудово знают де i якi верфi Э...Скоро на них знову кораблi для нашого флоту будуть будуватися..А кацапам за щастя буде в новоросiйську зашхеритись..
19.08.2022 15:31 Відповісти
Ні, нормальні верфі були в Миколаїві, поки їх кацапи через Новінського не взяли під контроль та не довели до зубожіння.
В Криму лише для легкого ремонту - пофарбувати, резину поміняти з літньої на зимову, заміна фільтра салону...
19.08.2022 17:39 Відповісти
Гуглите ССЗ "Залив" с крупнейшим сухим доком в совке. "Море" в Феодосии тоже не маленький. В Севастополе да, был в основном судоремонт.
19.08.2022 20:50 Відповісти
так же, как в Черное море попадают и все отремонтированные МРК дедвейтом 900 тонн.
19.08.2022 14:35 Відповісти
мощі ушакова напряглися
19.08.2022 14:20 Відповісти
Дуже бажане "атрицательное пополнение"
19.08.2022 14:21 Відповісти
А знаєте,чому командувач тимчасовий? ))))
19.08.2022 14:25 Відповісти
Підуть на юх, соколов тілько ти не обіжайся. Тебе закатують свої.
19.08.2022 14:27 Відповісти
вопрос откудова они там появляются еслм босфор закрыт...
19.08.2022 14:28 Відповісти
Кацап он и в Африке кацап!!!! Пистеть не мешки ворочать!!!!!!!
19.08.2022 14:29 Відповісти
А як вони потраплять у Чорне море? Повітрям?
19.08.2022 14:34 Відповісти
Трохи вище написали: волго-донський канал - р.Дон - Азовське море - Керченська протока
19.08.2022 15:21 Відповісти
C турецким подельником порешали?
19.08.2022 14:35 Відповісти
у самого Черного моря
сидит ******* дядя Вова
И солнце светит в левий глаз
Дядя Вова *******
19.08.2022 14:46 Відповісти
Hopefully, Ukraine поповниться with the twice/thrice as many long range anti-ship missiles.
19.08.2022 15:27 Відповісти
Як поповнився? Турція закрила проливи для військових кораблів.
19.08.2022 15:45 Відповісти
А мне кажется, что у РФ отпала необходимость в корабельном базировании "Калибров" - она ведь ими была придумана для обхода договора о пакетах малой и средней дальности. Теперь можно калибр строить в наземном варианте, хоть на МАЗах, хоть на конной тяге - время договоров с Россией кануло в канализацию Музея Революции в Москве.
Да и нераспространение ядерного оружия тоже уже всем кажется дурацкой причудой мира, перепуганного второй мировой войной - человека в живой природе отличает наличие оружия в руках. Потому он и царь Природы, в отличие от льва, который только царь среди безоружных зверей.
21.08.2022 07:28 Відповісти
 
 