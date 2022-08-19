Чорноморський флот РФ поповниться 12 новими кораблями, - тимчасовий командувач
Тимчасовий виконувач обов’язків командувача Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов заявив, що цього року флот поповниться новим озброєнням, серед яких 12 кораблів та суден.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Цього року сплановано постачання 33 одиниць нових та модернізованих зразків озброєння та техніки. З них 12 кораблів та суден забезпечення, 21 одиниця спеціальної техніки", - сказав Соколов.
Нагадаємо, Соколова призначили виконувачем обов’язків командувача ЧФ РФ з 10 серпня.
Топ коментарі
+23 5 копійок
показати весь коментар19.08.2022 13:32 Відповісти Посилання
+16 MausMike
показати весь коментар19.08.2022 13:34 Відповісти Посилання
+10 Александр Иванов #442761
показати весь коментар19.08.2022 13:32 Відповісти Посилання
грехагарпуна подальше.
2. При певному негативному розвитку ситуації на Півдні кацапи можуть реанімувати план висадки десанту під Одесою.
2. при наличии на береговых ПУ как минимум двух AGM-84D на каждое корыто имеющихся в составе чф рф, ни о каком десанте речи быть не может.
1. Пускові установки для "калібрів" при бажанні можна встановити хоч на баржу з кавунами.
2. А якщо, теоретично, прорив орків суходолом на Одесу, і гарпуни з нептунами доведеться прибирати з узбережжя, і тоді морський десант в районі Грибівки чи Затоки? Чи на Сергіївку - Білгород-Дністровський, щоб перерізати трасу Одеса-Рені?
В НАТО и ЕС сработала психология - не хочется умирать не доев всех бутербродов с черной икрой на столе.
В Криму лише для легкого ремонту - пофарбувати, резину поміняти з літньої на зимову, заміна фільтра салону...
сидит ******* дядя Вова
И солнце светит в левий глаз
Дядя Вова *******
Да и нераспространение ядерного оружия тоже уже всем кажется дурацкой причудой мира, перепуганного второй мировой войной - человека в живой природе отличает наличие оружия в руках. Потому он и царь Природы, в отличие от льва, который только царь среди безоружных зверей.