Чорноморський флот РФ поповниться 12 новими кораблями, - тимчасовий командувач

Тимчасовий виконувач обов’язків командувача Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов заявив, що цього року флот поповниться новим озброєнням, серед яких 12 кораблів та суден.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Цього року сплановано постачання 33 одиниць нових та модернізованих зразків озброєння та техніки. З них 12 кораблів та суден забезпечення, 21 одиниця спеціальної техніки", - сказав Соколов.

Також читайте: Флот РФ тримається в межах Криму, його обмежена ефективність підриває загальну стратегію вторгнення Росії, - Британська розвідка

Нагадаємо, Соколова призначили виконувачем обов’язків командувача ЧФ РФ з 10 серпня.