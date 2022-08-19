УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4572 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Війна
7 603 5

Рашисти заборонили українцям виїжджати до окупованого Криму, - мер Мелітополя Федоров

крым,армия,захват,рф

Російські загарбники закрили можливість українцям виїжджати з материкової частини України до окупованого Криму через вибухи, які були на півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми говоримо мешканцям (окупованих територій. - Ред.), що вони можуть виїжджати через Крим, але вже як два дні це сполучення закрито через вибухи, які там відбулися. Слід зазначити те, що фільтрація в Криму значно збільшилась і вже не впускають до Криму багатьох чоловіків, у яких в телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб РФ", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що біля Севастополя в окупованому Криму ввечері, 18 серпня, чули вибухи на військовому аеродромі "Бельбек".

Також читайте: Покрокова демілітаризація та згодом деокупація Криму - питання порядку денного, - Данілов

Автор: 

Крим (14251) окупація (6866) Федоров Іван (654)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так с Крыма свалите и все прекратится.
показати весь коментар
19.08.2022 13:37 Відповісти
eti esho neponjali shto nada valjitj
показати весь коментар
19.08.2022 13:38 Відповісти
А ви відправте зрадника з Верховної Ради до ФСБшних кураторів в Крим та подивіться: пускають, чи не пускають...
показати весь коментар
19.08.2022 13:46 Відповісти
фигово. Теперь украинцам некуда бежать. Через линию разграничения - опасно и дорого, через Крым невозможно...
блин.. сочувствую.. у самой друзья в Энергодаре - некуда ехать, кругом орки.
показати весь коментар
19.08.2022 14:47 Відповісти
Шо ти мелеш,балаболка...Чи не взмозi порахувати,скiльки грошей коштуЭ виiзд через тимчасово окупований Крим,а потiм ще через расистську ********* ? А ще тепер i в Криму небезпечно,можно потрапить пiд бавовну чи детонацiю...Через Василiвку в 3-4 рази дешеве...
показати весь коментар
19.08.2022 15:41 Відповісти
 
 