Рашисти заборонили українцям виїжджати до окупованого Криму, - мер Мелітополя Федоров

Російські загарбники закрили можливість українцям виїжджати з материкової частини України до окупованого Криму через вибухи, які були на півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми говоримо мешканцям (окупованих територій. - Ред.), що вони можуть виїжджати через Крим, але вже як два дні це сполучення закрито через вибухи, які там відбулися. Слід зазначити те, що фільтрація в Криму значно збільшилась і вже не впускають до Криму багатьох чоловіків, у яких в телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб РФ", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що біля Севастополя в окупованому Криму ввечері, 18 серпня, чули вибухи на військовому аеродромі "Бельбек".

