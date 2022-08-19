УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4572 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 512 6

Прокурору на Запоріжжі повідомлено про підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

гпу,генпрокуратура,офис,прокурора,генпрокурора,генерального,огп,огпу

У Запорізькій області прокурору повідомили про підозру у державній зраді за співпрацю з росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомлено про підозру у державній зраді прокурору однієї з окружних прокуратур Запорізької області (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).За даними слідства, в умовах воєнного стану підозрюваний почав працювати на "керівній посаді" однієї із псевдопрокуратур, створених російськими загарбниками на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, оперативний супровід - ДБР та Національна поліція.

Також читайте: Коригувальника ракетних обстрілів Одещини засуджено до 5 років позбавлення волі

Автор: 

Запорізька область (4107) прокурор (650) державна зрада (1775) Офіс Генпрокурора (3445)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как ему сообщили, почтовым голубем?
показати весь коментар
19.08.2022 14:01 Відповісти
Треба, насамперед, віддати під суд тих осіб, хто призначав на посаду цю нечисть.
показати весь коментар
19.08.2022 14:14 Відповісти
не пройшло і пів-року..
Зешумахери
показати весь коментар
19.08.2022 14:27 Відповісти
Складається враження,що кожний чиновник,який опиняється в окупації,не розуміє де він?Суди ж українські,в це вірять,і потім всіх поновлюють на роботі і виплачують компенсацію.Ну як ті кацапські телепні в військовій формі-були на навчанях і не знали,що воюють з Україною...
показати весь коментар
19.08.2022 15:26 Відповісти
В якості покарання його можна направити заступником Посла в Швейцарію!
показати весь коментар
19.08.2022 16:49 Відповісти
Ось я не знаю на що вони( зрадники) надіються? Вони щодалі свого кабінету нічого не бачать і не розуміють стан у світі?
показати весь коментар
19.08.2022 19:15 Відповісти
 
 