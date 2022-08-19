Прокурору на Запоріжжі повідомлено про підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

У Запорізькій області прокурору повідомили про підозру у державній зраді за співпрацю з росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомлено про підозру у державній зраді прокурору однієї з окружних прокуратур Запорізької області (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).За даними слідства, в умовах воєнного стану підозрюваний почав працювати на "керівній посаді" однієї із псевдопрокуратур, створених російськими загарбниками на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, оперативний супровід - ДБР та Національна поліція.

