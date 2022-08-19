В Запоріжжі лунали гучні вибухи, повідомляють про роботу ППО, жертв немає, - ОВА
Наслідками вибухів у Запоріжжі була робота ППО.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені.
Жертв немає", - зазначив він.
