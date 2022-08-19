УКР
В Запоріжжі лунали гучні вибухи, повідомляють про роботу ППО, жертв немає, - ОВА

ппо

Наслідками вибухів у Запоріжжі була робота ППО.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені.

Жертв немає", - зазначив він.

вибух (4628) Запоріжжя (2401) обстріл (31019) Старух Олександр (199)
Ну ось і прояснилось.
19.08.2022 14:10 Відповісти
смішний ти
19.08.2022 14:12 Відповісти
добре якщо так, але старух для мене гірший за арестовича
19.08.2022 14:11 Відповісти
Старуха скоро писати буде як кацапи...: то хлопнуло, то запалили не там...
19.08.2022 14:49 Відповісти
Головне , що нiхто не постраждав , а нашому ПВО респект i вдячнiсть !
19.08.2022 15:40 Відповісти
 
 