Українцям, які рятуються від війни у Польщі, доведеться сплачувати податок на дохід, - Gаzeta Prawna

Українці, які перебувають в Польщі понад 183 днів, змушені будуть сплатити податок на дохід фізичних осіб.

Це передбачено польським законодавством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gаzeta Prawna.

Згідно з польським законодавством, українці повинні заплатити ПДФО не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Причому виплачувати його доведеться з доходу, отриманого з початку перебування в Польщі.

На практиці це означає, що у вересні деяким українцям доведеться заплатити податок за останні пів року, уточнює Суспільне. Податками обкладаються, і кошти, отримані з-за кордону.

Таким чином, українці, які працюють віддалено на українські компанії, також повинні сплачувати податки в Польщі. ПДФО, сплачений в Україні, не може бути зарахований в рахунок польського податку.

Для розв'язання проблеми, в уряді України заявили, що направлять листа до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів". Таке рішення ухвалив Економічний штаб при Мінекономіки на засіданні, повідомив його член Михайло Кухар.

Топ коментарі
+6
"Лугондонци" і "какая разница" зразу повернуться назад, або виїдуть в інші країни, бо вони звикли тільки споживати, брати і ні в якому разі не платити.
показати весь коментар
19.08.2022 15:17 Відповісти
+4
так, але по факту це виходить подвійне оподаткування, бо податки платяться і в Україні, а тепер хочуть і в Польщі. люди-то працюють на українські компанії, і платять їм українські компанії, тому претензії поляків (та інших) дещо спірні.
показати весь коментар
19.08.2022 15:54 Відповісти
+2
якщо працюють і мають прибуток то платити податки потрібно.
показати весь коментар
19.08.2022 15:47 Відповісти
"Лугондонци" і "какая разница" зразу повернуться назад, або виїдуть в інші країни, бо вони звикли тільки споживати, брати і ні в якому разі не платити.
показати весь коментар
19.08.2022 15:17 Відповісти
Польща выгнала усіх закарпатців та волинян..де майже не було активних бойових дій..але допомогу отримали ні за що..в Чехії Словаччині та Польщі....
Натомість там де були бойові дії реально... грошей чекали більше місяця..а то і двох...
показати весь коментар
19.08.2022 15:37 Відповісти
Трохи складно все це, знаю багатьох які на заході втратили роботу через війну, а квартири не мали і чому вони не мають права на допомогу... наша держава їм нічим не допомагає....

А я вважаю що тим людям з територій де йдуть бойові дії, і які голосували за Яника або ПР також треба не платити виплати, бо вони самі хотіли руський мір але коли він прийшов поїхали в Європу а не в болото яке сюди принесли.... Якби не було цих виборців то і війни у нас б небуло
показати весь коментар
19.08.2022 15:59 Відповісти
как вы это докажете ? утопия...
показати весь коментар
19.08.2022 16:28 Відповісти
"уряд України заявил, що направлять листа до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів"
А если люди НЕ ХОТЯТ платить налоги , там где их разворуют и согласны платить их в стране пребывания !!!
показати весь коментар
19.08.2022 15:42 Відповісти
Если не хотят платить налоги где разворовывают- не надо голосовать за Голобородька из сериала от бородатой бабушки.
показати весь коментар
20.08.2022 22:04 Відповісти
якщо працюють і мають прибуток то платити податки потрібно.
показати весь коментар
19.08.2022 15:47 Відповісти
так, але по факту це виходить подвійне оподаткування, бо податки платяться і в Україні, а тепер хочуть і в Польщі. люди-то працюють на українські компанії, і платять їм українські компанії, тому претензії поляків (та інших) дещо спірні.
показати весь коментар
19.08.2022 15:54 Відповісти
Я думаю що мова йде не про тих хто офіційно працюють у нас, напевно якщо предоставиш документи з нашої податкової то все буде добре, зараз англія те саме хоче зробити що і поляки
показати весь коментар
19.08.2022 16:05 Відповісти
все правильно, это они в Украине митинговали, что бы не платить.
показати весь коментар
19.08.2022 15:57 Відповісти
поляки вистрілили собі в ногу. серед моїх знайомих дуже багато тих, хто приїхав у польщу фактично туристами, щоб працювати віддалено (на український бізнес) і діти були в безпеці. При цьому ніхто з них не живе на подачки як біженці, а самі знімають дитло, платять за все. Не важко здогадатися, що залишатися аби платити по другому колу податки, ніхто не буде, коли є та ж туреччина з низькими цінами і безлімітним правом на проживання.
показати весь коментар
19.08.2022 16:07 Відповісти
Такие люди без проблем могут платить налоги в Украине и жить в Польше как туристы. Вопрос касается тех, кто работает на польские компании и не хочет платить налоги.
показати весь коментар
19.08.2022 17:44 Відповісти
Им этот налог заплатить как раз плюнуть, даже не почувствуется. Поляки говорили, что поприезжяли только богатеи на дорогих машиных, в золоте и шубах, которые ходят по ресторанах. Чем никчёмней и бессовестней бывший человек, тем больше страху за свою шкурку.
показати весь коментар
19.08.2022 17:40 Відповісти
 
 