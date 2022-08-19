Українцям, які рятуються від війни у Польщі, доведеться сплачувати податок на дохід, - Gаzeta Prawna

Українці, які перебувають в Польщі понад 183 днів, змушені будуть сплатити податок на дохід фізичних осіб.

Це передбачено польським законодавством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gаzeta Prawna.

Згідно з польським законодавством, українці повинні заплатити ПДФО не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Причому виплачувати його доведеться з доходу, отриманого з початку перебування в Польщі.

На практиці це означає, що у вересні деяким українцям доведеться заплатити податок за останні пів року, уточнює Суспільне. Податками обкладаються, і кошти, отримані з-за кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі запрацювала програма додаткової підтримки українських біженців, які мають "Карту поляка"

Таким чином, українці, які працюють віддалено на українські компанії, також повинні сплачувати податки в Польщі. ПДФО, сплачений в Україні, не може бути зарахований в рахунок польського податку.

Для розв'язання проблеми, в уряді України заявили, що направлять листа до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів". Таке рішення ухвалив Економічний штаб при Мінекономіки на засіданні, повідомив його член Михайло Кухар.