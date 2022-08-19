Українцям, які рятуються від війни у Польщі, доведеться сплачувати податок на дохід, - Gаzeta Prawna
Українці, які перебувають в Польщі понад 183 днів, змушені будуть сплатити податок на дохід фізичних осіб.
Це передбачено польським законодавством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gаzeta Prawna.
Згідно з польським законодавством, українці повинні заплатити ПДФО не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Причому виплачувати його доведеться з доходу, отриманого з початку перебування в Польщі.
На практиці це означає, що у вересні деяким українцям доведеться заплатити податок за останні пів року, уточнює Суспільне. Податками обкладаються, і кошти, отримані з-за кордону.
Таким чином, українці, які працюють віддалено на українські компанії, також повинні сплачувати податки в Польщі. ПДФО, сплачений в Україні, не може бути зарахований в рахунок польського податку.
Для розв'язання проблеми, в уряді України заявили, що направлять листа до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів". Таке рішення ухвалив Економічний штаб при Мінекономіки на засіданні, повідомив його член Михайло Кухар.
Натомість там де були бойові дії реально... грошей чекали більше місяця..а то і двох...
А я вважаю що тим людям з територій де йдуть бойові дії, і які голосували за Яника або ПР також треба не платити виплати, бо вони самі хотіли руський мір але коли він прийшов поїхали в Європу а не в болото яке сюди принесли.... Якби не було цих виборців то і війни у нас б небуло
А если люди НЕ ХОТЯТ платить налоги , там где их разворуют и согласны платить их в стране пребывания !!!