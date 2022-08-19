УКР
Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post

ФСБ перед повномасштабним вторгненням РФ до України підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

За інформаціює видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович та підозрюваний у держзраді нардеп, кум Путіна Віктор Медведчук.

Washington Post пише, що Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, ймовірно, спробувати повернути собі владу в Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Також читайте: Тупицький і ряд суддів мали легітимізувати Януковича в Україні, - Данілов

И сколько тогда в Минске шапок пропало?
Всех рыганалов-уродов нужно пересажать. Они - главные предатели!
Этому пользованному гондону надо постараться сдохнуть раньше, чем ***** на рашке потеряет власть.
Четвертий недопрезидент звертається до шостого :

Это он перед встречей с венком
виходить, в 2019 голосували не за Зеленського, голосували за Януковича. Бідолашні дебіли.

А состав правительств огласить слабо. А ...А ? А то одни догадки.
Але - х....й !
Ой, а ми так чекали...
Святкову вірьовку, імпортне мило приготували...
Драний рикиндик. Воно готувалось... Блоки йолкам, вінкам ставити? Носаря дверям?
Та по всім признакам було ясно - підарасня не втримається.
Нехай зробить дяді Саші і Вові - пріятно... 24/7
Бамбас паражнях ні гоніт.Йеті казли шо мішают нам жіть.Во підар сюхавастока бульбашкійй прібулєц йімпіратарь Пьодор Фьодор Асталавістєсь...
минулого разу йому мало?
Не мало. А зовсім недостатньо.
Вся влада в Україні і без них повністю перебуває під контролем рашистів.
Хто вважає інакше, нехай це спростує
Овоч вдруге до успіху йшов, ліл ))0)0))

Невже те нещастя таке довбануте, що мріяло ще бути президентом?
..легитимный.. ..проффесор.. хотел страусов своих покормить да млрды долл народу отдать . те шо ******* . а не получилось . придется с лукашенкой картошку копать для тв или корову подоить . а лучше козла
..фьодоріч, а главного кровосіся ти де патіряв???
вітьок, спомні молодость і пріхваті генеральскую шапочку у бульбаша??
Скільки ж йому рочків, що він досі не зрозумів "Україна" не росія.
Янукович - это уже просто смешно

Не смешно, что еще совсем недавно ошивался подонок Портнов и ему власть дала возможность потихоньку улизнуть.

А Наумов? А находящиеся у власти и сейчас Татаров и Ермак?

Вот о чем надо говорить
Гавнюковичу все неймется-хочет пойти по пути Сальдо и попасть на свидание к Кобзону. А может путин так его держит за яйца что у гавнюковича и выбора нет. Думаю Пуйло держит за яйца многих людей в кабмине Украины,МО,СБУ-иначе не обьяснить сабботаж подготовки к войне когда о ее начале было известно уже в октябре. Может и Боневтика держит за яйца-очень большая вероятность. Или держал его до 24 февраля-иначе я не могу обьяснить тотальное бездействие и неподготовку к войне Не настолько тупой Зеленский чтобы не понимать что Рашка имеет все шансы быстро захватить юг и север включая Киев если нет никакой обороны Киева,Севера и Юга.
Это Нужно Знать: Детали провала ФСБ в подготовке вторжения в Украину. Эксклюзив от Вашингтон Пост: https://www.youtube.com/watch?v=-jVqxRlLZQk
