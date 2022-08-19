Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post

ФСБ перед повномасштабним вторгненням РФ до України підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

За інформаціює видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович та підозрюваний у держзраді нардеп, кум Путіна Віктор Медведчук.

Washington Post пише, що Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, ймовірно, спробувати повернути собі владу в Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.

