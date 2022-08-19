Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post
ФСБ перед повномасштабним вторгненням РФ до України підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
За інформаціює видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович та підозрюваний у держзраді нардеп, кум Путіна Віктор Медведчук.
Washington Post пише, що Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, ймовірно, спробувати повернути собі владу в Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Топ коментарі
+71 Чайка Київ
показати весь коментар19.08.2022 15:19 Відповісти Посилання
+68 govtva
показати весь коментар19.08.2022 15:13 Відповісти Посилання
+55 Путлер Капут #279670
показати весь коментар19.08.2022 15:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Святкову вірьовку, імпортне мило приготували...
Та по всім признакам було ясно - підарасня не втримається.
Нехай зробить дяді Саші і Вові - пріятно... 24/7
Хто вважає інакше, нехай це спростує
Не смешно, что еще совсем недавно ошивался подонок Портнов и ему власть дала возможность потихоньку улизнуть.
А Наумов? А находящиеся у власти и сейчас Татаров и Ермак?
Вот о чем надо говорить