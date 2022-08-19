УКР
Лукашенко заявив, що не планує напад, а Білорусь не бомбитиме Україну: "Немає жодного бажання"

лукашенко

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко не хоче, щоб громадяни РБ воювали проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він заявив, що Білорусь нібито "стала притулком для тисяч українців, які тепер отримують білоруське громадянство".

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. Заради чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - наголосив білоруський диктатор.

На думку Лукашенка, Європа вже давно припинила б цю війну, якби "США не продовжували за допомогою Польщі підганяти бойові дії".

Автор: 

Білорусь (8083) Лукашенко Олександр (2695)
+85
Значить потрібно готуватися. Десь я вже таке чув…
19.08.2022 15:24 Відповісти
+62
Картопляний підар.
19.08.2022 15:24 Відповісти
+39
Цим Лукашенко підтвердив, що білорусь окупована кацапами і йому більше не підпорядковується, бо з території білорусі б'ють по Україні "іскандерами" і там зосереджені війська московитів, туди вони відходять і там відновлюють боєздатність, звідки відправляється на Засрашку все викрадене в українців.
19.08.2022 15:25 Відповісти
Точно, эта лапша на уши будет вечной, пока бульбофюрер будет у власти. Надо серьёзно готовится к нападению с севера, а не сопли жевать, "не видеть" ударных группировок и схематозы с беларусами крутить
19.08.2022 15:26 Відповісти
все понятно, значит он с ****** будет бомбить на территории Украины блок НАТО и Америку. Саму Америку ссыкотно, и НАТО побздехивает, а по Украине самое оно.... Только ответка по Белгороду и Минску прочистит мозги: "Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу." - Аль Капоне.
19.08.2022 16:19 Відповісти
Лукашенко: Ми ніколи не прийдемо в Україну на танках, лише на тракторах 26 окт. 2018 г.
https://youtu.be/jAY3rms7XwM
а русьня може с танками ракетами ? ябатька важко повiрити ЗСУ чекають
19.08.2022 16:51 Відповісти
Нам треба ось така зброя і побільше... https://www.youtube.com/watch?v=QL83QPd2jKc&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=172 https://www.youtube.com/watch?v=QL83QPd2jKc&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=172

19.08.2022 17:02 Відповісти
голови колгоспу ніколи не казали правду
19.08.2022 20:06 Відповісти
гуси-гуси: Га-а-га...
19.08.2022 15:24 Відповісти
Так вони і не ********, то росіяни. Для нас нічого не зміниться.
19.08.2022 15:25 Відповісти
якщо з їх території, яку вони надали московитам, то виходить, що і вони.
19.08.2022 15:35 Відповісти
Бреше як завжди.
19.08.2022 15:26 Відповісти
А пля на ракетах которые летят с бульболяндии прямо так и написано " Это запустили не бульбовойска"......
19.08.2022 15:26 Відповісти
Він гордону колись в інтерв'ю сказав, що з території білорусі ніколи не ступлять російські солдати на Українську землю.
19.08.2022 15:26 Відповісти
Сиди виродок тихо у себе на болотах і срись. За тобою прийдуть.
19.08.2022 15:27 Відповісти
ну да, понятное дело, Украина не воюет. Но по Зябровке или Лунинцу может снова прилететь в любой момент.
19.08.2022 15:27 Відповісти
ніт . не там палити цигарки будуть.
Шайковку бабушкадедушка сказал на потом. Тем более после Кременчуга оттуда Ту-22М3 с Х-22 больше не поднимали. Тем более нам как бы и нечем. Пока.
так ******** з території білорусі вже 6 місяців.
Лживая колхозная мразь.
Яке ж воно кончене. "Біле - то чорне, а чорне - то біле"..
Кривава секта сатаністів. Захлибнеться колись. Само, або поможуть. нас влаштує будь-який варіант
Бляха, дослівно сьогодні дзвонило тілр 45 рочків, з Білорусі моєї дружині.. Слово, в слово.
В нас заволала тривога.
Дитяче БЛД питання, "Что учения?"... Далі матюки дружини, на український, та білоруський..
Щоб ти здох гандон, картопляний фюрер
агрофюрер штопаний
От під..ар лукавий...
shlukashenko tezh.
Что-то Лука совсем зашизофренел,Украина в блок НАТО пока еще не входит,ракеты летят с твоей территории, скоро закукарекаешь по-другому!
та ти шо... а акети що летять з было-рашки це що? падло вусате. лукло
где-то это мы уже слышали?
повторуха-муха старая старуха )))) ***** уже квакало такое....
Як воно побачило що творить всевидяче око в БНР та Криму, то поспішило зробити таку заяву... Ми тебе все одно знайдемо, рашистська ганчірка!
Щаскартупакажу!(с)
Бавовна в Крыму отбила все желание "Киев за три дня". Ну и рабочий рот кремля не забыл про всё НАТО и США. Столько в уши сцали про вяличие, а тут ВСУ скудным количеством хорошего оружия весь свинарник раком ставит, который к войне годами готовился. Усатая проститутка надеется, что украинцы пропустят сквозь пальцы Бучу и ракетные удары с белорусской области.
Мне очень жалко, что нет нормального белорусского новостного ресурса, где можно было бы писать правду, как на цензоре. Бывший говнотутбай кацапская помойка, говнохартия типичные другехрюске с премодерацией. (так, крик души)
Хартия97, він з Польщі пише
А ***** вы у него что-то спрашиваете? Вы у путина спросите, он тоже самое скажет!
Верить этому уроду, путлеровской проститутке? Ни одному слову нельзя верить!
Він не договорив свою думку. А саме: "Немає ніякого бажання. АЛЕ МУСИМО, ВОЛОДЬКА ДИХАЄ НАМ В СПИНУ" . Ось - почитайте, те саме за три тиждні до війни казав шойгу: https://gazeta.ua/articles/np/_moya-mati-*********-stali-vidomi-podrobici-rozmovi-sojgu-z-vollesom-za-dva-tizhni-do-pochatku-vijni/1106591
шакалья порода. может только раненого добить. а пока Украина держится будет вокруг лапками сучить но не полезет.
Не очень все здорово. Когда колхозник буянит, все нормально. Но когда заявляет про мир, это означает, что не позже 23/08 23:59 нужно будет хер@чить по всем аэродромам, что у него есть. Иначе утром 24/08 всех ждет сюрприз.
Впевнений що з Зябровки полетить!!!!!
Отлично !
Теперь мы, без всякого объявления войны, можем "хаймарнуть" по любым объектам на территории Беларуси и заявить, что это сделал блок НАТО !!!
чим більше кіздов отримує рашка, тим меньше бажання воювати у білорашки.
лукашенко-гівнюк, навіть неварто його слухати,він вже наробив ділов на трибунал!
А єто значит Булбашенко начнет стрелять по Україні 24 серпня..в день Незалежності України..
Тому що Совок сдох именно 24 авгута 1991 года..
Ну типа крупнейшая геополитическая катастрофа РюZZкага Говна...
Да кто тебе Уроду поверит уже
Треба ******* по білоруссії!!!
"Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед" - ***** просто стидно програти Україні, тому лукло почало його відбілювати
Ага. Виноваты Европа и США что рашисты бомбят наши города и насилуют детей? Да чтоб ты сдох ****. Хотя Европа и США немного виноваты только в том что мало нам дают оружия чтобы зачистить всю нечисть что полезла в Украину из мокшанских болот
Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед

Ах ты ж циничная мразь. Украинские воины защищают Украину и ее граждан (а не Америку и НАТО) от вас - россиян и ************** типо тебя.

И вы, мрази, стреляете по украинским городам и людям, а не по Америке и "пьяным неграм из НАТО".

И после всего зла, которое вы принисли на нашу землю, у тебя, скотина, еще открывается твой черный рот такое вот из него высрать?
Луке верить - себя не уважать.
Кончений кіздун!
все поверили и расслабились.
Слухати повну маячню *********** - себе не поважати 😠
Хай живе і Квітне Ненька Україна !... Скажите пожалуйста а есть еще люди которые верят этому плешивому таракану ? По моему он был "батцько "у бульбашов , а стал у них лукавым тараканом ... Два долбо@ба мышиный путя и таракан под дихлофосом у которых в голове и в желудке сидит блевотно-менструальный совок с котячими волосами , а они его пытаются преподнести на стол всему миру как лудьшее блюдо !!!
******* як дише, не білорус ти, а кацапська гнида
Білорасєяни ще гірші...
Трошки не так...Байден дозволив ZeKодлрмойким гатити навіть по Криму..
У 2014 році Порошенку країни НАТО поставили ультиматум..Слава Богу тоді нас Даля Грібаускайте тоді врятувала....
Дай Боже Здоров'я кращому президенту братньої Литви..
Там не проблема була в країнах нато а в тому що самі боєздатні наші частини і з модернізованою технікою були якраз в Криму і 70% особового складу перейшло на сторону РФ і більше того воювали б з нами.... А на материковій Україні була серйозна проблема як з підготовкою і технікою, плюс при Янику на навчаннях артилеристів привели нашу арту до жалюгідного стану....
Слухати цього виродка себе не поважати...
да уж... флюгер Лука - известный генератор случайного словесного поноса
після таких заяв ЗСУ просто мусить вїпати по території братської білорусії
Значить треба готуватись до ракетного дощу та вторгненню з теробілорашки. Це циган так послаблює нашу пильність.
там й з мишей у нього притулок ніхто не пропросить. а воно бреше, шо трьом котам притулок надало ))
Два залпа Гимарса по Мозырю и ядреному айродрому..Где мудак мазолейный пригнал ТУ95.и белораша стане паРашей...☠️☠️☠️
Он хотел нацать в подъезде, я его жене сказал мне он не интересен , но вечером дал ему ***** .
Гнида ми за тобою прийдемо і підвісемо за яйця !
"стала притулком для тисяч українців, які тепер отримують білоруське громадянство" - допустим что это за весь период. А сколько за период правления Лукашенко?
******** крахмальный
Лукашенко співучасник всіх злочинів російських солдат в України. На його руках і совісті кров убитих українців
Картопляна шиза...
Debil, Idi v sraky
а сябры то с лукошком...бедный отец,обосраные дети,народ воспетый песнярами оказался жидковат если на своей шее терпят это существо.
Ми це вже чули до 24 лютого...
Треба бути напоготові...
Как же достал этот весёлый сумасшедший!!!!Та дайте ему уже селёдки в конце концов!!!
Лукавый Лука!
Ты эту возможность даешь своему корешу пуйлу, предоставив ему все аэродромы, склады и поезда с боеприпасами.
А сам, я тут ни при чем... 1 класс 2 четверть.
Вроде взрослый мужик, а ведет как себя нашкодившая девица.
20 февраля хмырь лукашеску казав Володьке Салавьеву..дословно...
Володанька ..война с Украиной продлится 2-3 дня..максимум неделя..
Вас тварей Мавзолейных. .сжигать надо .без Суда и следствия..
СЖИГАТь.. ЖИВЬЕМ...
бульбофюрерный ******* ****.Будет колхозный ***** пускать ракеты сто пудов!............................................................................................
Ну то поворачивай оружие проив Питуна!
после ударов по Крыму очко жим-жим у луки. Нужно поставить ему ультиматум: если до 15-го сентября все российские войска не будут выведены с территории Белоруссии (а они представляют угрозу и вынуждают нас держать там большие силы), будут нанесены ракетно-артиллерийские удары по складам, аэродромам и скоплениям российских войск в Белоруссии
все, бульбаш накопичив достатньо зброї. щоб нанести удар по Україні.
Ну после того, как братушки белорусы передали путину "ключи" от всех своих складов и арсеналов и позволили вывести десятки тысяч тонн боеприпасов, воевать в принципе им и не нужно. Кроме того они в любом случае отвлекают 100 тыщ нашего войска стоящего вдоль всех северных границ и в глубине в резервах.
- Я вам сейчас на карте покажу откуда мы не будем бомбить Украину!
чим скоріше бсср отримає по складах і базах, тим скоріше почнеться конфлікт між білими і руснявими орками.
Ніби його слова щось важать.
А как целовался с зеленским в засос и уверял , что с территории Беларуси ни один солдат России не нападёт на Украину!! Пи..добол вонючий и продажный этот Лукашенко.. продажное Брехло высшей степени..
Пора уже дебульбировать картофелеводов. А то тракторист смелый пока там войска параши находятся. Разъе#ашить все известные военные объекты и тогда лука запоет "ах лента за лентою набої подавай"
Так якщо й бомбитимуть, то не білоруси, а рашисти. Він усе правильно сказав
как узнать что росиянин или беларус врет ? - у него шевелится рот
на форумі цієї гілки - жодного, хто позитивно сприймає цю брехню. Навіть 73/43%зебіли не переварюють.
Зебіли, а от скажіть, чому вам подобається аналогічна брехня з методичок подляка?
Тільки хто ж його питатиме
Цьому підх¥йлику жодної віри нема.
дятел тупой, если бы в Украине воевала хотя бы одна дивизия США, в составе 15-20к чел, ты бы уже на качельке катался. С веревкой на шее. Молись каждый день, чтобы ни твои дебилы, ни кацапы не тронули хотя бы 1 солдата НАТО.
Да в картопляного батька очко звузилося до ігольчатого вушка.
Негайно Бавовну їм, поки вони знову не влупили!!! А хто лупив по Україні? Чи навчився... "Нас сдесь нет!" Ми таке вже чули!!!
Пора уже давати гідну відсіч! Ми ж можемо! Ми мусимо!

Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦. 🇺🇦🇺🇦
