Лукашенко заявив, що не планує напад, а Білорусь не бомбитиме Україну: "Немає жодного бажання"
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко не хоче, щоб громадяни РБ воювали проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Він заявив, що Білорусь нібито "стала притулком для тисяч українців, які тепер отримують білоруське громадянство".
"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. Заради чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - наголосив білоруський диктатор.
На думку Лукашенка, Європа вже давно припинила б цю війну, якби "США не продовжували за допомогою Польщі підганяти бойові дії".
