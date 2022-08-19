Двом експоліціянткам з Харківщини, які працюють у псевдоправоохоронних органах окупантів, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронницям заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані добровільно перейшли на бік ворога та погодилися на співпрацю з представниками РФ.

"Основна задача експоліцейської з Куп'янська полягала у сприянні створенню псевдоправоохоронного органу окупантів. Вона агітувала своїх колег до співпраці з "новою владою", а у разі відмови погрожувала їм застосуванням фізичної сили. Також встановлено, що колишня поліцейська прибула до квартири слідчого та без законних на те підстав провела обшук з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї", - ідеться в провідомленні.

Як зазначається, її колега – експоліцейська з смт Борова патрулює місто, вдягнена у цивільний одяг з георгіївською стрічкою, приймає заяви від громадян.

