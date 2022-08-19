УКР
Двом експоліціянткам з Харківщини, які працюють у псевдоправоохоронних органах окупантів, повідомлено про підозру

колаборант

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронницям заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані добровільно перейшли на бік ворога та погодилися на співпрацю з представниками РФ.

"Основна задача експоліцейської з Куп'янська полягала у сприянні створенню псевдоправоохоронного органу окупантів. Вона агітувала своїх колег до співпраці з "новою владою", а у разі відмови погрожувала їм застосуванням фізичної сили. Також встановлено, що колишня поліцейська прибула до квартири слідчого та без законних на те підстав провела обшук з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї", - ідеться в провідомленні.

Як зазначається, її колега – експоліцейська з смт Борова патрулює місто, вдягнена у цивільний одяг з георгіївською стрічкою, приймає заяви від громадян.

Також читайте: Прокурору на Запоріжжі повідомлено про підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

Харківщина (6054) державна зрада (1775) колабораціонізм (1200)
+9
Такі люди(посадовці) повинні нести набагато більшу відповідальність за злочини ніж цивільні колаборанти, так як вони представляли закон.
19.08.2022 15:34 Відповісти
+6
помните выпускные со скандалом в полициянском харсковском и военных там играла кацапска музона пел Газманов Офицеры и прочая ***** так вот эти ********** выкормишы Независимой уже Украины они даже моложе Независимости и стали потаскушками и ************** у ***** на подтанцовке..... убивать тварей и расстреливать надо только физическая ликвидация врагов-- будет способствовать латентным подонкам страхлм-- даже думать о подобном...
19.08.2022 15:57 Відповісти
+5
Ніколи б не подумав, що з такого патріотичного міста та ще й правоохоронці перейдуть на бік ворога. Ви тільки подивіться кого нам дало це місто: керівник НАБУ Ситник, генпрокурока Бенядіктова, міністр внутрішніх справ Рюкзаков, точніше Аваков, його радник і вічний заступник Геращенко, половина НАБУ, ДБР, СБУ прокуратури по всій Україні, суди і поліція. А Володя Боневтік переслідував виключно партіє ЄС. Мабуть щось знав?
19.08.2022 15:33 Відповісти
