Двом експоліціянткам з Харківщини, які працюють у псевдоправоохоронних органах окупантів, повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронницям заочно повідомлено про підозру у державній зраді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювані добровільно перейшли на бік ворога та погодилися на співпрацю з представниками РФ.
"Основна задача експоліцейської з Куп'янська полягала у сприянні створенню псевдоправоохоронного органу окупантів. Вона агітувала своїх колег до співпраці з "новою владою", а у разі відмови погрожувала їм застосуванням фізичної сили. Також встановлено, що колишня поліцейська прибула до квартири слідчого та без законних на те підстав провела обшук з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї", - ідеться в провідомленні.
Як зазначається, її колега – експоліцейська з смт Борова патрулює місто, вдягнена у цивільний одяг з георгіївською стрічкою, приймає заяви від громадян.
показуйте вже хероїв та хероїнь..а то війна закінчиться, а ми й не будемо знати, чим та сволота займалась..і знову будуть консерви..
да, Авакыч, папа Кивы?..(
мусарніполіції?
А.Рюкзаков