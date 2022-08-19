Держдеп США побоюється, що визнання Росії країною-спонсором тероризму поставить під загрозу експорт продовольства з України, - Politico

Держдепартамент США побоюється, що можливе визнання Росії країною-спонсором тероризму може призвести до зриву зернової угоди, в рамках якої відновився експорт українського продовольства Чорним морем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними джерела видання, таке рішення також повністю відріже США від контактів з Росією та ускладнить відносини країн у тих сферах, у яких триває співпраця, наприклад, у роботі з ядерними відходами, пише видання.

Нагадаємо, держави-спонсори тероризму - список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США - заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.