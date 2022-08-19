УКР
Держдеп США побоюється, що визнання Росії країною-спонсором тероризму поставить під загрозу експорт продовольства з України, - Politico

Держдепартамент США побоюється, що можливе визнання Росії країною-спонсором тероризму може призвести до зриву зернової угоди, в рамках якої відновився експорт українського продовольства Чорним морем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними джерела видання, таке рішення також повністю відріже США від контактів з Росією та ускладнить відносини країн у тих сферах, у яких триває співпраця, наприклад, у роботі з ядерними відходами, пише видання.

Нагадаємо, держави-спонсори тероризму - список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США - заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США поки опираються визнанню Росії державою-терористом, - Кулеба

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Держдепартамент США (1675) росія (67966) США (24380) тероризм (2873) експорт (4647)
отмазка не проходить..бояться назвати терориста теротисторм..
19.08.2022 15:59 Відповісти
Politico - то зашифрований кремлівський прогандон.
19.08.2022 16:16 Відповісти
Ми ше не доросли шоб вказувати США
19.08.2022 16:22 Відповісти
короче с Сша все понятно
19.08.2022 16:30 Відповісти
якщо США не визнають рашистів країною-спонсором тероризму.то стає очевидна закулісна змова між США і **********."Ми Вас не визнаємо спонсорами тероризму,Ви розблоковуєте постачання українського зерна , для обкрадання українського народу"
19.08.2022 16:35 Відповісти
Рашка собі в ході зернових переговорів виторгувала експорт зернових і добрив, може ще щось. А якщо її визнають терористом, то експорт накриється мідним тазом. І нам вона теж не дасть експортувати своїми обстрілами. Так що він по суті правий.
19.08.2022 16:37 Відповісти
Писи: а вже що робити з цим далі, то інша справа.
19.08.2022 16:38 Відповісти
 
 