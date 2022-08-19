Рашисти знову вдарили по Нікопольському району: Поранення дістали 18-річна дівчина та 40-річний чоловік
Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район, внаслідок цього поранено 2 особи.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нова ворожа атака на Нікопольський район. П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередач.
Також російські окупанти вдарили по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються.
