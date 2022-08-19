УКР
Рашисти знову вдарили по Нікопольському району: Поранення дістали 18-річна дівчина та 40-річний чоловік

дніпропетровщина,нікополь

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район, внаслідок цього поранено 2 особи.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова ворожа атака на Нікопольський район. П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередач.

Також російські окупанти вдарили по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються.

Читайте: Росіяни обстріляли центр Нікополя зі ствольної артилерії, - Євтушенко

Автор: 

обстріл (31019) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1360) Дніпропетровська область (4277)
почему не эвакуировались
показати весь коментар
19.08.2022 15:51 Відповісти
Куда) жить за какие шишы? Сколько квартира стоит в курсе? Волонтеры помогут? Долго ты проживе в бараке на 50 человек без стиралки и душа?
показати весь коментар
19.08.2022 15:57 Відповісти
 
 