Рашисти знову вдарили по Нікопольському району: Поранення дістали 18-річна дівчина та 40-річний чоловік

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район, внаслідок цього поранено 2 особи.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова ворожа атака на Нікопольський район. П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередач.

Також російські окупанти вдарили по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються.

