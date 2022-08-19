УКР
Ядерний регулятор України заборонив запускати енергоблоки ЗАЕС, куди росіяни завезли військову техніку

Державна інспекція з ядерного регулювання внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків 1 і 2 на Запорізькій АЕС, де російські окупанти розмістили військову техніку та боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Експлуатація енергоблока №1 Запорізької АЕС дозволена у станах "перевантаження палива" - "холодний зупин", енергоблока №2 - у стані "холодний зупин".

"Холодний зупин" означає безпечний стан ядерного реактора, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджувальної води, уточнює Ліга. Під час "холодного зупину" ядерний реактор не генерує електроенергію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються відключити ЗАЕС від енергосистеми України, - "Енергоатом"

У такому стані реактор може перебувати нескінченно довго, якщо він під'єднаний до енергоживлення. У разі зникнення живлення персонал матиме 57 годин на реагування; тоді як у реакторі, що працює на потужності, процес плавлення може розпочатися вже за три години, якщо нічого не робити.

Рішення Держатомрегулювання пов'язане із тим, що у випадку детонування боєприпасів, які росіяни стягнули в машинні зали енергоблоків, можуть зазнати пошкодження важливі для безпеки елементи й системи. Це загрожує важким пошкодженням ядерного палива з наступним радіаційним забрудненням навколишнього середовища та радіаційним опроміненням персоналу й населення.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

окупація (6866) ДІЯРУ (76) Запорізька АЕС (1456)
+9
кому він це заборонив???? терористам окупантам???
19.08.2022 16:10 Відповісти
+5
Ми її вже чекаємо як мінімум пів року, ту реакцію. І якщо це буде обєспокоєнность в десятому ступені - то можна сказати що магате свої гроші не задарма отримує.
19.08.2022 16:25 Відповісти
+4
У мене давно є думка, що кацапи не збиралися і не збираються підривати АЕС. Після того, як вони зрозуміли, що ми не дамо використовувати АЕС на користь окупованих територій чи території терористичної федерації робить це все для того, щоб вимкнути її. А це позбавить Україну значної частини необхідної електроенергії, що особливо погано напередодні важкої зими.

Нічого дивного, така суть терористичної федерації...
19.08.2022 16:32 Відповісти
кому він це заборонив???? терористам окупантам???
19.08.2022 16:10 Відповісти
нормальний хід, тепер чекаємо реакції від МАГАТЕ
19.08.2022 16:17 Відповісти
Ми її вже чекаємо як мінімум пів року, ту реакцію. І якщо це буде обєспокоєнность в десятому ступені - то можна сказати що магате свої гроші не задарма отримує.
19.08.2022 16:25 Відповісти
їм пхй
19.08.2022 17:01 Відповісти
Прикольно . Судя по поведению ***** ЯО у него нет , так орки решили нагадить в такой способ. Ну по крайней мере попугать Запад . А я ещё в январе, писал , что Запад должен направить спецназ ,на такие объекты в Украине . Ну теперь выгребайте .
19.08.2022 16:26 Відповісти
У мене давно є думка, що кацапи не збиралися і не збираються підривати АЕС. Після того, як вони зрозуміли, що ми не дамо використовувати АЕС на користь окупованих територій чи території терористичної федерації робить це все для того, щоб вимкнути її. А це позбавить Україну значної частини необхідної електроенергії, що особливо погано напередодні важкої зими.

Нічого дивного, така суть терористичної федерації...
19.08.2022 16:32 Відповісти
Ну хоть как-то стали реагировать. Если парашенцы будут вмешиваться, то может и МАГАТЭ или ООН вмешаются. Ситуация катастрофическая, от орды можно ожидать что угодно. Это же нелюди...
19.08.2022 16:42 Відповісти
Фуфло мавзолейное хочет взорвать...
Быдло тупое..вас обосрал ещё президент США Кеннеди...простым Афоризмом..вы когда Гитлера побеждали..ч Советские Мудаки что жрали..Тушонку Рузвельта.
Или Скумбрию Черчилля
Стадо ..рюсских ...Баранов..
19.08.2022 16:42 Відповісти
Я жив у Нікополі, на вул. В. Усова, будинок на самому верху, біля ринку, з видом на ЗАЕС. На щастя там вже не живу. Хочу запитати, навіщо нагнітати обстановку? У мережі є відео з машинного залу ЗАЕС, де стоять 4 вантажівки, забарвлених в білий колір, причому на одному сині мигалки і "Z" на кунгi. Це машини Росгвардії, тобто фактично поліції. Вони не воюють, а об'єкти охороняють. снарядів і гармат у них немає. Не треба нагнітати обстановку, там люди вже і так в психів перетворилися, з ними говорити страшно
19.08.2022 17:01 Відповісти
Якщо я правильно розумію, в разі запуску енергоблоків ЗАЕС під примусом рашистів персонал станції буде мати дисциплінарні стягнення чи навіть кримінальні провадження, а в разі виконання вимог держінспекції може втрати здоров'я або життя. Вибір скажу не великий...
19.08.2022 17:17 Відповісти
А ще зрозумій, що ЗАЕС, це 25% електроенергії України.
19.08.2022 17:56 Відповісти
Я Вам объясню , ну если вы не бот . Атомная станция это , особо не безопасный объект . И кроме персонала , там никому делать нечего . Для этого есть большой список причин . Поэтому ваш комментарий ни о чем . Орики должны обеспечить нормальные условия работы персонала и самой станции
19.08.2022 18:06 Відповісти
Охорона там була завжди, там працівників 11 000 чоловік, з них чоловік 500-охорона. І ще, крім обстрілів можуть бути і диверсії.
19.08.2022 18:28 Відповісти
Ми з пацанами часто їздили до станції, там узбережжя піщане, і ліс. Ми смажили шашлики, то нас пару раз охорона ганяла, за розведення багаття.
19.08.2022 18:32 Відповісти
 
 