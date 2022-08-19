Ядерний регулятор України заборонив запускати енергоблоки ЗАЕС, куди росіяни завезли військову техніку
Державна інспекція з ядерного регулювання внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків 1 і 2 на Запорізькій АЕС, де російські окупанти розмістили військову техніку та боєприпаси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
Експлуатація енергоблока №1 Запорізької АЕС дозволена у станах "перевантаження палива" - "холодний зупин", енергоблока №2 - у стані "холодний зупин".
"Холодний зупин" означає безпечний стан ядерного реактора, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджувальної води, уточнює Ліга. Під час "холодного зупину" ядерний реактор не генерує електроенергію.
У такому стані реактор може перебувати нескінченно довго, якщо він під'єднаний до енергоживлення. У разі зникнення живлення персонал матиме 57 годин на реагування; тоді як у реакторі, що працює на потужності, процес плавлення може розпочатися вже за три години, якщо нічого не робити.
Рішення Держатомрегулювання пов'язане із тим, що у випадку детонування боєприпасів, які росіяни стягнули в машинні зали енергоблоків, можуть зазнати пошкодження важливі для безпеки елементи й системи. Це загрожує важким пошкодженням ядерного палива з наступним радіаційним забрудненням навколишнього середовища та радіаційним опроміненням персоналу й населення.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
