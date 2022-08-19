Понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу після удару по аеродрому "Саки", - Reuters
Вибухи на авіабазі в окупованих Саках призвели до того, що більше половини бойових реактивних літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та "значний психологічний вплив на російське керівництво".
"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", - сказав він.
За його словами, до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.
"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", - додав чиновник.
Це велике досягнення, але, на мою думку, набагато більше значення має те, що для Росії війна переходить до другої своєї фази - з наступальної перетворюється на оборонну. А там і до третьої фази, до перенесення бойових дій на територію агресора недалеко.
Загалом усе йде за канонами бойових мистецтв.
Повільно, але невідворотно.
навіть більше !
удар по аеродрому в Саках дефлорував сакральну цнотливість скрепного Криму
потім пішли Джанкой, Бельбек, Керч, Севастополь
Далі якось входить у звичку і почуття новизни зникає.
А про що йдеться, хоч про цнотливість дівочу, хоч про неприступність криму, значення вже не має.
До речі, дурачок Ведмедєв, обіцяв "судний день", якщо на Крим хтось покуситься. Замовк уже, мабуть, змирився з неминучим і звик
Душа вимагає продовження бенкету