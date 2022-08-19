Понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу після удару по аеродрому "Саки", - Reuters

Вибухи на авіабазі в окупованих Саках призвели до того, що більше половини бойових реактивних літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та "значний психологічний вплив на російське керівництво".

"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", - сказав він.

За його словами, до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.

"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", - додав чиновник.

