УКР
Новини Війна
Понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу після удару по аеродрому "Саки", - Reuters

новофедорівка,саки

Вибухи на авіабазі в окупованих Саках призвели до того, що більше половини бойових реактивних літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та "значний психологічний вплив на російське керівництво".

"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", - сказав він.

За його словами, до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.

"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", - додав чиновник.

авіація (4272) армія рф (18810) Крим (14251) літак (3032) Чорноморський флот рф (632)
+37
У цапів буде горіти земля під ногами, пробачте, копитами!
19.08.2022 16:38 Відповісти
+29
"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту",
_____________________________________________________________________________________
Це велике досягнення, але, на мою думку, набагато більше значення має те, що для Росії війна переходить до другої своєї фази - з наступальної перетворюється на оборонну. А там і до третьої фази, до перенесення бойових дій на територію агресора недалеко.
Загалом усе йде за канонами бойових мистецтв.
Повільно, але невідворотно.
19.08.2022 16:43 Відповісти
+26
Шалом!

навіть більше !
удар по аеродрому в Саках дефлорував сакральну цнотливість скрепного Криму

потім пішли Джанкой, Бельбек, Керч, Севастополь
19.08.2022 16:48 Відповісти
Дай Бог, не останній раз!
19.08.2022 16:38 Відповісти
Мордой - и в Саки!
)))
19.08.2022 16:42 Відповісти
Мдя, когда кончилась водка можно сходить. А когда кончились самольоты, можна слетать?
19.08.2022 16:43 Відповісти
Трохи хитромудро й пишномовно, але за змістом цілком правильно. Велике значення має вперше.
Далі якось входить у звичку і почуття новизни зникає.
А про що йдеться, хоч про цнотливість дівочу, хоч про неприступність криму, значення вже не має.
До речі, дурачок Ведмедєв, обіцяв "судний день", якщо на Крим хтось покуситься. Замовк уже, мабуть, змирився з неминучим і звик
19.08.2022 17:15 Відповісти
Знов каченятко забухало.
19.08.2022 17:32 Відповісти
і зовсім не хитромудро, бо Крим для буйла то його любімая дєвочка, чи то мальчик....
19.08.2022 19:12 Відповісти
Бухий Дімон навіть видалив пост з "судним днем за атаку Криму". Што-то пошло нє так (с)
19.08.2022 17:18 Відповісти
Одним (единым) махом семерых (сто душ) убивахом (побивахом)
Быстро, не сомневаясь и не раздумывая, справиться с чем-л.
Выражение возникло под влиянием оборота "одним ударом семерых" из сказки братьев Гримм «Храбрый портняжка» (1814 г.).
19.08.2022 16:43 Відповісти
Не будем поддаваться шапкозакидательству. На аэродроме Бельбек 50+ истребителей. До 50% еще палить, и палить. Дня два .
19.08.2022 16:49 Відповісти
Маловато буде

Душа вимагає продовження бенкету
19.08.2022 16:56 Відповісти
Невероятно хорошая новость, сердце радуется. Освобождать Херсон и захватить пару тысяч пленных кацапенков стало в 10 раз реальнее. Им из Крыма максимум 20-30 минут лету было до нанесения массированного авиаудара, а у нас вообще нету мобильного эшелона ПВО по таким высотам и скоростям и его вообще не существует в природе, так как НАТО эти вопросы решает ф16, ф35 и ф22 с мощными радарами и умными ракетами, которыми можно вслепую стрелять и они сами доведутся на цель, а ПВО у них по остаточному принципу, дорогое и его мало.
19.08.2022 17:44 Відповісти
Обосцались
19.08.2022 18:32 Відповісти
 
 