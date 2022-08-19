Благодійний фонд "Фонд добра та любові" передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні

МБФ "Фонд Добра та Любові" передав ЗСУ п’ять спецзахисних костюмів "EOD-9" американського виробництва для захисту українських саперів під час проведення розмінування територій. Загальна вартість костюмів становить понад 100 тисяч доларів.

Костюми забезпечують захист сапера з усіх боків. Комплект зроблений по типу комбінезона: має куртку з універсальним поясом, вбудовану пахову частину, штани, які продовжують захисне укомплектування на спину, захищаючи таким чином тіло повністю, а також захисні бахіли, заземляючу смужку та захисний шолом. Костюм також оснащений пультом дистанційного керування бомбовим шоломом.

Костюм повністю захищає спеціалістів – вибухотехніків від снарядів, куль, осколків, ударної хвилі, високих температур та хімічних впливів.

За даними МВС, наразі гуманітарного розмінування в Україні потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів включно із тимчасово окупованими регіонами.

Американський бренд "EOD-9" має 17-ти річний досвід із виробництва такого спорядження та повністю сертифікований відповідно до "NIJ Standard 0117.01 for Public Safety Bomb Suits". Цей сертифікат базується на дослідженнях Армії США Natick Soldier Research та Центру розробки та проектування (RD&E), та є стандартом у виготовленні захисних протибомбових костюмів.

Загалом з початку війни МБО "Фонд Добра та Любові" регулярно передає на фронт для військових продукти харчування, медикаменти, генератори, ємкості для води та інші необхідні засоби.