УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4798 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
733 2

Благодійний фонд "Фонд добра та любові" передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні

фонд,костюм,добра,бомбовий,захисний,любові,шоломом

МБФ "Фонд Добра та Любові" передав ЗСУ п’ять спецзахисних костюмів "EOD-9" американського виробництва для захисту українських саперів під час проведення розмінування територій. Загальна вартість костюмів становить понад 100 тисяч доларів.

Костюми забезпечують захист сапера з усіх боків. Комплект зроблений по типу комбінезона: має куртку з універсальним поясом, вбудовану пахову частину, штани, які продовжують захисне укомплектування на спину, захищаючи таким чином тіло повністю, а також захисні бахіли, заземляючу смужку та захисний шолом. Костюм також оснащений пультом дистанційного керування бомбовим шоломом.

Благодійний фонд Фонд добра та любові передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні 01

Благодійний фонд Фонд добра та любові передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні 02

Благодійний фонд Фонд добра та любові передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні 03

Костюм повністю захищає спеціалістів – вибухотехніків від снарядів, куль, осколків, ударної хвилі, високих температур та хімічних впливів.

За даними МВС, наразі гуманітарного розмінування в Україні потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів включно із тимчасово окупованими регіонами.

Благодійний фонд Фонд добра та любові передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні 04

Американський бренд "EOD-9" має 17-ти річний досвід із виробництва такого спорядження та повністю сертифікований відповідно до "NIJ Standard 0117.01 for Public Safety Bomb Suits". Цей сертифікат базується на дослідженнях Армії США Natick Soldier Research та Центру розробки та проектування (RD&E), та є стандартом у виготовленні захисних протибомбових костюмів.

Благодійний фонд Фонд добра та любові передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні 05

Загалом з початку війни МБО "Фонд Добра та Любові" регулярно передає на фронт для військових продукти харчування, медикаменти, генератори, ємкості для води та інші необхідні засоби.

Автор: 

благодійність (598) сапер (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А где молдаванский батальон разминирования?
показати весь коментар
19.08.2022 17:40 Відповісти
Где-то затеряласась новость как во Львове люди Зеленского встречали .
показати весь коментар
19.08.2022 20:27 Відповісти
 
 