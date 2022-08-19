З тимчасово окупованих територій за десять днів виїхало більше ніж 21 тисячі українців, - Верещук

З тимчасово окупованих територій за десять днів виїхала понад 21 тис. українців,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З тимчасово непідконтрольних територій Херсонщини, Харківщини, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим вдалося евакуювати понад 21 тисячу осіб. Майже кожна третя з них – дитина", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, із Херсонської області евакуювались понад 8 тис. громадян, із Запорізької області – понад 9 тис.

