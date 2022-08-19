УКР
З тимчасово окупованих територій за десять днів виїхало більше ніж 21 тисячі українців, - Верещук

верещук

З тимчасово окупованих територій за десять днів виїхала понад 21 тис. українців,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З тимчасово непідконтрольних територій Херсонщини, Харківщини, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим вдалося евакуювати понад 21 тисячу осіб. Майже кожна третя з них – дитина", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, із Херсонської області евакуювались понад 8 тис. громадян, із Запорізької області – понад 9 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни РФ в Україні Кривий Ріг прийняв уже 70 тис. внутрішньо переміщених осіб, - Верещук

+16
Потвора
показати весь коментар
19.08.2022 16:59 Відповісти
+16
Хаб на Чонгарі, обмін "Азовців", "зелені коридори" з обстрілами, локшина українцям, - то чия справа? НІ, ні - не вона, бо вже передали іншим.
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
+11
Это не твоя заслуга....
Вы с чинушами палец о палец не ударили чтобы спасти украинцев с оккуп территорий.
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
Потвора
показати весь коментар
19.08.2022 16:59 Відповісти
У неї одне лице з вбивцею Качур та рашисткою Захаровою, ось як їх біс об'єднали
показати весь коментар
19.08.2022 17:35 Відповісти
Зе-потвора!
показати весь коментар
19.08.2022 18:17 Відповісти
Хаб на Чонгарі, обмін "Азовців", "зелені коридори" з обстрілами, локшина українцям, - то чия справа? НІ, ні - не вона, бо вже передали іншим.
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
От Вам і відповідь про надання наказу через боневтіка про розмінування . Шаттл через Чонгар.
показати весь коментар
19.08.2022 17:12 Відповісти
Это не твоя заслуга....
Вы с чинушами палец о палец не ударили чтобы спасти украинцев с оккуп территорий.
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
вирищучкі вірити-СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ!!!! І де тільки таких знаходять?
показати весь коментар
19.08.2022 17:04 Відповісти
На парасольці політай тварюко зелена. Не маєш жодного права вдягати однострій ЗСУ.
показати весь коментар
19.08.2022 17:10 Відповісти
І негайно !
показати весь коментар
19.08.2022 17:45 Відповісти
звиродніле паскудне створіння !!!
показати весь коментар
19.08.2022 17:11 Відповісти
так з тих территорій що ти курво разом з дерьмаком та зеленим недоумком здала
показати весь коментар
19.08.2022 17:12 Відповісти
Чує моя дупа, що ми швидко, у коментарях станемо хрестиками.
Ну то таке.
Для зеленою бл..ядюги з парасолькою :
- інтернет має багато мість де зберігати твої вислови (косвенні та втьоринні докази)
- а от накази на розмінування, там й паперові, журнали обліку ШТ, ЗАС, копії у саперів з номерами наказів.
Вивчай матчасть зелена потвора. І *** хто тобі віддасть , навіть КК.

показати весь коментар
19.08.2022 17:25 Відповісти
...куди ж ти їх реінтигрувала?Міністр а була міністерка,мабуть змінила стать,чи щось таке.
показати весь коментар
19.08.2022 17:17 Відповісти
От як добре ЗЄля подбав про людей! А якби він займався розвитком ЗСУ і не заглядав в очі Жуйлу, то сиділи б ці люди в своїх домівках і нудилися б у відпустках і на роботах.
показати весь коментар
19.08.2022 17:28 Відповісти
Вона їх сама евакуювала чи що? За що їй платять гроші? Вона має темні стасунки з фсб, та сприяла знищенню « азовців». В іншій країні вона вже була усунена та знаходилась бипід домашнім арештом.
показати весь коментар
19.08.2022 17:32 Відповісти
Вона всіх евакувала до Ростова. Єдиниці змогли потрапити на підконтрольну територію.
показати весь коментар
19.08.2022 17:49 Відповісти
Верещукча, "Азовців" з полону коли витягнеш?!!!
показати весь коментар
19.08.2022 17:35 Відповісти
Тоді, коли москалів із Зелею назад до Криму через Чонгар загонить.
показати весь коментар
19.08.2022 17:51 Відповісти
Мерзота брехлива ,ми все пам'ятаємо і віддамо тобі по заслугах .
показати весь коментар
19.08.2022 18:55 Відповісти
 
 