Поблизу окупованого Алчевська знищено базу росіян, зокрема 100 одиниць техніки та близько 50 рашистів, - Гайдай
У Слов’яносербському районі Луганської області, більша частина якого була захоплена військами РФ у 2014-му, знищено ремонтну базу російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Щось у них постійно або бавовна, або каміння з неба. Про Лисичанськ ми вже говорили - там необачне паління якесь було. А нещодавно у них ще в Слов'яносербському районі в селищі Лотикове каміння з неба поприлітало досить потужно", - розповів він.
За словами Гайдая, у селищі Лотикове знаходилася ремонтна база окупантів, і "каміння з неба" знищило приблизно 100 одиниць техніки та близько 50 окупантів.
Мало віриться , але все ж .!! Виникають деякі питання . - Чому ж тоді кацапи почали розпечатувати склади вже аж за Уралом і возити ********** навіть з Бурятії .? До того ж була інфа що вони вже добряче спустошили склади бульбофюрера ( якщо в них величезні запаси в паРашці то - нафіга вигрібати склади ще й в Білорусі ? )
Може й дійсно , немає в них тих мульйонів тон *********** ,, про які ******* говорити різні іксперди .?
Можливо , це вже остання , хз🤨