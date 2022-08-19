УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4798 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 052 16

Поблизу окупованого Алчевська знищено базу росіян, зокрема 100 одиниць техніки та близько 50 рашистів, - Гайдай

орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

У Слов’яносербському районі Луганської області, більша частина якого була захоплена військами РФ у 2014-му, знищено ремонтну базу російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щось у них постійно або бавовна, або каміння з неба. Про Лисичанськ ми вже говорили - там необачне паління якесь було. А нещодавно у них ще в Слов'яносербському районі в селищі Лотикове каміння з неба поприлітало досить потужно", - розповів він.

За словами Гайдая, у селищі Лотикове знаходилася ремонтна база окупантів, і "каміння з неба" знищило приблизно 100 одиниць техніки та близько 50 окупантів.

Також читайте: Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах, але тепер "за законом", на фронті намагаються прорватися до Бахмута, - Гайдай. ФОТО

Поблизу окупованого Алчевська знищено базу росіян, зокрема 100 одиниць техніки та близько 50 рашистів, - Гайдай 01

Автор: 

Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
+23
Ну тепер зрозуміло звідки 69 зпалених машинок за добу....
показати весь коментар
19.08.2022 16:57 Відповісти
+18
по домашнему там расположились, душевно все было, вареники, сало...вообще не хотели денацифицироваться...
показати весь коментар
19.08.2022 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тепер зрозуміло звідки 69 зпалених машинок за добу....
показати весь коментар
19.08.2022 16:57 Відповісти
то за ту добу, а це за цю...
показати весь коментар
19.08.2022 18:35 Відповісти
Гайдай СЧИТАЕТ ТОЛЬКО СОТНЯМИ ........
показати весь коментар
19.08.2022 20:03 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 16:58 Відповісти
Гарний день...)))
показати весь коментар
19.08.2022 16:59 Відповісти
один раз знищили, а потім вже остаточно...
показати весь коментар
19.08.2022 17:02 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
Была, в свое время, такая пионэрка-герой Мамлакат Нахунгова, которая собрала больше всех бавовны.
показати весь коментар
19.08.2022 17:08 Відповісти
Камінню з неба-респект...
показати весь коментар
19.08.2022 17:23 Відповісти
«Переживають жахливі часи». У військ РФ закінчуються **********, їхній наступальний потенціал знизиться - Пентагон ..... https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-pentagon-vidpoviv-koli-u-viysk-rf-zakinchatsya-***********-ostanni-novini-50264351.html https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-pentagon

Мало віриться , але все ж .!! Виникають деякі питання . - Чому ж тоді кацапи почали розпечатувати склади вже аж за Уралом і возити ********** навіть з Бурятії .? До того ж була інфа що вони вже добряче спустошили склади бульбофюрера ( якщо в них величезні запаси в паРашці то - нафіга вигрібати склади ще й в Білорусі ? )
Може й дійсно , немає в них тих мульйонів тон *********** ,, про які ******* говорити різні іксперди .?
показати весь коментар
19.08.2022 17:25 Відповісти
*********** в орків справді багато, але ж не безкінечно. Враховуючи що тільки на Донбасі та Півдні було знищено до 50 великих складів з БК, то потенціал дійсно значно знижений
показати весь коментар
19.08.2022 17:42 Відповісти
Наразі , кацапня тягне із Улан - Уде ( Бурятія) дуже багато воєнноі техніки , а це приблизно 28 ешелонів шурує до наших кордонів !

Можливо , це вже остання , хз🤨
показати весь коментар
19.08.2022 18:15 Відповісти
Слава ЗСУ , спаліть їх усіх нах..
показати весь коментар
19.08.2022 17:26 Відповісти
по домашнему там расположились, душевно все было, вареники, сало...вообще не хотели денацифицироваться...
показати весь коментар
19.08.2022 17:28 Відповісти
Так бывает , когда все HiMARS "уничтожены".
показати весь коментар
19.08.2022 17:43 Відповісти
 
 