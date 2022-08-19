Поблизу окупованого Алчевська знищено базу росіян, зокрема 100 одиниць техніки та близько 50 рашистів, - Гайдай

У Слов’яносербському районі Луганської області, більша частина якого була захоплена військами РФ у 2014-му, знищено ремонтну базу російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щось у них постійно або бавовна, або каміння з неба. Про Лисичанськ ми вже говорили - там необачне паління якесь було. А нещодавно у них ще в Слов'яносербському районі в селищі Лотикове каміння з неба поприлітало досить потужно", - розповів він.

За словами Гайдая, у селищі Лотикове знаходилася ремонтна база окупантів, і "каміння з неба" знищило приблизно 100 одиниць техніки та близько 50 окупантів.

Також читайте: Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах, але тепер "за законом", на фронті намагаються прорватися до Бахмута, - Гайдай. ФОТО