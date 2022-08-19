Уряд дозволить представникам українських експортних компаній виїжджати на тиждень за кордон, - віцепрем’єрка Свириденко

Уряд дозволить виїжджати за кордон на 7 днів представникам українських компаній, які працюють в експортних галузях.

Про це заявила під час телемарафону телеканалу ICTV перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За її словами уряд хоче, аби "ті підприємства, які вже працювали, мають штат, мають ринки збуту, які змогли перелаштуватися за останні 6 місяців", надалі активно працювали.

Свириденко повідомила, що від експортоорієнтованих компаній надійшов запит про можливість їхніх представників виїжджати за кордон.

"Ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який сплачує офіційно зарплату, який не має заборгованості по податках і зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тисяч грн, 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати терміном до 7 днів за заявкою роботодавця і все буде відбуватися на порталі "Дія", - повідомила вона.

За словами Свириденко, це необхідно для підписання контрактів, участі в міжнародних заходах та виставках.

Ключовими експортноорієнтованими галузями в Україні є аграрний сектор, IT та металургія.