Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3 760 21

Уряд дозволить представникам українських експортних компаній виїжджати на тиждень за кордон, - віцепрем’єрка Свириденко

кордон

Уряд дозволить виїжджати за кордон на 7 днів представникам українських компаній, які працюють в експортних галузях.

Про це заявила під час телемарафону телеканалу ICTV перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За її словами уряд хоче, аби "ті підприємства, які вже працювали, мають штат, мають ринки збуту, які змогли перелаштуватися за останні 6 місяців", надалі активно працювали.

Свириденко повідомила, що від експортоорієнтованих компаній надійшов запит про можливість їхніх представників виїжджати за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді тривають дискусії щодо дозволів на виїзд чоловіків за кордон. Немає впевненості, що воно буде вирішене найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський

"Ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який сплачує офіційно зарплату, який не має заборгованості по податках і зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тисяч грн, 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати терміном до 7 днів за заявкою роботодавця і все буде відбуватися на порталі "Дія", - повідомила вона.

За словами Свириденко, це необхідно для підписання контрактів, участі в міжнародних заходах та виставках.

Ключовими експортноорієнтованими галузями в Україні є аграрний сектор, IT та металургія.

мобілізація (3231) воєнний стан (587) Свириденко Юлія (504)
Топ коментарі
+6
Volodymyr Omelyan



Український список санкціонованих росіян утричі коротший за американський. В Україні конфісковано 0! активів росіян!
Хотілося би почути розгорнуту позицію відповідальних осіб з українського боку!
Як справи, зокрема, в Абрамовіча? Україна повинна бути прикладом за санкціями!
19.08.2022 17:09 Відповісти
+6
+6
У мене знайомий представник експотрної компанії спокійно їздить за кордон, його і так спокійно випускають. Тому що це жінка )))
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если сейчас все себя экспортируют, то что же останется?
19.08.2022 17:05 Відповісти
Останутся чиновники в розовой надежде на Большое восстановление страны с откатами-заносами-распилами, силовая составляющая, многочисленные пред и пенсионеры и энтузиасты, верящие в реформы. Остальные самоэкспортируются и будут получать индивидуальное членство в Евросоюзе и Северной Америке
19.08.2022 17:12 Відповісти
От виїхав представник за кордон - і його відразу перестає "ковбасити", а за тиждень геть попускає...
)))
19.08.2022 17:06 Відповісти
Volodymyr Omelyan



ну и что вы будете делать, когда они массово не вернутся?
19.08.2022 17:11 Відповісти
представниця опьі запропонувала корупційний схематоз((
19.08.2022 17:17 Відповісти
А кого контракт с іноземною компанію що робити??
показати весь коментар
Выехать нельзя, но можно дома сидеть.
В военкоматах итак очереди.
19.08.2022 17:44 Відповісти
Поки що в Україні Зеля, тут завжди процвітатиме хабарництво. Інакше ні він, ні його оточення не може жити.
19.08.2022 17:42 Відповісти
Красивая легальная надёжная схема
Лайк !!!
19.08.2022 17:45 Відповісти
ай красені! так от яка красива схема для виїзду тих хто з грошима! а ті хто з села - то й вперед, конча заспу захищати!
19.08.2022 18:57 Відповісти
доречі, по конча заспі хоч один снаряд прилетів? хто знає? як там будинки найпотрібніших людей на планеті?
19.08.2022 18:58 Відповісти
Подробиці про дозвіл виїжджати за кордон для представників бізнесу розкрив глава Мінцифри Федоров.

▪️Послуга запускається в експериментальному форматі, вона називатиметься «єВідрядження».

▪️Послугою зможуть скористатися ФОПи та юрособи.

▪Виїжджати можна буде не довше, ніж на 7 днів.



▪️За 7 днів до відрядження потрібно буде внести 200 тисяч грн на рахунок Ощадбанку.





▪Виїжджати можна буде не довше, ніж на 7 днів.

▪️За 7 днів до відрядження потрібно буде внести 200 тисяч грн на рахунок Ощадбанку.

Так от Воно Що ще і Заставу в Банк🤣🤣🤣
19.08.2022 18:38 Відповісти
Блин, я уже запутался. А как мне на стажировку в Чехию поехать? . Уже три раза подавался, три раза принимали, но то просто карантин, то вакцина у меня не та, теперь срашка-*********. Я блин так и чешский забуду и на пенсию уже выйду... .
19.08.2022 18:48 Відповісти
Ибо ***** шастать, ты чо чявой-та не понял
19.08.2022 19:39 Відповісти
Ну да, потом еще инопланетяне на нас нападут... .
20.08.2022 00:23 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVn7RpZnjX_3L9qhtedoRUM2zPSOlrYQc3VdQoOM87ProBUslFyR6qcRyv77yMHwdJUpM_lixM5cf5DGpmem81mmw8VDMmir3wukXcaCJigeeB6_-Prf5HAUllhQJ-tccvt1o0D2ZNfE4HPH-uM66-y&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVn7RpZnjX_3L9qhtedoRUM2zPSOlrYQc3VdQoOM87ProBUslFyR6qcRyv77yMHwdJUpM_lixM5cf5DGpmem81mmw8VDMmir3wukXcaCJigeeB6_-Prf5HAUllhQJ-tccvt1o0D2ZNfE4HPH-uM66-y&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVn7RpZnjX_3L9qhtedoRUM2zPSOlrYQc3VdQoOM87ProBUslFyR6qcRyv77yMHwdJUpM_lixM5cf5DGpmem81mmw8VDMmir3wukXcaCJigeeB6_-Prf5HAUllhQJ-tccvt1o0D2ZNfE4HPH-uM66-y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Власть решила продавать эмиграцию мужчин за границу во время войны за 200 тыс грн. Именно столько должны бизнесмены перевести на счёт в «Ощадбанке», если хотят выехать на неделю. Не вернулся - деньги уходят в пользу государства.
19.08.2022 19:57 Відповісти
это мало
я бы брал миллион
19.08.2022 23:17 Відповісти
 
 