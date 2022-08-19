Уряд дозволить представникам українських експортних компаній виїжджати на тиждень за кордон, - віцепрем’єрка Свириденко
Уряд дозволить виїжджати за кордон на 7 днів представникам українських компаній, які працюють в експортних галузях.
Про це заявила під час телемарафону телеканалу ICTV перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За її словами уряд хоче, аби "ті підприємства, які вже працювали, мають штат, мають ринки збуту, які змогли перелаштуватися за останні 6 місяців", надалі активно працювали.
Свириденко повідомила, що від експортоорієнтованих компаній надійшов запит про можливість їхніх представників виїжджати за кордон.
"Ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який сплачує офіційно зарплату, який не має заборгованості по податках і зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тисяч грн, 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати терміном до 7 днів за заявкою роботодавця і все буде відбуватися на порталі "Дія", - повідомила вона.
За словами Свириденко, це необхідно для підписання контрактів, участі в міжнародних заходах та виставках.
Ключовими експортноорієнтованими галузями в Україні є аграрний сектор, IT та металургія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)))
Український список санкціонованих росіян утричі коротший за американський. В Україні конфісковано 0! активів росіян!
Хотілося би почути розгорнуту позицію відповідальних осіб з українського боку!
Як справи, зокрема, в Абрамовіча? Україна повинна бути прикладом за санкціями!
В военкоматах итак очереди.
Лайк !!!
▪️Послуга запускається в експериментальному форматі, вона називатиметься «єВідрядження».
▪️Послугою зможуть скористатися ФОПи та юрособи.
▪Виїжджати можна буде не довше, ніж на 7 днів.
▪️За 7 днів до відрядження потрібно буде внести 200 тисяч грн на рахунок Ощадбанку.
▪Виїжджати можна буде не довше, ніж на 7 днів.
▪️За 7 днів до відрядження потрібно буде внести 200 тисяч грн на рахунок Ощадбанку.
Так от Воно Що ще і Заставу в Банк🤣🤣🤣
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVn7RpZnjX_3L9qhtedoRUM2zPSOlrYQc3VdQoOM87ProBUslFyR6qcRyv77yMHwdJUpM_lixM5cf5DGpmem81mmw8VDMmir3wukXcaCJigeeB6_-Prf5HAUllhQJ-tccvt1o0D2ZNfE4HPH-uM66-y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Власть решила продавать эмиграцию мужчин за границу во время войны за 200 тыс грн. Именно столько должны бизнесмены перевести на счёт в «Ощадбанке», если хотят выехать на неделю. Не вернулся - деньги уходят в пользу государства.
я бы брал миллион