Берлін багато тижнів ігнорує прохання України щодо постачання озброєнь, - Die Welt
За останні десять тижнів українські дипломати багаторазово порушували питання про постачання зброї до міністерства оборони ФРН, але Міноборони, так само як і відомство федерального канцлера, мабуть, кладуть відповідні запити в довгу скриньку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За даними видання Die Welt, у міністерстві оборони ФРН, починаючи з червня, щомісяця проводилося кілька зустрічей на високому рівні, в яких брала участь і голова відомства Христині Ламбрехт. Під час цих зустрічей українська сторона щоразу просила Німеччину продовжувати постачати їй ті види озброєнь, які вже постачалися раніше - самохідні артустановки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Німеччина вже поставила Києву 10 таких гаубиць та три РСЗВ.
Українська сторона також наполягала на видачі німецької оборонної промисловості дозволів на експорт до України танків та бронемашин. Ще у квітні Україна отримала від концерну Rheinmetall пропозицію закупити за 268 млн євро сто БМП Marder та 88 танків Leopard-1, включаючи боєприпаси та інструктаж. За даними виробника, ця техніка була "швидко підготовлена", але реакції від відомства федерального канцлера так і не було.
У середині серпня міністр оборони України Олексій Резніков особисто обговорив цю проблему телефоном із німецькою колегою Ламбрехт. Раніше цю ж тему обговорювали телефоном голова Офісу Президента Андрій Єрмак і радник федерального канцлера із зовнішньої політики Єнс Плетнер. "Наші прохання завжди вислуховували та записували, але результатів досі жодних", - повідомили джерела в уряді України.
Міноборони ФРН у відповідь на запит Die Welt повідомило, що міністерство "перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях" з метою надати Україні "найкращу підтримку у боротьбі з російським агресором", але не привело при цьому жодних конкретних деталей.
Сегодня издание Die Welt вернулось к этой теме и кроме изложения хода этой истории, выдало некоторые новые подробности, которые наталкивают на очень неприятные выводы, относительно канцлера Германии Шольца. Мы коротко напомним суть эпопеи. Еще в апреле Украина запросила правительство Германии о продаже партии бронетехники, состоящей из 100 БМП Marder и 88 танков Leopard-1 за 268 миллионов евро. Но правительство Германии включило режим «на морозе» и тема бы тихо заглохла, но наш посол поднял шум, привлек внимание прессы и канцлеру пришлось отвечать на вопросы.
Надо заметить, что именно здесь проявился талант Шольца как рассказчика сказок. Он прошелся по репертуару всех народов мира, и рассказал истории от Красной Шапочки до белого бычка. Как он только не оправдывал невозможность поставки этих вооружений, но как только пытался перевести стрелки на кого-то еще, то тут же его уличали во лжи. Так он рассказал о том, что танки и БТР нужны Бундесверу, но оттуда культурно просемафорили, что их не нужно в это впутывать, поскольку речь идет о технике, снятой с вооружения именно самим военным ведомством. Проще говоря, военные сами отказались от этой техники, взамен новой.
Получилось некрасиво, и Шольц решил рассказать о том, что есть сложности с обучением персонала, боеприпасами и комплектующими. Но и тут все оказалось не слава богу. Представители группы Rheinmetall выступили с разъяснениями, в которых было сказано о том, что именно они стали инициаторами этой сделки и все, что указано в запросе украинской стороны, просто пересказ их предложения. А в указанную выше сумму входят и боеприпасы, и запчасти, и обучение персонала. Видимо, там решили, что этого достаточно, чтобы сдвинуть сделку с мертвой точки, и провели обслуживание всей техники для состояния, когда ее можно передавать заказчику, а тот - может сразу ее использовать по назначению.
Но за этим - ничего не последовало. Журналисты, имея свои возможности в верхних эшелонах власти, провели свое расследование чтобы выяснить, кто стал тормозом для этой сделки. Не сложно было догадаться, что сделку одобрили все профильные должностные лица, но все легло под сукно стола Шольца. То есть, он лично и остановил эту сделку. Примерно в этом состоянии все находится и сейчас, а сам Шольц, когда исчерпал запас увлекательных сказок, поведал о каком-то негласном решении, принятом неизвестно кем и никем больше не подтвержденном о том, что Украине не следует поставлять ни БТР, ни танков.
Когда он озвучивал эту версию, он особенно напирал на то, что никто из союзников не поставляет такое вооружение, что и является подтверждением его слов. Это было частично справедливо на момент произнесения этой речи, но уже тогда, ряд стран анонсировал поставки чего-то подобного. Но поскольку анонс это - одно, а реальные поставки - другое, такое в принципе еще можно было говорить публично.
Только сразу за его заявлением несколько стран стали поставлять БТР и БМП, а Польша - поставила почти три сотни танков, правда еще совкового производства, но существенно прокаченных по стандартам НАТО. Даже маленькая Македония и та поставила нам свои танки, а Германия так и остается на морозе, уже без любых комментариев. И тут нам приходится искать собственные пояснения такой странной позиции Герра Шольца.
А сейчас европейская пресса пишет о том, что параллельно развиваются как минимум три финансовых скандала, в которых замешан Шольц. Об одном из них мы писали совсем недавно - относительно экологического фонда, финансируемого Газпромом, а другой касается того времени, когда будучи мэром Гамбурга, непонятным образом Шольц освободил один из частных банков от 47 миллионов налогов. По первому скандалу Шольца вызвали в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании, а по второму - в Бундестаг, где профильные комиссии будут задавать Шольцу соответствующие вопросы.
О третьем скандале мы тоже писали и касается он исчезновения около 2 миллиардов долларов из финансовой компании Вайркард. Следствие там продолжается, но уже возникают вопросы о том, как федеральный контролер, находившийся тогда в ведении Шольца, который заведовал финансами в правительстве Меркель, не заметил такой гигантской дыры и выдавал положительные заключения аудиторских проверок. А потом оказалось, что исполнительный директор компании смылся в москву и всплыли данные о том, что он давно работал на ГРУ.
Во всех трех случаях, пусть и с разной степенью интенсивности, проступает запах мордора. Возможно, это - случайность, а возможно, и нет. Возможно, дав зеленый свет по танкам и бронетранспортерам, Шольц может получить от москвы привет в виде пакета компромата. По крайней мере, допустив такую возможность, можно получить логичное пояснение того, что делает Шольц и еще более понятно становится то, чего он не делает. По крайней мере, ни одна другая версия, не дает такой ясности во всю эту странную ситуацию.
Мы можем предположить, что упомянутые выше парламентские комиссии, расследующие финансовые аферы, вряд ли найдут вину лично Шольца, поскольку это уже уровень политических решений, а если бы в Германии принципиально решили, что канцлер это не предводитель синекуры, а человек, у которого имеются равные права и обязанности перед законом, то и Шредер, и Меркель уже давно сидели бы на нарах и «конегоны» гоняли бы их «малявы» друг другу. В таком случае можно было бы говорить, что парламентские комиссии смогут основательно покопаться в карманах Шольца.
Но во всей этой картине может возникнуть вопрос о том, что вот же гаубицы поставляются, контрбатарейки, ПВО, гранатометы и прочее. Только тут - все просто. Все, что поставляет Германия, можно отнести к оборонительному оружию. Остаться в стороне от общего процесса помощи Украины крупнейшая страна Европы не может в принципе и потому, мы таки имеем, пусть и небольшое, но все же ощутимое количество немецкого оружия и боеприпасов. А вот бронетранспортеры и особенно - танки, уже попадают под категорию наступательного оружия и можно допустить, что прутин прочертил «красную линию» именно по такого рода оружию.
В общем, сейчас эта тема снова всплыла, и можно ожидать, что Шольцу снова станут задавать неудобные вопросы. Чем все это закончится - увидим, но темп этой прессы явно ускоряется. Так что в сентябре, после окончания парламентских каникул, будет много интересного.
