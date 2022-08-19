УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4632 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
8 479 50

Берлін багато тижнів ігнорує прохання України щодо постачання озброєнь, - Die Welt

mars

За останні десять тижнів українські дипломати багаторазово порушували питання про постачання зброї до міністерства оборони ФРН, але Міноборони, так само як і відомство федерального канцлера, мабуть, кладуть відповідні запити в довгу скриньку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За даними видання Die Welt, у міністерстві оборони ФРН, починаючи з червня, щомісяця проводилося кілька зустрічей на високому рівні, в яких брала участь і голова відомства Христині Ламбрехт. Під час цих зустрічей українська сторона щоразу просила Німеччину продовжувати постачати їй ті види озброєнь, які вже постачалися раніше - самохідні артустановки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Німеччина вже поставила Києву 10 таких гаубиць та три РСЗВ.

Українська сторона також наполягала на видачі німецької оборонної промисловості дозволів на експорт до України танків та бронемашин. Ще у квітні Україна отримала від концерну Rheinmetall пропозицію закупити за 268 млн євро сто БМП Marder та 88 танків Leopard-1, включаючи боєприпаси та інструктаж. За даними виробника, ця техніка була "швидко підготовлена", але реакції від відомства федерального канцлера так і не було.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Для нашої перемоги у війні західна зброя має ключове значення", - Зеленський. ВIДЕО

У середині серпня міністр оборони України Олексій Резніков особисто обговорив цю проблему телефоном із німецькою колегою Ламбрехт. Раніше цю ж тему обговорювали телефоном голова Офісу Президента Андрій Єрмак і радник федерального канцлера із зовнішньої політики Єнс Плетнер. "Наші прохання завжди вислуховували та записували, але результатів досі жодних", - повідомили джерела в уряді України.

Міноборони ФРН у відповідь на запит Die Welt повідомило, що міністерство "перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях" з метою надати Україні "найкращу підтримку у боротьбі з російським агресором", але не привело при цьому жодних конкретних деталей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Європи Україні знижується, в липні не дали нових "військових обіцянок", - Politiko

Автор: 

Німеччина (7738) зброя (7741) допомога (8768)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
підараси
показати весь коментар
19.08.2022 17:55 Відповісти
+17
Фашист - фашиста не образить...
показати весь коментар
19.08.2022 18:09 Відповісти
+14
Німаки "шольца валяють"! Шкода що неможна зробити для кацапів коридор до німців.
показати весь коментар
19.08.2022 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підараси
показати весь коментар
19.08.2022 17:55 Відповісти
"нато єдине як ніколи"
показати весь коментар
19.08.2022 18:02 Відповісти
увы увы скоро не будет не НАТО и ни ЕС и это РЕАЛИЗМ котоырй все больше приближает война в Европе нет единства в санкциях нет единства в военной и гуманитарной помози Украине а следовательно это все прямые или косвенные союзники Путина и Рашки... Евросоюз трещит по швам как никогда эта зима возможно станет окончательным гвоздем в крышку гроба ЕС и НАТО как целорстных стурктур или они кардинально меняют Уставные документы в порядке ОДНОСТАЙНОСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПОТОМУ КАК НИ СТАТЬЯ 5 УСТАВА НАТО НИ САНКЦИИ ПРИ ОДНОМОМЕНТНОМ ВСЕХ ЗА ЧЛЕНОВ ЕС ТАКОГО НЕ БУДЕТ также вопрос касается и кардинальных организационных структур Ликвидации Совета безопасности ООН вообще ООН пора реструктуризировать кардинально обязаны быть создалы ассамблеи ООН на каждом континенте Европа Азия Африка Австралия Северная и Южная Амеркиа Центральная Америка островные государства которые будути вырабатывать локальные континентальные вопросы все а уж потом члены ассамблей континентов стран и островов будут собирать Генеральную ассамблею и вырабатывать меры общепланетарного масштаба.. совет безопасности пора раздвинуть до стран со сменным членством 2 года одна страна и так все страны обязаны быть в совбезе если какая то страна член совбеза спровоцировала конфликт против страны или стран то и нападавший и пострадавший выводятся из членов совбеза их представители участвуют только как податели заявлений пояснений и так далее...
показати весь коментар
19.08.2022 18:30 Відповісти
Сначала Кулеба ОБЗЫВАЕТ Канцлера " ЛИВЕРНОЙ КОЛБАСОЙ " , а потом Украина ждет помощи и на них обижается !!! . . . У нас министры неадекватные ( проще - ДОЛБО * БЫ ) У нас Марьяна контролирует штаб ВСУ !!! ЭТО пипец .....
показати весь коментар
19.08.2022 20:00 Відповісти
Кулеба нікого не обзивав. Перш ніж робити дописи, ознайомтеся с темою.

BTW У нас Безумна Мар'яна не контролює штаб ВСУ. ЇЇ туди не пускають поки що. Може, у Вас контролює, у Вашой реальності?
показати весь коментар
19.08.2022 22:41 Відповісти
гірше, це знову фашизм у них.
показати весь коментар
19.08.2022 19:46 Відповісти
Німаки "шольца валяють"! Шкода що неможна зробити для кацапів коридор до німців.
показати весь коментар
19.08.2022 18:00 Відповісти
Якби й можна було, то кацапи туди не пішли б. Бо сцикотно рипатись проти країни-члена НАТО. Вони краще "протів НАТИ і Омерікі" в Україні воюватимуть. Мабуть вже всі помітили, що мета "спєцопєраціі" помінялась - тепер вони "воюют с целой натой на Украінє" - так простіше своїм ванькам пояснити, чому останнім часом не має їхня "спєцопєрація" яких би то не було успіхів. А признатися, що їм "хохли" наваляли просто соромно.
показати весь коментар
19.08.2022 18:13 Відповісти
так на наступних виборах не вибирайте Шольца і його партію. Чи його німці вибирають? У німців немає проблем зі зброєю? А раніше не знали, що вони друзі росіян, бо ті їм постачають газ і нафту, навіть "Північний потік 2" збудували? А до Зеленського у вас немає питань? Чому в нас немає ракетних комплексів "Нептун" і ракет до них в достатній кількості, щоб знищити весь дирявий флот? Де наші "Грім 2" і ракети до них, які можуть без проблем знищити всі аеродроми, склади, військові бази ворога на глибині 500 км? Де наші " Вільха М" і ракети до них, які можуть знищувати першу і другу лінію ворога, не підходячи близько до фронту? Не наші "Верби", "Буревії" і ракети для них, щоб накривати скуплення ворога біля лінії фронту? Де наша САУ "Богдана" і снаряди до них, які бють на відстань до 40 км і такий калібр підходить до західних гармат? Де наші "Стугни", "Корсари"??? Де наші комплекси ППО, щоб захищати громадян, на голови яких кожного дня падають ракети???
показати весь коментар
19.08.2022 18:17 Відповісти
Це ве в ДОРОЗІ.
показати весь коментар
19.08.2022 18:21 Відповісти
Так, все це Володя і його "молода" команда бувшого президента януковича закатала в дороги. Совпадєніє? Не думаю. Там зібралися всі антимайданівці та інша антиукраїнська публіка. Яке йшло - таке здибало.
показати весь коментар
19.08.2022 18:36 Відповісти
Так вирішив український народ.
показати весь коментар
19.08.2022 21:35 Відповісти
Они даже свой бундесвер уничтожили,о чем можно с ними разговаривать?
показати весь коментар
19.08.2022 18:02 Відповісти
а о чем можно разговаривать с фсбшными ермаками или ты немцев за дураков держишь?
показати весь коментар
19.08.2022 18:10 Відповісти
Морозяться , трясця їх матері
показати весь коментар
19.08.2022 18:02 Відповісти
Все ссут что не дай бог Украина начнет наступление, и так как мыши затихли после взрывов в Крыму, в их планы никак не входило что стратегический партнёр потеряет в Крыму кучу самолётов.
показати весь коментар
19.08.2022 18:05 Відповісти
Фашист - фашиста не образить...
показати весь коментар
19.08.2022 18:09 Відповісти
Схоже нащадкам нацистів все ж таки ближче по духу росіяни та й економічно вигідно!
показати весь коментар
19.08.2022 18:10 Відповісти
Споконвіку рашка і Німеччина були братами,хоч інколи і воювали. Німеччина створила росію. Цариця була німкеня. Куди вже далі.
показати весь коментар
19.08.2022 18:19 Відповісти
"...Обговорювали з єрмаком.," - далі можна не читати!!
показати весь коментар
19.08.2022 18:15 Відповісти
Якщо Єрмак з ними веде переговори, то вони будуть йти до кінця його каденції.
показати весь коментар
19.08.2022 18:18 Відповісти
завхоз актера решал вопросы ну так и ответ от немецкого завхоза был соотаетственно как и ожидалось...
показати весь коментар
19.08.2022 18:19 Відповісти
фсбшные ермаки гвоздя ржавого не получат
а по вопросам финансирования - к суркисам в монако
показати весь коментар
19.08.2022 18:19 Відповісти
От тільки на передовій не єрмакотатарови, люди платять за ці підкилимні розбірки життями кожен день.
показати весь коментар
19.08.2022 18:22 Відповісти
Це ті люди котрі цих єрмаків обрали?
показати весь коментар
19.08.2022 20:22 Відповісти
Німці все обіцяють, а дурні все чекають.
показати весь коментар
19.08.2022 18:21 Відповісти
Вы , как дети, не понимаете , что Германия играет на сторон Путина.
Немцам нужен дешёвый газ , а Украина побоку. Вспомните, как боролся
с ними посол Украины и как его с подачи ?????? убрали.
показати весь коментар
19.08.2022 18:22 Відповісти
байдена надо попросить-он отправит самолет стингеров и джавелинов
показати весь коментар
19.08.2022 18:22 Відповісти
Я не буду издеваться над ливером и Макроном, пока США не поставят свое число САУ и танков для сравнения. Шольц дал САУ, Макрон дал САУ, США что дало? А у них, в отличие от той же Германии, их несравненно больше и многие старые САУ и танки у них пойдут под списание, а мы бы смогли их подремонтировать в Польше, например, и в бой. Главное количество, а за счет умных снарядов или реактивных с большой дальностью можно решить вопрос изношенного ствола, который стал слишком широким и пропускает.

Вот когда американцы привезут под 100 САУ и 100 танков любого состояния, но рабочего относительно, то тогда резко вопросы к Шольцу возникнут. А до этого момента он наш друг.
показати весь коментар
19.08.2022 18:25 Відповісти
скажи мені хто твій друг - і я скажу тобі хто ти
показати весь коментар
19.08.2022 18:36 Відповісти
Порівнюй:
показати весь коментар
19.08.2022 20:06 Відповісти
зато друзі рашистів шось почали ******* про сєвєрний поток, тварі слабкі
показати весь коментар
19.08.2022 18:33 Відповісти
с немцами, по имеющимся сведениям, ситуация будет только становиться хуже. они стали на сторону дерьмака.
показати весь коментар
19.08.2022 18:34 Відповісти
Всетаки масові згвалтування німкень Ваньками в 1945 році принесли свої плоди.
показати весь коментар
19.08.2022 18:40 Відповісти
да и США ограничились 20-ю РСЗО
показати весь коментар
19.08.2022 18:48 Відповісти
Как известно, несколько недель назад Украина получила от Германии очередную партию самоходных гаубиц, мобильных, пушечных зенитных комплексов РСЗО и оборудования для контрбатарейной борьбы. Но тем не менее, самое необходимое вооружение, которое Украина просит даже не подарить, в виде безвозмездной помощи, а купить - остается в подвешенном состоянии, без какого-то рационального объяснения. Речь идет о крупной партии танков и бронетранспортеров, которе производитель готов поставить хоть сейчас.

Сегодня издание Die Welt вернулось к этой теме и кроме изложения хода этой истории, выдало некоторые новые подробности, которые наталкивают на очень неприятные выводы, относительно канцлера Германии Шольца. Мы коротко напомним суть эпопеи. Еще в апреле Украина запросила правительство Германии о продаже партии бронетехники, состоящей из 100 БМП Marder и 88 танков Leopard-1 за 268 миллионов евро. Но правительство Германии включило режим «на морозе» и тема бы тихо заглохла, но наш посол поднял шум, привлек внимание прессы и канцлеру пришлось отвечать на вопросы.

Надо заметить, что именно здесь проявился талант Шольца как рассказчика сказок. Он прошелся по репертуару всех народов мира, и рассказал истории от Красной Шапочки до белого бычка. Как он только не оправдывал невозможность поставки этих вооружений, но как только пытался перевести стрелки на кого-то еще, то тут же его уличали во лжи. Так он рассказал о том, что танки и БТР нужны Бундесверу, но оттуда культурно просемафорили, что их не нужно в это впутывать, поскольку речь идет о технике, снятой с вооружения именно самим военным ведомством. Проще говоря, военные сами отказались от этой техники, взамен новой.

Получилось некрасиво, и Шольц решил рассказать о том, что есть сложности с обучением персонала, боеприпасами и комплектующими. Но и тут все оказалось не слава богу. Представители группы Rheinmetall выступили с разъяснениями, в которых было сказано о том, что именно они стали инициаторами этой сделки и все, что указано в запросе украинской стороны, просто пересказ их предложения. А в указанную выше сумму входят и боеприпасы, и запчасти, и обучение персонала. Видимо, там решили, что этого достаточно, чтобы сдвинуть сделку с мертвой точки, и провели обслуживание всей техники для состояния, когда ее можно передавать заказчику, а тот - может сразу ее использовать по назначению.

Но за этим - ничего не последовало. Журналисты, имея свои возможности в верхних эшелонах власти, провели свое расследование чтобы выяснить, кто стал тормозом для этой сделки. Не сложно было догадаться, что сделку одобрили все профильные должностные лица, но все легло под сукно стола Шольца. То есть, он лично и остановил эту сделку. Примерно в этом состоянии все находится и сейчас, а сам Шольц, когда исчерпал запас увлекательных сказок, поведал о каком-то негласном решении, принятом неизвестно кем и никем больше не подтвержденном о том, что Украине не следует поставлять ни БТР, ни танков.

Когда он озвучивал эту версию, он особенно напирал на то, что никто из союзников не поставляет такое вооружение, что и является подтверждением его слов. Это было частично справедливо на момент произнесения этой речи, но уже тогда, ряд стран анонсировал поставки чего-то подобного. Но поскольку анонс это - одно, а реальные поставки - другое, такое в принципе еще можно было говорить публично.

Только сразу за его заявлением несколько стран стали поставлять БТР и БМП, а Польша - поставила почти три сотни танков, правда еще совкового производства, но существенно прокаченных по стандартам НАТО. Даже маленькая Македония и та поставила нам свои танки, а Германия так и остается на морозе, уже без любых комментариев. И тут нам приходится искать собственные пояснения такой странной позиции Герра Шольца.

А сейчас европейская пресса пишет о том, что параллельно развиваются как минимум три финансовых скандала, в которых замешан Шольц. Об одном из них мы писали совсем недавно - относительно экологического фонда, финансируемого Газпромом, а другой касается того времени, когда будучи мэром Гамбурга, непонятным образом Шольц освободил один из частных банков от 47 миллионов налогов. По первому скандалу Шольца вызвали в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании, а по второму - в Бундестаг, где профильные комиссии будут задавать Шольцу соответствующие вопросы.

О третьем скандале мы тоже писали и касается он исчезновения около 2 миллиардов долларов из финансовой компании Вайркард. Следствие там продолжается, но уже возникают вопросы о том, как федеральный контролер, находившийся тогда в ведении Шольца, который заведовал финансами в правительстве Меркель, не заметил такой гигантской дыры и выдавал положительные заключения аудиторских проверок. А потом оказалось, что исполнительный директор компании смылся в москву и всплыли данные о том, что он давно работал на ГРУ.

Во всех трех случаях, пусть и с разной степенью интенсивности, проступает запах мордора. Возможно, это - случайность, а возможно, и нет. Возможно, дав зеленый свет по танкам и бронетранспортерам, Шольц может получить от москвы привет в виде пакета компромата. По крайней мере, допустив такую возможность, можно получить логичное пояснение того, что делает Шольц и еще более понятно становится то, чего он не делает. По крайней мере, ни одна другая версия, не дает такой ясности во всю эту странную ситуацию.

Мы можем предположить, что упомянутые выше парламентские комиссии, расследующие финансовые аферы, вряд ли найдут вину лично Шольца, поскольку это уже уровень политических решений, а если бы в Германии принципиально решили, что канцлер это не предводитель синекуры, а человек, у которого имеются равные права и обязанности перед законом, то и Шредер, и Меркель уже давно сидели бы на нарах и «конегоны» гоняли бы их «малявы» друг другу. В таком случае можно было бы говорить, что парламентские комиссии смогут основательно покопаться в карманах Шольца.

Но во всей этой картине может возникнуть вопрос о том, что вот же гаубицы поставляются, контрбатарейки, ПВО, гранатометы и прочее. Только тут - все просто. Все, что поставляет Германия, можно отнести к оборонительному оружию. Остаться в стороне от общего процесса помощи Украины крупнейшая страна Европы не может в принципе и потому, мы таки имеем, пусть и небольшое, но все же ощутимое количество немецкого оружия и боеприпасов. А вот бронетранспортеры и особенно - танки, уже попадают под категорию наступательного оружия и можно допустить, что прутин прочертил «красную линию» именно по такого рода оружию.

В общем, сейчас эта тема снова всплыла, и можно ожидать, что Шольцу снова станут задавать неудобные вопросы. Чем все это закончится - увидим, но темп этой прессы явно ускоряется. Так что в сентябре, после окончания парламентских каникул, будет много интересного.
anti-colorados
показати весь коментар
19.08.2022 18:48 Відповісти
Нічого дивного, якщо згадати фашистську коаліцію у 2 світовій війні: Німеччина, Італія, Угорщина, Турція...ну і франція всцята. Нічого не нагадує???підтримують расісю та гадять Україні.
показати весь коментар
19.08.2022 18:54 Відповісти
А чем, собственно говоря, Европа нам обязана? У каждой страны сугубо личные интересы. Это только нам диктуют, на сколько поднимать пенсионный возраст и тарифы. В субъектных, независимых странах такое невозможно. А то, что мы все 30 лет нищие, голые и босые - вина народа, и только народа, который все 30 лет приводит к власти воров, мародеров и псевдопатриотов. Это мы просрали свою армию, вооружение, экономику и страну в целом. Посмотрите рейтин стран ООН...это трэш!!! Обратите внимание, на каком месте мы и кто наши соседи... Рашка с бацькой нам вдули, как лохам!!! В стране коррупционеров и воров никогда толку не будет. Карпаты, бурштин, политические убийства, беззаконие и прочий треш показывают: нам до Европы, как до бункера раком. Один менталитет, одна мораль, одни замашки....не даром же 70 лет жили в одном стаде. 1 в 1
показати весь коментар
19.08.2022 18:59 Відповісти
Ще тобі треба зробити промиваніє з пробиванням. Хто тебе пустив сюди цю х-ню писати? Простий народ туда сюда, як хочуть, і не народ тут винен, а кровопивця РФ. Та коли, в тебе забирають Крим, та окуповують території, а ЄВРОПА на це закриває очі, ОТ тоді вони стають нам винні.
" В*язень не може бути винний, що в тюрмі таке керівництво"
показати весь коментар
19.08.2022 19:40 Відповісти
Что за высер? Прочти еще раз факты, изложенные мной, и ответь: какое отношение к распродаже Карпат, добыче янтаря, политическим убийсвам, нищите и воровитости народа имеет отношение рф? А то, что мы подарили Крым и за 8 лет не построили ДАЖЕ патронного завода (в воюющей странк) то кто нам доктор? Европе и другим странам абсолютно насрать. Это наши проблемы.
показати весь коментар
19.08.2022 19:50 Відповісти
Висер то, в тебе. Всі адекватні люди вже зав*язали руснявою мовити. Для початку. А по друге, треба починати з себе це факт. І так, ніхто нам не винен і не забов*язаний. Та існує одна логіка, як ти бачиш безпрєдел і нічого не робиш, ти соучасник. Твою країну ворог руйнував роками, а тепер звинуватити народ ,все одно що, інваліда в його безпомічності. Не плутай причини та наслідки місцями. Поки не скинеш ярмо та не позбавишся іга, нічого той народ не може.
показати весь коментар
20.08.2022 01:26 Відповісти
Гандоны *************.
показати весь коментар
19.08.2022 19:20 Відповісти
США "відшукали" додаткові Мі-24 та Ми-35, які можна передати для ЗСУ

Пентагон прийняв рішення безоплатно передати збройним силам Чехії шість вживаних ударних гвинтокрилів типу AH-1Z Viper та два вживані багатоцільові гвинтокрили UH-1Y Venom.

Паралельно з передачею вживаних гвинтокрилів для Чехії США також виконуватимуть контракт на виробництво восьми багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom та чотирьох ударних AH-1Z Viper вартістю 646 мільйонів доларів, поставка яких має відбутись у 2024-2024 роках.

Таким чином Чехія матиме в своєму розпорядженні флот в 10 ударних вертольотів AH-1Z Viper та 10 багатоцільових UH-1Y Venom.

Посольство США в Чехії наголосило, що американці вирішили передати чехам 8 вживаних гвинтокрилів як "бонус" за те, що Прага вже передала Україні https://defence-ua.com/news/zsu_pokazali_jak_cheski_mi_24_ta_afganski_mi_17_pratsjujut_po_rashistam_video-8478.html два ударні гвинтокрили Мі-24В . Але тут варто згадати https://defence-ua.com/news/ukrajina_otrimala_vid_chehiji_eskadrilju_udarnih_mi_24_the_wall_street_journal-7491.html публікацію від The Wall Street Journal зразка травня 2022 року про те, що Чехія на той момент мала аж 7 ударних гвинтокрилів Мі-24 та 10 вертольотів Мі-35. І що чехи готові ледь чи не всі такі машини передати Україні, але за однієї важливої умови - якщо США прискорить поставку для Чехії вертольотів UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.

Схоже, що США вирішили "поза чергою" передати вісім вживаних гвинтокрилів для Чехії саме для того, щоб прискорити поставку додаткових Мі-24 чи Мі-35 для Збройних Сил України.
показати весь коментар
19.08.2022 19:35 Відповісти
Нічо, коли я, кажу, що вони мало постачають, мені дофіга коментатори мамкіни кажуть, що, все дають і багато. А хто вас табакі просив підгавкувати?
показати весь коментар
19.08.2022 19:37 Відповісти
Дойче швайне!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 20:35 Відповісти
Судячи з усього, це братні фашистські народи. Чого доброго ще й нарисується вісь Берлін-Москва- Пекін...
показати весь коментар
19.08.2022 20:50 Відповісти
Не знаю відносно фашиста, бо у Німеччині як і в Україні при владі рід зміїний. Тому напевно так? (Моє міркування).
показати весь коментар
19.08.2022 20:56 Відповісти
Ворон ворону око....
показати весь коментар
19.08.2022 22:18 Відповісти
Чекають, коли Україна видохнеться. Не дочекаються!
показати весь коментар
19.08.2022 23:06 Відповісти
німецьким посадовцям треба відпрацьовувати кремлівське бабло, а то на офіційну (німецького держслужбовця) тепер вже довго не протягнеш. дивися, скоро вже ПП-2 запустять.
показати весь коментар
20.08.2022 00:12 Відповісти
 
 