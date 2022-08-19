Берлін багато тижнів ігнорує прохання України щодо постачання озброєнь, - Die Welt

За останні десять тижнів українські дипломати багаторазово порушували питання про постачання зброї до міністерства оборони ФРН, але Міноборони, так само як і відомство федерального канцлера, мабуть, кладуть відповідні запити в довгу скриньку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За даними видання Die Welt, у міністерстві оборони ФРН, починаючи з червня, щомісяця проводилося кілька зустрічей на високому рівні, в яких брала участь і голова відомства Христині Ламбрехт. Під час цих зустрічей українська сторона щоразу просила Німеччину продовжувати постачати їй ті види озброєнь, які вже постачалися раніше - самохідні артустановки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Німеччина вже поставила Києву 10 таких гаубиць та три РСЗВ.

Українська сторона також наполягала на видачі німецької оборонної промисловості дозволів на експорт до України танків та бронемашин. Ще у квітні Україна отримала від концерну Rheinmetall пропозицію закупити за 268 млн євро сто БМП Marder та 88 танків Leopard-1, включаючи боєприпаси та інструктаж. За даними виробника, ця техніка була "швидко підготовлена", але реакції від відомства федерального канцлера так і не було.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Для нашої перемоги у війні західна зброя має ключове значення", - Зеленський. ВIДЕО

У середині серпня міністр оборони України Олексій Резніков особисто обговорив цю проблему телефоном із німецькою колегою Ламбрехт. Раніше цю ж тему обговорювали телефоном голова Офісу Президента Андрій Єрмак і радник федерального канцлера із зовнішньої політики Єнс Плетнер. "Наші прохання завжди вислуховували та записували, але результатів досі жодних", - повідомили джерела в уряді України.

Міноборони ФРН у відповідь на запит Die Welt повідомило, що міністерство "перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях" з метою надати Україні "найкращу підтримку у боротьбі з російським агресором", але не привело при цьому жодних конкретних деталей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Європи Україні знижується, в липні не дали нових "військових обіцянок", - Politiko