Активіст ГО "Справа Громад", воїн Юрій Каракай загинув у бою з російськими окупантами

Активіст ГО "Справа Громад" Юрій Каракай загинув в бою з російськими окупантами. У перший же день широкомасштабного вторгнення він вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва, а потім відправився на фронт.

Про це повідомив лідер "ЄС", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову важка втрата для нашої команди. Війна забирає найкращих… Учора під мінометним обстрілом на фронті загинув Юрій Каракай. Юра був правдолюбом, відчував несправедливість серцем. А свою позицію відстоював діями: і в мирні часи на барикадах, протестах, акціях, і у військові часи на фронті. Такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни. Він був цінним членом команди ГО Справа Громад, його любили і поважали", - зазначив Порошенко.

Юрій вступив до 206 батальйону та пішов на фронт боронити Україну.

"Героїв убивають, але слава їхня вічна… Спочивай з миром, Друже. Вороги поплатяться за твоє життя. Як і за життя кожного загиблого українця та українки", - підсумував лідер "ЄС".

