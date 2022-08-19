Макрон і Путін в першій з травня телефонній розмові обговорювали ситуацію на ЗАЕС
Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну.
Про це повідомили офіційні сторінки лідерів обох держав, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Телефонна бесіда стала для двох лідерів першою з кінця травня. У Парижі повідомили, що глава французької держави "ще раз наголосив на своєму занепокоєнні ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС" і "висловився за якнайшвидший напрямок на майданчик місії експертів МАГАТЕ, на умовах узгоджених з Україною та ООН". "Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії вказаними способами", - йдеться у заяві пресслужби Макрона.
Кремль також зазначив, що обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. "Президенти відзначили важливість якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла на місці оцінити реальну обстановку. З російської сторони підтверджено готовність надати інспекторам Агентства необхідне сприяння", - йдеться у повідомленні Кремля. Крім того, Путін "нагадав про запрошення експертам Секретаріату ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати слідчий ізолятор у Оленівці" та "поінформував про хід реалізації угоди щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів", додали у Кремлі.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
візьми лінійку та поміряй відстань від ЗАЕС до Франції -
максимум чим ризикують французи це тим, що бордо 2022 року буде трішечки не таким і йогго доведеться вилити
Нє, ти також маєш право мати власну думку. Нехай... але час покаже, хто з нас правий. Можливо, ми обидва помиляємось.
як він з травня витримав- вражає просто
Старая пословица : -- " Если хочешь загубить дело,
то звони по телефону."
результат нулевой... только ***** повеселил...
Уже ясно дали понять твари, что Кацапстан исчерпал свой лимит доверия навсегда в истории. Это раньше перемирие было как выгодная перегруппировка, разведка, подкуп и затем новое нападение, как было в Чечне. Или прямая ложь как в Илловайске. Все, уже никто не поверит и не даст бесплатной возможности подлатать разбитую технику, набрать людей, навести разведки самолетами и БПЛА, выстроить укрепления, убивать и пытать десятки тысяч людей на оккупированных территориях. Ни одного дня за бесплатно не получит.
Войну движет ненависть, а уровень ненависти не упал ни на секунду, если открыть кацапские каналы, кто весь день по 12 часов непрерывно транслирует ненависть. Раз есть ненависть, то будет война. Если бы Путин реально хотел перемирия, то он обязан был бы за 2 месяца до этого полностью прекратить ненависть в пропаганде и показывать лебединое озеро каждый день, а также арестовать и отправить в Киев всю бучинскую бригаду на суд, притом бурят не стал бы выделять, их специально подставляют ради отвода ненависти от русских, на деле там 75% преступления совершили именно русские и только они. Но ведь этого не сделано, значит Путин не хочет мира, а хочет выгод для себя в виде прекращения огня и дальнейшего нападения после самоподрывов десятка раз как уже было неоднократно.
Тепер торги.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.