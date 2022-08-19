УКР
Макрон і Путін в першій з травня телефонній розмові обговорювали ситуацію на ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомили офіційні сторінки лідерів обох держав, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Телефонна бесіда стала для двох лідерів першою з кінця травня. У Парижі повідомили, що глава французької держави "ще раз наголосив на своєму занепокоєнні ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС" і "висловився за якнайшвидший напрямок на майданчик місії експертів МАГАТЕ, на умовах узгоджених з Україною та ООН". "Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії вказаними способами", - йдеться у заяві пресслужби Макрона.

Кремль також зазначив, що обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. "Президенти відзначили важливість якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла на місці оцінити реальну обстановку. З російської сторони підтверджено готовність надати інспекторам Агентства необхідне сприяння", - йдеться у повідомленні Кремля. Крім того, Путін "нагадав про запрошення експертам Секретаріату ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати слідчий ізолятор у Оленівці" та "поінформував про хід реалізації угоди щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів", додали у Кремлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний регулятор України заборонив запускати енергоблоки ЗАЕС, куди росіяни завезли військову техніку

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Також читайте: Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

мені здається, що у Макрона ломка без цього сексу по телефону
як він з травня витримав- вражає просто
19.08.2022 18:21 Відповісти
Довго тримався. Мабуть вже три бейджика взяв (місяць без дзвінків х.лу, 2 ступеня і 3). Але не витримав...
19.08.2022 18:17 Відповісти
Макарони зварилися, мамка, виймай!
19.08.2022 18:22 Відповісти
Довго тримався. Мабуть вже три бейджика взяв (місяць без дзвінків х.лу, 2 ступеня і 3). Але не витримав...
19.08.2022 18:17 Відповісти
Та ні. Напевне, сказав *****, що будь-яка катастрофа на ЗАЕС буде останнє, що він побачить в своєму житті. Що, можливо, влаштовану ним катастрофу НАТО ( і Франція, зокрема, як такий же володар атомних бомб) розцінюватиме як застосування ядерної зброї.
19.08.2022 18:23 Відповісти
да, да, конєчно !

візьми лінійку та поміряй відстань від ЗАЕС до Франції -
максимум чим ризикують французи це тим, що бордо 2022 року буде трішечки не таким і йогго доведеться вилити
19.08.2022 18:29 Відповісти
ну, я чось подумав, що Мікрон сказав ***** не тільки свої побажання... а й всього колективу НАТО та інших двої його володарів ядерної зброї...
Нє, ти також маєш право мати власну думку. Нехай... але час покаже, хто з нас правий. Можливо, ми обидва помиляємось.
19.08.2022 18:55 Відповісти
Макарону вдалось заглянути в очко путєну!!!
19.08.2022 18:18 Відповісти
дежавю - чисто французський вид спорту
19.08.2022 18:30 Відповісти
"- воопще не хотел звонить..."
19.08.2022 18:20 Відповісти
вообще трудно простому человеку даже теоретически представить себе сам факт разговора с ****** с этим брехливым мерзотою подонком убийцей ********* чокнутым придурком по жизни.... ведь с точки зрения обычного человека... воно оленевод ************ как было ГОВНОМ...так иосталось и СТАЛО ГОВНОМ В МИНУС 10 СТЕПЕНИ....
19.08.2022 18:20 Відповісти
мені здається, що у Макрона ломка без цього сексу по телефону
як він з травня витримав- вражає просто
19.08.2022 18:21 Відповісти
Покажчик стурбометра вiдхилився від ноля на мінус... я подумав шо він неправильно підключений, але ж ні, тепер треба переробляти шкалу на лівому боці.
19.08.2022 18:22 Відповісти
Шо опять?
19.08.2022 18:22 Відповісти
Макарони зварилися, мамка, виймай!
19.08.2022 18:22 Відповісти
він ще не наговорився.. базарна хранцузска баба
19.08.2022 18:23 Відповісти
Тероріст добився виконання першої вимоги - переговори......
19.08.2022 18:25 Відповісти
Макрону делать нечего, вот он и сидит на телефоне.
Старая пословица : -- " Если хочешь загубить дело,
то звони по телефону."
19.08.2022 18:26 Відповісти
ну что макрон...снял ломку?
результат нулевой... только ***** повеселил...
19.08.2022 18:29 Відповісти
А Моль що, фізик-атомник? Що він може сказати по ЗАЕС?
19.08.2022 18:30 Відповісти
всі хто ******* с ****** террористом посіпаки рашистів, шо макрон шо шольца два тупих їблана
19.08.2022 18:32 Відповісти
Грошей на вибори просив. Це все, що його турбує.
19.08.2022 18:34 Відповісти
Шо з цією падлюкою розмовляти, знову буде права качати.
19.08.2022 18:35 Відповісти
Хотя бы 3 месяца продержался. И только после ядерного терроризма он смог добиться внимания к себе. В следующий раз этот шантаж не сработает и что тогда этой плеши гномской делать?

Уже ясно дали понять твари, что Кацапстан исчерпал свой лимит доверия навсегда в истории. Это раньше перемирие было как выгодная перегруппировка, разведка, подкуп и затем новое нападение, как было в Чечне. Или прямая ложь как в Илловайске. Все, уже никто не поверит и не даст бесплатной возможности подлатать разбитую технику, набрать людей, навести разведки самолетами и БПЛА, выстроить укрепления, убивать и пытать десятки тысяч людей на оккупированных территориях. Ни одного дня за бесплатно не получит.

Войну движет ненависть, а уровень ненависти не упал ни на секунду, если открыть кацапские каналы, кто весь день по 12 часов непрерывно транслирует ненависть. Раз есть ненависть, то будет война. Если бы Путин реально хотел перемирия, то он обязан был бы за 2 месяца до этого полностью прекратить ненависть в пропаганде и показывать лебединое озеро каждый день, а также арестовать и отправить в Киев всю бучинскую бригаду на суд, притом бурят не стал бы выделять, их специально подставляют ради отвода ненависти от русских, на деле там 75% преступления совершили именно русские и только они. Но ведь этого не сделано, значит Путин не хочет мира, а хочет выгод для себя в виде прекращения огня и дальнейшего нападения после самоподрывов десятка раз как уже было неоднократно.
19.08.2022 18:38 Відповісти
Але ж спрацювало.
Тепер торги.
19.08.2022 19:54 Відповісти
Не витримав ломку, знову за старе взявся. Пропаща людина.

19.08.2022 19:03 Відповісти
Засумував. Нарешті два поодиноких серця поворкували
19.08.2022 19:06 Відповісти
Два клоуна . Один глупый , другой злой .
19.08.2022 19:08 Відповісти
Микрона душит большая жаба что инициативу перехватил турецкий султан.
19.08.2022 19:15 Відповісти
Після телефонних розмов з Макроном путін чомусь звіріє....тому не слід тішити себе,а продовжувати нічні полювання на скупчення ворожої техніки та орків.
19.08.2022 19:22 Відповісти
Макрон должен ежесекундно напоминать хоть кому-нибудь о вяличии Франции. А тут и повод есть и уши, которые, последнее время кроме как "пошёл на ..й" в свой адрес ничего не слышат.
19.08.2022 19:25 Відповісти
Алььььоо!! Эта прачечная??
19.08.2022 19:29 Відповісти
макрон любе коли його дрюкають по телефону...
19.08.2022 19:37 Відповісти
Макрон, скажи путе, шо если в следующий раз захочет поговорить с тобобой, то не обязательно сразу атомные станции минировать
19.08.2022 19:43 Відповісти
Мляяяяя, я вже два дні тому панікувати почала, бо щось Макарон дзвонити перестав
19.08.2022 19:49 Відповісти
Гребаний стид - вони ще хочуть цього злочинця запрсити на G20.
19.08.2022 19:59 Відповісти
бабкоЙоб не втримався і позвонив до свого очкоЙоба
19.08.2022 20:00 Відповісти
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
20.08.2022 16:26 Відповісти
 
 