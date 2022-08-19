Макрон і Путін в першій з травня телефонній розмові обговорювали ситуацію на ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомили офіційні сторінки лідерів обох держав, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Телефонна бесіда стала для двох лідерів першою з кінця травня. У Парижі повідомили, що глава французької держави "ще раз наголосив на своєму занепокоєнні ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС" і "висловився за якнайшвидший напрямок на майданчик місії експертів МАГАТЕ, на умовах узгоджених з Україною та ООН". "Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії вказаними способами", - йдеться у заяві пресслужби Макрона.

Кремль також зазначив, що обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. "Президенти відзначили важливість якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла на місці оцінити реальну обстановку. З російської сторони підтверджено готовність надати інспекторам Агентства необхідне сприяння", - йдеться у повідомленні Кремля. Крім того, Путін "нагадав про запрошення експертам Секретаріату ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати слідчий ізолятор у Оленівці" та "поінформував про хід реалізації угоди щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів", додали у Кремлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний регулятор України заборонив запускати енергоблоки ЗАЕС, куди росіяни завезли військову техніку

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Також читайте: Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.