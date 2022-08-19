УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4291 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 139 2

19 серпня підрозділами ППО і РЕБ знищено 4 ворожі безпілотники типу "Орлан-10", - Угруповання Об’єднаних Сил

безпілотник

19 серпня підрозділи протиповітряної оборони спільно з підрозділами радіоелектронної боротьби оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" знищили 4 ворожі БПЛА типу "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних Сил.

Також дивіться: Бійці 28-ї ОМБр із стрілецької зброї знищили російський дрон-камікадзе "Ланцет" та розвідувальний БПЛА "Елерон". ФОТО

Автор: 

безпілотник (4930) ППО (3581)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свиноцабаки - сколько этих "Орэл" у вас осталось...?
показати весь коментар
19.08.2022 18:54 Відповісти
4 za denj ce ochenj harasho
показати весь коментар
19.08.2022 19:00 Відповісти
 
 