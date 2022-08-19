19 серпня підрозділами ППО і РЕБ знищено 4 ворожі безпілотники типу "Орлан-10", - Угруповання Об’єднаних Сил
19 серпня підрозділи протиповітряної оборони спільно з підрозділами радіоелектронної боротьби оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" знищили 4 ворожі БПЛА типу "Орлан-10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних Сил.
