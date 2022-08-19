Російські окупанти вели наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, але успіху не мали, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 19 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває сто сімдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Не припиняються авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено. Відзначається проведення навчань підрозділів військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну та військової інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині.

На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.

В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ. Зазнав втрат та ганебно втік.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки.

Наступальними та штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Виїмки та Івано-Дарʼївка, отримали жорстку відсіч та відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білогорівка, Залізне, Яковлівка. Задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки.

Вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Новоукраїнка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Шевченко, Ласточкине, Авдіївка і Опитне. Противник завдавав авіаударів поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського. Вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Великої Новосілки, Павлівки, Новомихайлівки та Золотої Ниви. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Павлівки і Новомихайлівки. Біля останнього ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Самійлівка, Гуляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Темирівка, Залізничне і Новоандріївка. Завдав авіаударів біля Щербаків, Дорожнянки та Новосілки. Вів активну розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на недопущенні просування наших військ та поповненні втрат. Продовжив обстріли із танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового.

Штурмовими діями здійснив спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове. З результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив. З метою ведення повітряної розвідки активно задіював БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримку дій наземного угруповання військ, блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України".

