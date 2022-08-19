Для деокупації Маріуполя Силам оборони насамперед необхідно знищити російську ППО, - спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат
Щоб деокупувати місто Маріуполь Донецької області та повернути його під контроль України, Силам оборони України насамперед необхідно знищити ешелоновану ворожу протиповітряну оборону (ППО).
Про це в ефірі марафону "Говорить Україна" повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дом.
Він уточнив, що ППО армії РФ розташоване не лише навколо Маріуполя, а й у певних районах, певними ешелонами - малого, середнього та далекого радіусу дії.
За словами Ігната, протирадіолокаційні ракети дальності до 150 км, які надають Україні партнери, можуть знищувати ці цілі.
"Плюс не забуваємо, що є артилерія далекобійна реактивна, яка теж досить ефективно може знищувати те саме ППО. Для деокупації таких вже амбітних планів як Маріуполь це потрібно все. Потрібне все озброєння, яке ми можемо використовувати. Це і техніка, і броньована техніка. Але перш за все, я як представник Повітряних сил, скажу, що головне - знищити того противника і захопити панування в повітрі. Тому що без переваги у повітрі результат наземної операції може бути провальним. Тому найголовніше - це вигнати їхню авіацію та знищити їхню ППО", - висловив думку спікер командування Повітряних сил ЗСУ.
Він нагадав, що Росія має системи ППО різні. Це і "Панцир", і "Тор", і три модифікації "Бука" - 1, 2, 3, далі С-300 та С-400.
"Краще, що в них є. Всі ці засоби на всій тимчасово окупованій території присутні. Тому робота має бути важка, але потихеньку все-таки нашу землю звільнятимемо", - зазначив Ігнат.
Знищувати ворожі ППО можна будь-якими засобами.
"Я сказав уже про протирадіолокаційні ракети HARM ("Харм"), які нам обіцяють наші партнери у достатній кількості, які можуть бити на 150 км. Крім того, будь-яка артилерія в зоні своєї досяжності може вражати це ППО. Ідеться тільки про те, щоб знати, де розташоване. Тому що, звісно, ворог не розставляє її на відкритих майданчиках на показ. Тут уже потрібна комплексна робота розвідки, космічна розвідка та інші розвідки. Плюс є різні інші системи. Є безпілотники "Камікадзе". Усі засоби хороші у тому, щоб знищити ППО противника. Але є ефективніші, є менш ефективні. Я думаю, що все це має застосовуватись. Але, безумовно, розумно для того, щоб ефективно та зі стовідсотковим результатом", - підсумував Ігнат.
Водночас останнім часом ЗСУ також вправно нищать й радіолокаційні станції до цих комплексів: як приклад, на початку серпня ЗСУ разом з пусковими знищила й рідкісну РЛС 9С19 "Имбирь", яка входить до складу ЗРК С-300В і вміє виявляти балістичні ракети.
Регулярну демілітаризацію ворожих РЛС на цьому напрямку можна пов'язати з появою у Збройних Силах України протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM - згідно з інформацією Пентагона, українські військові запускають цю ракету з літаків.
Розробку С-350 як заміни для ЗРК "Бук" та С-300ПС росіяни почали ще в 2007 році, а постановка на озброєння цього комплексу відбулась взагалі у 2020 році.
У минулому 2021 році були дані про те, що росіяни перекидають усі свої новітні С-350 в тимчасово окупований Крим. Але, як бачимо, під час війни проти України в 2022 році рашисти вирішили, що їх новітнє "вундер-ваффе" потрібніше десь під Таганрогом.
Пускова установка комплексу С-350 розрахована на 12 зенітних ракет типу 9М96Е. При цьому С-350 начебто може одночасно обстрілювати до 8 повітряних цілей, та супроводжувати одночасно до 40 повітряних цілей. Для розгортання із похідного в бойове положення необхідно 5 хвилин. Заявлена дальність стрільби по аеродинамічним цілям складає до 60 км, по балістичним цілям - до 30 км.
Але, судячи з усього, навіть самі росіяни не вірять у заявлені характеристики свого ЗРК С-350. Тому й тримають свою новітню систему ППО для прикриття тилових об'єктів. "Не підставляючись" під Су-24 та Су-25 Повітряних Сил ЗСУ, або ж і під складніші повітряні цілі, як то керовані ракети GMLRS до M142 HIMARS. Або і ракети ATACAMS в перспективі.
Але наприкінці липня Рєзніков заявив: "В оголошеному останньому пакеті військової допомоги на 270 млн доларів від США ми отримаємо додаткові чотири HIMARS і спеціальні протирадарні ракети, яких до цього в нас не було. Це дозволить нам ефективно руйнувати їх систему радарів, засліплювати ворога, щоб отримати перевагу для контрнаступу"
Пентагон у цьому пакеті заявив лише про передачу ракет до HIMRAS. Це дозволило зробити припущення, що мова йде про спеіальні ракети GMLRS з протирадарною головкою, розробку яких замовила армія США ще у 2018 році з тнрміном виконання у 2021-2023 роках.
Цю роботу має проводити Northrop Grumman, точніше його підприємство Orbital ATK, яке взяло участь у створенні протирадіолокаційної ракети AGM-88E AARGM повітряного базування.
Потреба армії США у появі власної протирадарної ракети наземного базування була максимально простою. Сухопутні війська повинні мати можливість самостійно знищувати РЛС противника, при цьому мова йде не тільки про протиповітряну оборону, а й про контрбатарейні радари.
Враховуючи стислі строки робіт та наявний досвід з AGM-88E AARGM, скоріш за все у ракету M31 заклали адаптований блок саме з цієї ракети. Можливо навіть трохи спрощений, бо можливості цієї ракети, справедливо, дозволяють вважати її однією з найкращих у своєму класі.
З огляду на те, що за останны пару тижныв було знищено быльше ныж два десятка засобыв ППО, то можно припускати, що випробування проходять вдало, тому немає потреби інтегрувати РГСН в ATACMS, а достатньо в GMLRS-ER з радіусом дії 150 км.
