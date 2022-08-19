Для деокупації Маріуполя Силам оборони насамперед необхідно знищити російську ППО, - спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат

Щоб деокупувати місто Маріуполь Донецької області та повернути його під контроль України, Силам оборони України насамперед необхідно знищити ешелоновану ворожу протиповітряну оборону (ППО).

Про це в ефірі марафону "Говорить Україна" повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дом.

Він уточнив, що ППО армії РФ розташоване не лише навколо Маріуполя, а й у певних районах, певними ешелонами - малого, середнього та далекого радіусу дії.

За словами Ігната, протирадіолокаційні ракети дальності до 150 км, які надають Україні партнери, можуть знищувати ці цілі.

"Плюс не забуваємо, що є артилерія далекобійна реактивна, яка теж досить ефективно може знищувати те саме ППО. Для деокупації таких вже амбітних планів як Маріуполь це потрібно все. Потрібне все озброєння, яке ми можемо використовувати. Це і техніка, і броньована техніка. Але перш за все, я як представник Повітряних сил, скажу, що головне - знищити того противника і захопити панування в повітрі. Тому що без переваги у повітрі результат наземної операції може бути провальним. Тому найголовніше - це вигнати їхню авіацію та знищити їхню ППО", - висловив думку спікер командування Повітряних сил ЗСУ.

Він нагадав, що Росія має системи ППО різні. Це і "Панцир", і "Тор", і три модифікації "Бука" - 1, 2, 3, далі С-300 та С-400.

"Краще, що в них є. Всі ці засоби на всій тимчасово окупованій території присутні. Тому робота має бути важка, але потихеньку все-таки нашу землю звільнятимемо", - зазначив Ігнат.

Знищувати ворожі ППО можна будь-якими засобами.

"Я сказав уже про протирадіолокаційні ракети HARM ("Харм"), які нам обіцяють наші партнери у достатній кількості, які можуть бити на 150 км. Крім того, будь-яка артилерія в зоні своєї досяжності може вражати це ППО. Ідеться тільки про те, щоб знати, де розташоване. Тому що, звісно, ​​ворог не розставляє її на відкритих майданчиках на показ. Тут уже потрібна комплексна робота розвідки, космічна розвідка та інші розвідки. Плюс є різні інші системи. Є безпілотники "Камікадзе". Усі засоби хороші у тому, щоб знищити ППО противника. Але є ефективніші, є менш ефективні. Я думаю, що все це має застосовуватись. Але, безумовно, розумно для того, щоб ефективно та зі стовідсотковим результатом", - підсумував Ігнат.