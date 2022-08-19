УКР
У Мелітополі російські окупанти готують диверсію: мінують теплоцентралі та котельні, - мер Федоров

У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники мінують теплоцентралі та великі котельні. Їх хочуть підірвати, аби звинуватити Україну в зриві опалювального сезону.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вже другий день йде мінування наших теплоцентралей та наших великих котелен - їх три. Окупанти їх мінують, аби звинувати наші ЗСУ, але ми розуміємо, що зруйнували газову систему саме рашисти. Тож, з опаленням буде складно", - сказав він.

Федоров додав, що восени можна спрогнозувати комунальний колапс на території тимчасово захопленої Запорізької області. Адже у багатьох населених пунктах немає газу, а, значить, не буде опалення.

За інформацією ЗОВА, на сьогодні по області без газопостачання знаходиться 226 681 абонент у 269 населених пунктах області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 та частково 8 населених пунктів (у т.ч. міста Бердянськ та Приморськ Бердянського району, Василівка, Дніпрорудне, Кам’янка-Дніпровська та Енергодар Василівського району, Мелітополь Мелітопольського району, Пологи, Гуляйполе, Оріхів, Молочанськ та Токмак Пологівського району).

Топ коментарі
+5
зате госпідар "Зекономив своїх кровних" 7млрд на місяць..
19.08.2022 19:36 Відповісти
+5
Зегнида недавно все пояснив . Саме те і маю на увазі .
19.08.2022 19:38 Відповісти
+4
Зате без паніки .
19.08.2022 19:25 Відповісти
А шо ти маєш наувазі?
19.08.2022 19:36 Відповісти
Слава и благодарность Супер партизанам Мелитополя и Херсона 🙏🙏🙏👍👍👍👍❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️‼️‼️
19.08.2022 21:03 Відповісти
це улюблене заняття мацкаля
-міни подкладати,робити діверсіі,
Воронєж обісцяти,
та звинуватити Обаму..
19.08.2022 19:55 Відповісти
А хто їм доктор, мелітопольцям? Самі винні в своїх бідах
19.08.2022 19:59 Відповісти
Ты дурак ⁉️Виноваты зеУБЛЮДКИ-Гниды ,разминировывавшие Чонгар и минные поля ,снявшие оборону и приказавшие СБУшникам не сопротивляться , НЕ дали возможности организовывать тероборону‼️Мелитопольцы в первые дни тысячами выходили на демонстрации
19.08.2022 20:58 Відповісти
Шкода тих Мелітопольців які виходили на мтинги проти окупації. Але нажаль більш комуністично налаштованого населення в Мелітополі мабуть нема більше ні де в Україні. Це з мого досвіду я родом із Запорізької області і прожив там більше 40 років.
20.08.2022 08:48 Відповісти
минируют теплоцентрали и большие котельные

У меня только один вопрос - Кто выиграет от уничтожения этих объектов, расположенных на временно оккупированных территориях ?
19.08.2022 20:14 Відповісти
Как кто ⁉️
- ***** -рашисты мрази нелюди
19.08.2022 21:00 Відповісти
А почему Федоров не возглавил подпольный горком партии " Слуга народа" ?
19.08.2022 21:31 Відповісти
З початком опалювального сезону ця уся архаїчна радянська система опалення ****...ся навіть без участі расєян...
19.08.2022 23:01 Відповісти
 
 