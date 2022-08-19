У Мелітополі російські окупанти готують диверсію: мінують теплоцентралі та котельні, - мер Федоров

У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники мінують теплоцентралі та великі котельні. Їх хочуть підірвати, аби звинуватити Україну в зриві опалювального сезону.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вже другий день йде мінування наших теплоцентралей та наших великих котелен - їх три. Окупанти їх мінують, аби звинувати наші ЗСУ, але ми розуміємо, що зруйнували газову систему саме рашисти. Тож, з опаленням буде складно", - сказав він.

Федоров додав, що восени можна спрогнозувати комунальний колапс на території тимчасово захопленої Запорізької області. Адже у багатьох населених пунктах немає газу, а, значить, не буде опалення.

За інформацією ЗОВА, на сьогодні по області без газопостачання знаходиться 226 681 абонент у 269 населених пунктах області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 та частково 8 населених пунктів (у т.ч. міста Бердянськ та Приморськ Бердянського району, Василівка, Дніпрорудне, Кам’янка-Дніпровська та Енергодар Василівського району, Мелітополь Мелітопольського району, Пологи, Гуляйполе, Оріхів, Молочанськ та Токмак Пологівського району).