Понад 1,2 млн осіб змушені були виїхати з окупованих українських територій до Росії, - правозахисники

Росія насильно вивозить українців з окупованих нею територій. Людей везуть переважно до економічно депресивних районів. Обіцяють житло і гідне забезпечення, насправді ж українці в РФ залишаються без грошей і зв’язку, а повернутися додому їм практично нереально.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

За повідомленнями правозахисників, понад 1 млн 200 тис. осіб змушені були виїхати до Росії з окупованих нею українських територій. Більшість із них окупанти змусили залишити Україну обманом чи примусово. До того ж, їм довелося пройти жорстку фільтрацію.

"Були іноді елементи викрадення. Коли, наприклад, збирали людей для евакуації та виїзду до Запоріжжя, а в цей час автобуси виїжджали до Ростовської області, на територію РФ. І це було таким маніпулятивним обманом з метою вивезти людей саме на підконтрольну Росії територію. Там були жінки, діти, вони потрапляли до фільтраційних таборів", - коментує правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Найчастіше українців розвозять по різних віддалених областях Росії до пунктів тимчасового проживання. На жаль, багато хто не може залишити територію РФ, оскільки люди просто не мають грошей. А соцвиплати, які обіцяла російська влада, отримали одиниці. Виїхати не дозволяють і тим, хто не має повного пакета документів на себе чи дитину. Більше того, міграційні служби створюють перешкоди навмисно.

"Вони можуть забрати документи, тиснути, щоб людина почала процедуру отримання громадянства, поставити на реєстрацію, а далі з цією реєстрацією складно виїхати з Російської Федерації. Далі вони не дають об'єктивну інформацію про можливість звідти виїхати. Дуже часто ми чули від людей, що їм, навпаки, розповідають: ви виїхали з території України і ви нелегальні в Україні, ви порушили закон. А це відверта брехня", - зазначає виконавча директорка правозахисної організації "Центр громадянських свобод" Олександра Романцова.

Тим, хто таки змушений виїхати з окупованих територій до Росії, правозахисники радять взяти з собою всі можливі документи, а також почистити соцмережі та фото, щоб легше пройти фільтрацію. Тим, хто вже вимушено перебуває на території РФ і не може виїхати, варто звертатися на цілодобову "гарячу лінію" Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за номером 15-48, до правозахисної організації "Громадянське сприяння" або інших більш закритих груп.

"Ця організація поки що не заборонена. Вони можуть допомагати з різними питаннями стосовно саме такої ситуації. Крім цього, є закриті групи, ми про них не можемо говорити, давати інформацію, як їх знайти відкрито, тому що, самі розумієте, Російська Федерація не заохочує такі групи. Але Центр громадянських свобод готовий надати персональні контакти, якщо ви звернетеся до нас", - говорить Романцова.

Робота щодо повернення українців додому ускладнена і тим, що зараз у Росії немає українського консульства. Відповідно, поновити, наприклад, документи, українці не можуть. Оскільки між країнами немає дипломатичних відносин, інтереси України у Росії готова представляти Швейцарія. Але Кремль поки що не дає згоди на набуття чинності цим мандатом.