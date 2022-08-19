США оголосили про нову військову допомогу Україні у розмірі 775 млн доларів - надійдуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць, 15 безпілотників

Ввечері 19 серпня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна

Так, до цього пакету увійдуть:

- боєприпаси для РСЗВ HIMARS

- 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них

- 15 безпілотників Sky Eagle - це розвідувальні дрони, які спеціально розроблені для ВМС.

- ракети HARM для боротьби з радарами

- протитанкові комплекси TOW

- тисяча Javelin.

