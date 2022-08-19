12 209 69
США оголосили про нову військову допомогу Україні у розмірі 775 млн доларів - надійдуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць, 15 безпілотників
Ввечері 19 серпня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна
Так, до цього пакету увійдуть:
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS
- 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них
- 15 безпілотників Sky Eagle - це розвідувальні дрони, які спеціально розроблені для ВМС.
- ракети HARM для боротьби з радарами
- протитанкові комплекси TOW
- тисяча Javelin.
Пентагон прийняв рішення безоплатно передати збройним силам Чехії шість вживаних ударних гвинтокрилів типу AH-1Z Viper та два вживані багатоцільові гвинтокрили UH-1Y Venom.
Паралельно з передачею вживаних гвинтокрилів для Чехії США також виконуватимуть контракт на виробництво восьми багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom та чотирьох ударних AH-1Z Viper вартістю 646 мільйонів доларів, поставка яких має відбутись у 2024-2024 роках.
Таким чином Чехія матиме в своєму розпорядженні флот в 10 ударних вертольотів AH-1Z Viper та 10 багатоцільових UH-1Y Venom.
Посольство США в Чехії наголосило, що американці вирішили передати чехам 8 вживаних гвинтокрилів як "бонус" за те, що Прага вже передала Україні https://defence-ua.com/news/zsu_pokazali_jak_cheski_mi_24_ta_afganski_mi_17_pratsjujut_po_rashistam_video-8478.html два ударні гвинтокрили Мі-24В . Але тут варто згадати https://defence-ua.com/news/ukrajina_otrimala_vid_chehiji_eskadrilju_udarnih_mi_24_the_wall_street_journal-7491.html публікацію від The Wall Street Journal зразка травня 2022 року про те, що Чехія на той момент мала аж 7 ударних гвинтокрилів Мі-24 та 10 вертольотів Мі-35. І що чехи готові ледь чи не всі такі машини передати Україні, але за однієї важливої умови - якщо США прискорить поставку для Чехії вертольотів UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.
Схоже, що США вирішили "поза чергою" передати вісім вживаних гвинтокрилів для Чехії саме для того, щоб прискорити поставку додаткових Мі-24 чи Мі-35 для Збройних Сил України.
«Я думаю, мы можем предположить атаки украинцев в тылу врага. Такие цели, как Белгород, являются законными, поскольку не ставят под угрозу территориальную целостность рф».
- Мама, я не хочу уезжать из Белгорода...
BGM-71F модифікація BGM-71D;
TOW-2B - в ракеті реалізовано режим атаки цілі у дах за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE ударного ядра
Получается, что бьет как Джавелин, сверху в башню. Плюс управление по радиоканалу, а не по проводам.
Наслаждайтесь:
https://www.youtube.com/watch?v=aW8ar_VZadM
TOW палили русню ще в Сирії
Только вчера Зеля отказал Путину в сдаче Украины а уже сегодня и США и Германия высылают плюшки.
мням.
навіть якщо вам, як платнику американьских податків плювати на ці гарантії, то хочаб, сподіваюся, не плювати на той факт, що недотримання гарантій призведе до розобки та озброєння ядерними бімбами ВСЇХ держав на цій планеті через побоювання, що країни, які володіють ЯО почнуть завоювувати і їх також?! Сподюваюся що ви не маєте жодних сумнівів, що в подібних реаліях ядерною зброєю будуть володіти навіть террористи... Як вважаєте, чи стане реальністю застосування ЯО з террористичними цілями вже на территорії США?
Оплачувати поставку таких *********** для ЗСУ будуть за рахунок бюджету федерального уряду Німеччини та фондів Європейського Союзу.
В обігу є дві версії *********** серії Vulcano. "Спрощена" версія - Vulcano BER, де відсутній модуль наведення, дальність стрільби із 155-мм гармати довжиною ствола в 39 калібрів складає 36 км, при стрільбі із гармати довжиною ствола в 52 калібри - 50 км.
"Просунутіша" версія має позначення Vulcano GLR, програмований підривач та напівактивна лазерна система наведення забезпечує ураження навіть рухомих цілей, дальність стрільби із 155-мм гармати довжиною ствола в 52 калібри сягає 70 кілометрів.
Зовнішній вигляд керованого ********** Vulcano
Є багато вказівок, що ЗСУ отримають саме Vulcano GLR", хоча у офіційному релізі конкретна модифікація ********** не розкривається.
Это же не Хаймерс, всего несколько кг взрывчатки
255 снарядов - это 255 пораженных целей на дистанции 50+ км.
Для того, что бы кацапской батарее уничтожить одну единичную цель на дистанции 25+км, им надо в восемь стволов выпустить от трёх до пяти тонн 152 мм снарядов, разрушив всю окружающую инфрастуктуру и совершенно не принимая во внимание жертвы мирного населения в радиусе километра от цели. Не говоря уже о разнице в логистике. Если "цезарь" или PzH2000 имеет в укладке десяток "вулкано", то считайте по меркам эффективности кацапской арты, что он возит на борту 40 тонн снарядов.
Мы воюем на своей земле, поэтому такое оружие для нас важно, и методы ведения войны у нас уже сильно отличаются от кацапских.
Количества интересуют?
він і вражає