УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4364 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 024 11

Зона Запорізької АЕС має бути демілітаризована, а станція повернута Україні, - США

дженніфер,ґренголм

Зона Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) має бути демілітаризована, а сама станція - повернута під контроль України.

Про це в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки повідомила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм, передає Цензор.НЕТ.

"Ми згодні з демілітаризацією, навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка. Це надзвичайно небезпечно. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. У регіоні є датчики, за якими спостерігають наші вчені. Ми рішуче засуджуємо те, що зробила Росія", - сказала Ґренголм.

Вона наголосила, що атомна станція має бути повернута під контроль України, при цьому необхідно забезпечити доступ до ЗАЕС місії МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електроенергія із ЗАЕС належить Україні, - Гутерріш

"Ми закликаємо Росію повернути контроль українцям. І всі військові дії біля станції мають припинитися", - зазначила Ґренголм.

Автор: 

США (24380) Запорізька АЕС (1456) атака на ЗАЕС (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Зеленський все зробив для того щоб ЗАЕС повернулась Україні в такому ж вигляді як і літак "Мрія"
показати весь коментар
19.08.2022 19:45 Відповісти
+7
Досвід Фукусіми показав що приватні компанії в разі аварії на АЕС не мають достатньо ресурсів для вирішення проблем які виникають після аварії внаслідок радіоактивного забруднення. Досвіду захоплення АЕС ворожою армією світ ще не має. Думаю що МАГАТЕ слід повністю переглянути свої нормативи і навіть оголосити території (комплекси) АЕС в усьому світі "екстериторіальними одиницями" які заборонено захоплювати і вести військові дії поряд з такими обєктами. Такі обєкти мають бути під захистом міжнародних структур і будь яке несанкціоноване проникнення на такі обєкти слід вважати актами міжнародного тероризму зважаючи на можливі тяжкі наслідки для всього світу.
показати весь коментар
19.08.2022 19:52 Відповісти
+5
"Зона Запорізької АЕС має бути демілітаризована, а станція повернута Україні"- сказала пані Очевидність. тільки про шляхи реалізації, чомусь, промовчала...
показати весь коментар
19.08.2022 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що робити з кацапстаном?
показати весь коментар
19.08.2022 19:42 Відповісти
денацифицировать . посмертно .
показати весь коментар
19.08.2022 19:45 Відповісти
Правильно . Где F-16 ?
показати весь коментар
19.08.2022 19:43 Відповісти
В асфальте. Тебе что, плохо доходит? Если бы мы покупали самолеты, то не могли бы строить дороги
показати весь коментар
19.08.2022 20:04 Відповісти
Зеленський все зробив для того щоб ЗАЕС повернулась Україні в такому ж вигляді як і літак "Мрія"
показати весь коментар
19.08.2022 19:45 Відповісти
"Зона Запорізької АЕС має бути демілітаризована, а станція повернута Україні"- сказала пані Очевидність. тільки про шляхи реалізації, чомусь, промовчала...
показати весь коментар
19.08.2022 19:48 Відповісти
Досвід Фукусіми показав що приватні компанії в разі аварії на АЕС не мають достатньо ресурсів для вирішення проблем які виникають після аварії внаслідок радіоактивного забруднення. Досвіду захоплення АЕС ворожою армією світ ще не має. Думаю що МАГАТЕ слід повністю переглянути свої нормативи і навіть оголосити території (комплекси) АЕС в усьому світі "екстериторіальними одиницями" які заборонено захоплювати і вести військові дії поряд з такими обєктами. Такі обєкти мають бути під захистом міжнародних структур і будь яке несанкціоноване проникнення на такі обєкти слід вважати актами міжнародного тероризму зважаючи на можливі тяжкі наслідки для всього світу.
показати весь коментар
19.08.2022 19:52 Відповісти
Ну і далі що? Я з вас худію, панове, ви тільки що півроку як бачили повну імпотентність міжнародних організацій і тут раптом знову все пропонуєте віддати в руки міжнародних організацій. Де логіка ваших дій? Щоб було так, як ви пропонуєте, магате має мати власний елітарний суперспецназ з правом їбашить кого скажуть, а це - наддержавна поліція і такого ніхто просто не дозволить. А ******* кацапів легко можуть в будь-який момент так само, як ліквідували свого часу бінладена, просто тупо нема політичної волі. Та й нас не дуже й шкода, ми ж білі християни нормальної орієнтації...
показати весь коментар
19.08.2022 21:45 Відповісти
А як ні то що? Поки не буде продовження до того що якщо не буде демілітаризована -то українці отримають дозвіл лупити по кацапській території . До того часу до кацапів не дійде.
показати весь коментар
19.08.2022 19:54 Відповісти
треба туди голубі каски ввести
показати весь коментар
19.08.2022 20:14 Відповісти
Ждем от США хороших и качественных боевых дронов которые могут террористов через форточки в комнатах хирячить.
показати весь коментар
19.08.2022 22:16 Відповісти
 
 