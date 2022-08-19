Зона Запорізької АЕС має бути демілітаризована, а станція повернута Україні, - США

Зона Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) має бути демілітаризована, а сама станція - повернута під контроль України.

Про це в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки повідомила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм, передає Цензор.НЕТ.

"Ми згодні з демілітаризацією, навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка. Це надзвичайно небезпечно. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. У регіоні є датчики, за якими спостерігають наші вчені. Ми рішуче засуджуємо те, що зробила Росія", - сказала Ґренголм.

Вона наголосила, що атомна станція має бути повернута під контроль України, при цьому необхідно забезпечити доступ до ЗАЕС місії МАГАТЕ.

"Ми закликаємо Росію повернути контроль українцям. І всі військові дії біля станції мають припинитися", - зазначила Ґренголм.