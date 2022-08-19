Зеленський провів зустріч із делегацією Асоціації європейських міст Euroсities - підписано меморандум про відбудову міст України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Асоціації європейських міст Euroсities на чолі з міським головою італійської Флоренції Даріо Нарделлою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У заході також взяли участь керівник Офісу Президента, голова президії Конгресу місцевих та регіональних влад Андрій Єрмак і заступники керівника офісу Глави держави Андрій Сибіга та Кирило Тимошенко.

Президент привітав делегацію Euroсities в Україні й наголосив на важливості таких візитів у цей складний час, коли наша держава бореться з російським вторгненням. Володимир Зеленський подякував урядам і народам європейських країн за підтримку України та наших громадян.

"Коли ми говоримо про допомогу та підтримку – гуманітарну, військову, політичну, – також важливо не забувати про допомогу у відбудові наших міст і громад. І важливо, що відбудова має починатися не після війни, а саме зараз. Потрібно забезпечити гуманітарні заходи, які дадуть змогу повернути нормальне життя людям в Україні", – зазначив Глава держави.

Президент висловив подяку європейським містам за прихисток, який вони надали українським громадянам, котрі були змушені тікати від війни. Водночас він зазначив, що прагне створити умови для повернення українців на батьківщину. Тому так важливо відновити роботу шкіл, дитячих садків, університетів і просто допомогти людям відремонтувати їхні будинки, зруйновані внаслідок російської агресії.

"Зараз це дуже важко для нас, для нашого бюджету. Тому що майже всі наші кошти ми витрачаємо на зміцнення армії. Тож ми будемо вдячні вам за допомогу", – сказав Володимир Зеленський.

У присутності Глави держави голова президії Конгресу місцевих та регіональних влад, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і президент Eurocities, мер Флоренції Даріо Нарделла підписали Меморандум про взаєморозуміння для підтримки сталої відбудови українських міст.

Андрій Єрмак розповів, що Конгрес місцевих та регіональних влад, який був створений з ініціативи Президента України за аналогією з європейською установою, є унікальною платформою для спілкування всіх гілок влади: Президента, уряду, депутатів Верховної Ради та представників місцевого самоврядування – навіть із найменших містечок.

"Особливо це важливо сьогодні, під час цієї жахливої повномасштабної війни з Росією. Тому що саме Конгрес став однією з точок згуртування всього нашого суспільства та бере активну участь у президентській програмі з відновлення України", – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Зі свого боку президент Euroсities наголосив на тому, що Асоціація солідарна з Україною у важкі часи війни й надає підтримку українським містам і громадам, а також людям, які були вимушені тимчасово залишити країну.

Асоціація європейських міст Euroсities – це політична платформа, що об’єднує органи місцевого самоврядування понад 150 найбільших міст Європи та понад 50 міст-партнерів. Під керівництвом цих органів – майже 140 млн громадян у 38 країнах. Учасниками Асоціації від України є Київ, Львів, Одеса та Харків.

Euroсities надає членам платформу для обміну знаннями, ідеями та досвідом, аналізу спільних викликів і розробки інноваційних рішень за допомогою широкого спектра форумів, робочих груп, проектів і заходів.

Президент Асоціації наголосив, що підписаний Меморандум стане дієвим інструментом для підтримки українських міст.

"Ми хочемо розпочати цю співпрацю якомога швидше, створити найбільшу програму взаємодії між містами, яку ми коли-небудь бачили в історії Європи", – сказав він.

Даріо Нарделла наголосив, що Euroсities готова поділитися своїм експертним досвідом задля відбудови українських міст.

Секретар президії Конгресу місцевих та регіональних влад Кирило Тимошенко висловив подяку європейським партнерам за підтримку ініціатив у межах Меморандуму.

"Переконаний, що з допомогою наших партнерів українські міста після відбудови за зручністю, сучасністю архітектури та інноваціями не поступатимуться багатьом європейським містам", – наголосив Кирило Тимошенко.

Згідно з підписаним документом, мери та лідери європейських і українських міст засуджують російську війну в Україні та закликають до негайного виведення військ РФ і відновлення миру.

У Меморандумі зазначається, що підписанти прагнуть об’єднати зусилля для підготовки та забезпечення швидкої й сталої відбудови українських міст, зруйнованих внаслідок російського вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

"Наша рівноправна підтримка прискорить відбудову міських територій відповідно до цілей Європейської зеленої угоди та цінностей Нового європейського Баугаузу", – сказано в документі.

Відповідно до Меморандуму, Eurocities планує згуртувати понад 200 великих міст Європи, які солідарні з українськими містами-побратимами, для реалізації проектів реконструкції; об’єднати ресурси, включно з технічними знаннями та досвідом, найкращі практики відповідно до запитів про підтримку від українських колег; надати допомогу в пошуку фінансування ЄС для реалізації проектів реконструкції тощо.

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, відповідно до Меморандуму, планує надати перелік відповідних критичних проектів відбудови українських міст, зруйнованих під час російської війни; забезпечити зручний і прозорий механізм фінансування проектів реконструкції; сприяти просуванню законодавчих ініціатив, необхідних для відбудови українських міст, тощо.

Документ передбачає створення спільної робочої групи, до складу якої увійдуть представники Eurocities і Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Група контролюватиме розробку та реалізацію цієї ініціативи й забезпечуватиме координацію зокрема з Європейським альянсом міст і регіонів для України.

Меморандум починає діяти цьогоріч 20 серпня. Його оцінюватимуть та оновлюватимуть щороку.

