Військовий облік жінок: у Міноборони дали роз'яснення - працюють над скороченням переліку спеціальностей та відтермінуванням до завершення особливого періоду

На сьогодні гострої необхідності збільшувати кількість жінок в ЗСУ немає, але залишається потреба в деяких спеціалістах та фахівцях. Обов’язковість постановки жінок, які мають визначені військово-облікові спеціальності, на військовий облік є нормою закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Наразі Міноборони і Генштаб розробляють зміни до переліку спеціальності, фахівцям з яких потрібно ставати на облік та пропонують відтермінувати старт процесу до завершення особливого періоду.

Про це в телеграмі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"По темі військового обліку жінок просто ПОВТОРЮЮ, бо наче і не було заяви Генштаба - знову зрада почалась.

Генеральний штаб ЗСУ опрацював питання застосування Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, та проаналізував поточну потребу у мобілізації жінок.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі не має гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України ❗️пропонується внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік:

1) скорочення Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних – відповідно до нинішніх потреб ЗСУ
2) добровільність постановки на військовий облік жінок, які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку
3) визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До жінок, які до 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться, - "слуга народу" Веніславський

Тепер поясню від себе:

обов"язковість постановки жінок на військовий облік, які мають визначені військово-облікові спеціальності, - це НОРМА ЗАКОНУ. Міноборони і Генштаб не можуть змінювати закон.

Ось ця норма Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" ст. 1 п. 11

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Якщо буде змінено цю норму, Міноборони і Генштаб її виконає. Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності і наш варіант законопроекту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах - такий порядок.

Але приймати рішення буде Парламент.

Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - заявила Маляр.

+11
19.08.2022 20:29 Відповісти
+6
Делать больше нечего ! Вон Ленку-ополченку поставьте на учет . Она же будет у вас первой леди.
19.08.2022 20:33 Відповісти
+6
*****, вибачте за мій французький, вам потрібні фахівці і спеціалісти чи спеціальності?!
Вам потрібен номер чи реальний досвід та знання?!
можна вважати спеціалістом людину, яка вчилась 40 років тому на хірурга, але ні дня хірургом не працювала?!
Чи повчите місяць і всьо Ок?!І що з вами, кретинами, робити?
19.08.2022 21:45 Відповісти
Я так розумію в міноборони більше зайнятись нічим . Зелена недоумкуватість невиліковна .
19.08.2022 20:20 Відповісти
Вона просто маніпулює. Або банально *******.
Це питання вирішується на рівні міністерства. Просто коригується наказ з переліком спеціальностей.
А ще краще змінювати підхід. Наприклад резервисти. Але для цього потрібні гроші. А так хочеться вкрасти. Крали на дорогах на півдні і сході України. Тепер Гетьманцев зрозумів, що можна і на армії красти...
20.08.2022 00:09 Відповісти
Вместо того что бы отловить по кустам здоровенных беженцев и отправить их на фронт свои города защищать,решили к женщинам придраться.
19.08.2022 20:23 Відповісти
Если человек не хочет воевать, он не пойдёт. А механизм принуждения как таковой не работает. Если даже если выпишут повестку на медкомиссию, то что мешает забить болт? Аж целый штраф потом выпишут? И то, это составление постановления об админ нарушении, суд… короче муть полная.
Единственное, от чего не отвертеться, это от повестки, когда уже непосредственно призывают с вещами. Там за нарушение уже уголовка светит.
19.08.2022 21:13 Відповісти
що ти верзеш? за дезертирство ( читай для ухилянтів) в кку є стаття- до 6 років обмеження або позбавлення волі. для чого пустопорожня демагогія? хачу-ніхачу? я не хочу,щоб твоїй мвтері пенсію з моїх податків платила, але ж терплю. не хочу, аби твої діти за мої подітки в школі безкоштовно начались. але ж терплю. то й ти, цяця, потерпиш!
19.08.2022 23:00 Відповісти
Читай законы, неявка на медкомиссию (а сначала всегда идёт медкомиссия, без неё не могут призвать) - это административное правонарушение с наказанием в виде штрафа. Не более.
А вот если ты прошёл комиссию, то ты уде на крючке, так как если призовут и не явишься, то там уже дезертирство и уголовка
20.08.2022 09:25 Відповісти
19.08.2022 20:29 Відповісти
Все не так безобидно! Но об этом вы узнаете после войны.
19.08.2022 20:34 Відповісти
19.08.2022 20:33 Відповісти
Ленку-камбалу только на учет в рыбхозе поставить.
19.08.2022 20:40 Відповісти
якого бена? а гендерна рівність під час військового стану не діє??
19.08.2022 20:39 Відповісти
І хтось іще їм вірить ? Скільки можна робити з людей ідіотів ?
19.08.2022 21:06 Відповісти
з яких людей? ідіотів у владу могли обрати лише ідіоти. так все ровно- можете починать ржать. а мнє какаяразніца тепер. я й так на обліку з квитком давно. тепер я посміхаюсь
19.08.2022 23:02 Відповісти
а лєнка скумбрія вже на військовий облік стала, чи ще нє?!
19.08.2022 21:16 Відповісти
*****, вибачте за мій французький, вам потрібні фахівці і спеціалісти чи спеціальності?!
Вам потрібен номер чи реальний досвід та знання?!
можна вважати спеціалістом людину, яка вчилась 40 років тому на хірурга, але ні дня хірургом не працювала?!
Чи повчите місяць і всьо Ок?!І що з вами, кретинами, робити?
19.08.2022 21:45 Відповісти
Мобілізували хлопця, провідного спеціаліста, тепер вчиться на кухаря . Ви ідіоти? Баланду варганити може і жіночки якісь зголосяться суто добровільно. То навіщо у переліку вже для жінок серед перших спеціальностей для обліку IT. Вони що будуть робити, теж перевчатись на кухарок? Сенс цього дійства, крім шкоди, який .
19.08.2022 21:55 Відповісти
А чого військові повинні їсти баланду? Їжу повинні готувати професіонали. Але не зрозуміло навіщо для цього мобілізувати. На передовій під обстрілами ніхто не готує. Для цього може підійти цілком цивільна людина. Вся проблема в тому, що до військових (мобілізованих) ставляться як до безкоштовної робочої сили. А так не повинно бути.
20.08.2022 00:03 Відповісти
Та вони просто задумали з ІТшників хабарі за відстрочки брати. Просто бізнес.
20.08.2022 23:22 Відповісти
Складається враження, що влада панічно боїться українок в армії! Альо придурки, якщо навіть після нашої перемоги ми не розвалимо і не демілітаризуємо рф, то цей сусід - ворог нікуди не подінеться( і історія попередніх століть нас цьому вчить!) А значить все без виключення населення має вміти воювати, щоб не було повторення 'нєжданчіка' 24лютого! В свою чергу це означає що або ми стаємо Ізраїлем вже зараз, або в майбутньому знову війна, і не факт що в майбутньому нам хтось буде зброю нахаляву давати і вчити нас! Тому давайте виключайте вже свою стереотипну дискримінацію!!!! Нудить від вас,кончена влада!!!
20.08.2022 00:27 Відповісти
20.08.2022 02:01 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/148478
20.08.2022 22:47 Відповісти
Я категорично проти того щоб мою жінку кудись забрали. Вам своїх жінок мало? Ще нормальних шкіл і садочків в країні немає, ще хочете забрати тих хто дітей бавить! Для чого? Щоб генералів розважати???
20.08.2022 23:24 Відповісти
 
 