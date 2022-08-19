Військовий облік жінок: у Міноборони дали роз’яснення - працюють над скороченням переліку спеціальностей та відтермінуванням до завершення особливого періоду

На сьогодні гострої необхідності збільшувати кількість жінок в ЗСУ немає, але залишається потреба в деяких спеціалістах та фахівцях. Обов’язковість постановки жінок, які мають визначені військово-облікові спеціальності, на військовий облік є нормою закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Наразі Міноборони і Генштаб розробляють зміни до переліку спеціальності, фахівцям з яких потрібно ставати на облік та пропонують відтермінувати старт процесу до завершення особливого періоду.

Про це в телеграмі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"По темі військового обліку жінок просто ПОВТОРЮЮ, бо наче і не було заяви Генштаба - знову зрада почалась.

Генеральний штаб ЗСУ опрацював питання застосування Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, та проаналізував поточну потребу у мобілізації жінок.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі не має гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України ❗️пропонується внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік:

1) скорочення Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних – відповідно до нинішніх потреб ЗСУ

2) добровільність постановки на військовий облік жінок, які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку

3) визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Тепер поясню від себе:

обов"язковість постановки жінок на військовий облік, які мають визначені військово-облікові спеціальності, - це НОРМА ЗАКОНУ. Міноборони і Генштаб не можуть змінювати закон.

Ось ця норма Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" ст. 1 п. 11

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Якщо буде змінено цю норму, Міноборони і Генштаб її виконає. Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності і наш варіант законопроекту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах - такий порядок.

Але приймати рішення буде Парламент.

Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - заявила Маляр.