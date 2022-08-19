УКР
Кабмін розширив перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню від мобілізації

шмигаль,кабмін

Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до механізму бронювання, якими пропонується деталізувати перелік осіб, що можуть отримати відстрочку від призову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Відповідний проект закону уряд підтримав на своєму черговому засіданні. Він вступить в силу після прийняття Верховною Радою.

Документ передбачає можливість бронювання для працівників:

  • органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;
  • на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхньог виконання;
  • на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних Сил України;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.

Читайте: Уряд дозволить представникам українських експортних компаній виїжджати на тиждень за кордон, - віцепрем’єрка Свириденко

Нагадуємо, 15 серпня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації ще на 90 діб - до 21 листопада 2022 року.

Кабмін (14386) мобілізація (3231) Мельничук Тарас (56)
+21
Все для себе і під себе, але хотілось би побачити хоч одну тушу на фронті.
19.08.2022 20:36 Відповісти
+17
Ну и у полиции бронь. Они после войни будут защищать слуг народа от народа.
19.08.2022 20:36 Відповісти
+14
Ясно, тобто всяких Юзіків і Тищенків призивати не будуть?
19.08.2022 20:42 Відповісти
Да это очень важно, без них мы бы загнулись, впрочем как и с ними.
19.08.2022 20:33 Відповісти
полицейским из Бучи или Макарова расскажи
19.08.2022 20:51 Відповісти
Або з Миколаєва.
19.08.2022 21:33 Відповісти
так точно(
19.08.2022 22:15 Відповісти
Логічно! Всім зеленим котлетам та іншим соплям - бронь. Європейську солідарність та інших патріотів - на фронт...
19.08.2022 20:40 Відповісти
Головне -добробати в котли чи в евакуацію !
20.08.2022 07:46 Відповісти
Кому на фронт загорать,а кому в тылу на американские пожертвования корячится,госслужба конечно же не на фронт,там без них обойдутся.
19.08.2022 20:40 Відповісти
19.08.2022 20:44 Відповісти
А який з них пожиток буде?
19.08.2022 23:05 Відповісти
ШАРІКОВИ.
19.08.2022 20:44 Відповісти
От войны вы свои некчемные шкуры забронируете,а после войны бронь уже не сбережет.
19.08.2022 20:44 Відповісти
95 квартал . Ну і весь зелений бізнес .
19.08.2022 20:53 Відповісти
Сьогодні ще одне "доленосне" рішення віцепрем*єрка озвучила - замість очікувань студентів будуть випускати бізнесменов.
19.08.2022 21:43 Відповісти
Колю Тищенка та Лисого з Кварталу забронювати не забудьте ЗЕвиродки!!
19.08.2022 21:44 Відповісти
Все одно вирішальне слово при наданні броні лишається за військкоматом. Приходить людина з листом бронювання від підприємства чи профільного міністерства , а воєнком каже : у тебе спеціальність дефіцитна чи по району не виконано мобілізаційний план
І все
20.08.2022 08:31 Відповісти
 
 