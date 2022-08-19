УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6626 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
18 788 53

Увечері 19 серпня в окупованій Євпаторії було чути 2 постріли ППО. ВIДЕО

Ввечері 19 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії пролунали 2 вибухи - працювала ППО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Російськи пропагандисти заявляють, що спрацювала ППО.

Автор: 

Євпаторія (44) Крим (14256)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
От разрывов идет дым,
ВСУ спасает Крым.
показати весь коментар
19.08.2022 20:51 Відповісти
+31
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
показати весь коментар
19.08.2022 20:59 Відповісти
+23
показати весь коментар
19.08.2022 21:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От разрывов идет дым,
ВСУ спасает Крым.
показати весь коментар
19.08.2022 20:51 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 21:41 Відповісти
Мабуть сбили щось . На такій висоті гарна обнаружимость цілі.. треба на « бреящем» режимі
показати весь коментар
19.08.2022 20:57 Відповісти
Не факт что там что то сбили...
Зенитная ракета в любом случае детонирует в заданной точке,
а была ли там какая либо цель, на этом видео совершенно не видно...
показати весь коментар
19.08.2022 21:46 Відповісти
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
показати весь коментар
19.08.2022 20:59 Відповісти
Це ППО. Збили щось? Мабуть не було чого й збивати, просто шмалять куди небудь, бо вже власної тіні бояться.
показати весь коментар
19.08.2022 20:59 Відповісти
це в'їбали по самом ППО касапів
показати весь коментар
19.08.2022 21:17 Відповісти
https://t.me/c/1457892982/23452 https://t.me/c/1457892982/23452

показати весь коментар
19.08.2022 21:00 Відповісти
Частный канал. 😡
показати весь коментар
19.08.2022 21:09 Відповісти
видео тоже частное...!
там и Цевастополь принял эстафету:
https://t.me/c/1457892982/23456
показати весь коментар
19.08.2022 21:14 Відповісти
"Message in a private group," выложите лучше на ютуб..
показати весь коментар
19.08.2022 21:23 Відповісти
на винде не открывается - толку от таких ссылок
показати весь коментар
19.08.2022 21:50 Відповісти
сочувствую...
показати весь коментар
19.08.2022 21:55 Відповісти
І кого вони збили, чи простим пулянням в небо хочуть заспокоїти та показати ефективність ППО?
показати весь коментар
19.08.2022 21:01 Відповісти
Сцикотно їм, от і пуляють.
показати весь коментар
19.08.2022 21:56 Відповісти
руськомовне захистили, тепер черга захищати людськомовне
показати весь коментар
19.08.2022 21:03 Відповісти
Это срусская ПВО показывает что у них ракеты летают
показати весь коментар
19.08.2022 21:03 Відповісти
Да нічого вони там не збили ! понти гоняють
показати весь коментар
19.08.2022 21:03 Відповісти
понти ганяють.., брехливі тварюки
показати весь коментар
19.08.2022 21:04 Відповісти
По чайкам шмаляють
показати весь коментар
19.08.2022 21:05 Відповісти
Prosto gusi proleteli i obezatelno nado v nix strelnut?
показати весь коментар
19.08.2022 21:06 Відповісти
Вот вам и "камни с неба"). Ждите, будут еще.
показати весь коментар
19.08.2022 21:07 Відповісти
це шоб було тамошнєму абдристовичу, - какашенкову, на ніч казочку оркам розповісти. як в небі летіли два склади з ************ до хаймарсів і він їх обидва збив, однією "високоточною" ракетою.
показати весь коментар
19.08.2022 21:09 Відповісти
Петля эту падлу ждёт.
показати весь коментар
19.08.2022 21:11 Відповісти
это ты про арестовича ? согласен а какашенкова свои придавят или пошлют на передовую под грады
показати весь коментар
19.08.2022 21:52 Відповісти
Не розумію, а горобці в чому винні?
показати весь коментар
19.08.2022 21:09 Відповісти
українці чекають інших повідомлень. ЗСУ, ваш вихід!
показати весь коментар
19.08.2022 21:11 Відповісти
надо стрелять ПВО так, чтобы "окурки" от их ракет падали на склады. "незачьот"
показати весь коментар
19.08.2022 21:11 Відповісти
Крок 1: виявляються місця розташування ППО противника;
Крок 2: наноситься враження по ППО противника...
показати весь коментар
19.08.2022 21:12 Відповісти
Ніабращайті вніманія, єта магнітниє бурі!
Раслабляємся і ідьом на пляж...
показати весь коментар
19.08.2022 21:12 Відповісти
Не в тому справа чи справді збили ціль чи не збили.
Або взагалі нічого не було
А в тому річ, що спокійне окупантське життя в Криму закінчилося і починаються суворі фронтові будні.
Ага ага...
"Київ за три дні... Квіти переможцям... Парад на Хрещатику..."

показати весь коментар
19.08.2022 21:13 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 21:14 Відповісти
З іншого ресурсу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220819-znovu-bavovna-u-krymu-u-yevpatoriyi-prolunaly-vybuhy/ Знову "бавовна" у Криму: Ввечері 19 серпня у Євпаторії та Севастополі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Зокрема, вибухи було чути у районі Євпаторї та у селищі Заозерне. Пізніше повідомили про "бавовну" у Севастополі.
Так званий радник голови Криму Крючков ("керівники" Аксьонов і Константінов "пропали" позавчора в Ростові на дону) заявив, що, ймовірно, "спрацювала система ППО".
показати весь коментар
19.08.2022 21:16 Відповісти
тиха украинская ночь )))))
////
Севастополь. Сообщают о "хлопках". Тоже вероятно работает ПВО

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10751

Местные жители сообщают о прилетах в Новой Каховке

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10747
показати весь коментар
19.08.2022 21:22 Відповісти
Мост на Каховской ГЭС - ВСЬО
показати весь коментар
19.08.2022 21:57 Відповісти
Это цирк какой то,постановка.
показати весь коментар
19.08.2022 21:24 Відповісти
не думаю.

Скоріше йде розвідка, куда лупашити HARMсами
показати весь коментар
19.08.2022 21:26 Відповісти
Мы гуляли под луной, песни нам шептал прибой,
Были только ты и я в курорте Евпатория,

Я тебя не скоро позабуду ...
показати весь коментар
19.08.2022 21:33 Відповісти
доречі шутка але співвідношення ціни дрона та с400 незрівняні
показати весь коментар
19.08.2022 21:34 Відповісти
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт"....
показати весь коментар
19.08.2022 21:37 Відповісти
Хорошего вам заслуженного отдыха рашисты. За что боролись на то и напоролись
показати весь коментар
19.08.2022 21:53 Відповісти
Розганяють кацапів по домівках. Сєзон заканчіваєтся.
показати весь коментар
19.08.2022 21:54 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 22:11 Відповісти
Заикайте , кляті орки до бавовни , адже для украінців ви не шкодуєте ракет цілодобово !
показати весь коментар
19.08.2022 22:44 Відповісти
Може в мене з географiею погано чи я шось пропустила.... Звiдкiля запускали ракети? З територii Украiни? У нас е ракети дальнiстю бiльше 70км?
показати весь коментар
19.08.2022 22:52 Відповісти
Немає, звичайно. Але якщо знадобиться ...
показати весь коментар
20.08.2022 00:55 Відповісти
жаль что наши ничего не сбили
показати весь коментар
19.08.2022 23:24 Відповісти
Ну як це?! Запускають одну ракету ППО, а іншою - її збивають. Профіт!
показати весь коментар
20.08.2022 00:54 Відповісти
В Крыму почалась читацька конференція, присвячена творчості
Едгара ППО (жахіття).
показати весь коментар
19.08.2022 23:25 Відповісти
Нічого там не збиває ніяка ППО, тому що, немає у кацапів ніякого нормального ППО. Це кацапи самі запускають у небо хлопавки, щоб показати Ваті, що ніби ППО є і воно працює. В кінці -кінців ті криві с400 комусь втюхати ще хоть пару штук потрібно.
показати весь коментар
20.08.2022 00:04 Відповісти

показати весь коментар
20.08.2022 02:16 Відповісти
Скоро й перднуть боятимуться.
показати весь коментар
20.08.2022 08:27 Відповісти
 
 