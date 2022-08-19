18 788 53
Увечері 19 серпня в окупованій Євпаторії було чути 2 постріли ППО. ВIДЕО
Ввечері 19 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії пролунали 2 вибухи - працювала ППО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Російськи пропагандисти заявляють, що спрацювала ППО.
ВСУ спасает Крым.
Зенитная ракета в любом случае детонирует в заданной точке,
а была ли там какая либо цель, на этом видео совершенно не видно...
там и Цевастополь принял эстафету:
https://t.me/c/1457892982/23456
Крок 2: наноситься враження по ППО противника...
Раслабляємся і ідьом на пляж...
Або взагалі нічого не було
А в тому річ, що спокійне окупантське життя в Криму закінчилося і починаються суворі фронтові будні.
Ага ага...
"Київ за три дні... Квіти переможцям... Парад на Хрещатику..."
Зокрема, вибухи було чути у районі Євпаторї та у селищі Заозерне. Пізніше повідомили про "бавовну" у Севастополі.
Так званий радник голови Криму Крючков ("керівники" Аксьонов і Константінов "пропали" позавчора в Ростові на дону) заявив, що, ймовірно, "спрацювала система ППО".
////
Севастополь. Сообщают о "хлопках". Тоже вероятно работает ПВО
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10751
Местные жители сообщают о прилетах в Новой Каховке
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10747
Скоріше йде розвідка, куда лупашити HARMсами
Были только ты и я в курорте Евпатория,
Я тебя не скоро позабуду ...
