Європейський фонд миру мобілізував 2,5 млрд євро для доставки військового обладнання в Україну, - МЗС Франції

Європейський фонд миру мобілізував 2,5 млрд євро для фінансування доставки військового обладнання в Україну.

Про це повідомляє МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Через Європейський фонд миру Франція та її партнери з Європейського Союзу також мобілізували 2,5 мільярда євро для фінансування доставки військового обладнання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, МЗС додає, що Франція підтримує Україну, яка зазнала агресії і захищає своє населення та свій суверенітет. Йдеться про доставку важкої техніки (такої, як гармати "Цезар" та бронетехніка), постачання зброї та боєприпасів, навчання українських спеціалістів, які обслуговують передане обладнання.

Дякуємо.
показати весь коментар
19.08.2022 22:09 Відповісти
Ви головне до тих мільярдів "зелену тлю" не підпускайте!
показати весь коментар
19.08.2022 22:10 Відповісти
Тепер чекаємо, коли зберуть достатньо зброї, доставка якої обійдеться аж в 2,5 млрд. євро!
показати весь коментар
19.08.2022 22:15 Відповісти
Мабуть таки доставка вийде дорожче аніж сама зброя
показати весь коментар
20.08.2022 00:59 Відповісти
 
 