Європейський фонд миру мобілізував 2,5 млрд євро для доставки військового обладнання в Україну, - МЗС Франції

Європейський фонд миру мобілізував 2,5 млрд євро для фінансування доставки військового обладнання в Україну.

Про це повідомляє МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Через Європейський фонд миру Франція та її партнери з Європейського Союзу також мобілізували 2,5 мільярда євро для фінансування доставки військового обладнання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, МЗС додає, що Франція підтримує Україну, яка зазнала агресії і захищає своє населення та свій суверенітет. Йдеться про доставку важкої техніки (такої, як гармати "Цезар" та бронетехніка), постачання зброї та боєприпасів, навчання українських спеціалістів, які обслуговують передане обладнання.