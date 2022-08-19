УКР
Новини Санкції проти Росії
Потрібно вводити восьмий пакет санкцій та піднімати для Росії ціну агресії, - МЗС Естонії

Естонія зробить офіційну пропозицію Єврокомісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти РФ.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що прискорити введення чергового пакету санкцій вкрай важливо, щоб "збільшити і посилити обмежувальні заходи щодо Росії, та системно діяти, щоб послідовно підвищувати ціну агресії для Росії".

Естонія наполягає, щоб у рамках восьмого санкційного пакету обмеження в галузі економіки, енергетики та торгівлі були розширені, як і список санкціонованих фізичних та юридичних осіб. Також Естонія наголошує на необхідності поширити санкції на поїздки громадян РФ.

Рейнсалу наголосив, що його відомство працює над досягненням політичного консенсусу по всій шенгенській візовій зоні, щоб запровадити додаткові санкції щодо громадян Росії, як це зробила Естонія, і в результаті "закрити шенгенську зону для громадян Росії".

У попередній пакет санкцій щодо Росії, прийнятий Євросоюзом 20 липня, увійшла заборона на експорт золота та ювелірних виробів із Росії, блокування європейських активів Сбербанку, нові заходи експортного контролю та обмеження проти понад 50 юридичних та фізичних осіб.

Так-так, треба кацапню свіжими санкціями "збадьорити".Бо щось давненько про санкції не чути.
19.08.2022 22:17 Відповісти
так... саме так! ціна агресії повинна підніматися !!! ніяких виключень і послаблень... бо це срашка сприймає як слабкість і дозвіл вбивати й надалі...
19.08.2022 22:23 Відповісти
Надо вводить восьмой, хорошо эрегированный пакет санкций, в анальное "старшебратское" отверстие.
Вазелин не прилагается.
19.08.2022 22:29 Відповісти
Прилагается сосновая шишка
20.08.2022 00:23 Відповісти
Ох, да замуруйте вже цю смердючу клоаку повністю.
19.08.2022 22:38 Відповісти
 
 