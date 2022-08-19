Потрібно вводити восьмий пакет санкцій та піднімати для Росії ціну агресії, - МЗС Естонії

Естонія зробить офіційну пропозицію Єврокомісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що прискорити введення чергового пакету санкцій вкрай важливо, щоб "збільшити і посилити обмежувальні заходи щодо Росії, та системно діяти, щоб послідовно підвищувати ціну агресії для Росії".

Естонія наполягає, щоб у рамках восьмого санкційного пакету обмеження в галузі економіки, енергетики та торгівлі були розширені, як і список санкціонованих фізичних та юридичних осіб. Також Естонія наголошує на необхідності поширити санкції на поїздки громадян РФ.

Рейнсалу наголосив, що його відомство працює над досягненням політичного консенсусу по всій шенгенській візовій зоні, щоб запровадити додаткові санкції щодо громадян Росії, як це зробила Естонія, і в результаті "закрити шенгенську зону для громадян Росії".

Також читайте: Президент Естонії Каріс взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ. ФОТОрепортаж

У попередній пакет санкцій щодо Росії, прийнятий Євросоюзом 20 липня, увійшла заборона на експорт золота та ювелірних виробів із Росії, блокування європейських активів Сбербанку, нові заходи експортного контролю та обмеження проти понад 50 юридичних та фізичних осіб.