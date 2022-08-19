У Франції розповіли, скільки і якої зброї передали Україні за останні 2 місяці

Міністерство закордонних справ Франції перерахувало кількість наданого Україні протягом останніх двох місяців озброєння, серед якого САУ "Цезар" та бронеавтомобілі.

Про це повідомило МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За 2 місяці Франція направила 6 нових гармат "Цезар" (загалом 18), кілька десятків бронеавтомобілів та активно підтримала виділення 5-го траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США збираються надати Україні військову допомогу на 800 млн дол., - Reuters