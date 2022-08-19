УКР
У Франції розповіли, скільки і якої зброї передали Україні за останні 2 місяці

Міністерство закордонних справ Франції перерахувало кількість наданого Україні протягом останніх двох місяців озброєння, серед якого САУ "Цезар" та бронеавтомобілі.

Про це повідомило МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За 2 місяці Франція направила 6 нових гармат "Цезар" (загалом 18), кілька десятків бронеавтомобілів та активно підтримала виділення 5-го траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.

+19
жидковато....
19.08.2022 22:41 Відповісти
+9
Валентина, в них на складах явно більше, ніж 18 САУ Цезар. Друга-третя армія Європі, країна в G7, могли б трохи напружити ягодиці...
19.08.2022 22:56 Відповісти
+6
так це ж синоніми
19.08.2022 23:07 Відповісти
Повторюсь, Європа не магазини зброї. Там приймали закон,що оборонна промисловість не підлягає мобілізації. Яка оборонна? Може там не жидкувато, візьміть,ах вам петиція потрібно
19.08.2022 22:49 Відповісти
Было 72 САУ в ВС Франции, 18 передали Украине. Сколько же осталось?). Иногда лучше промолчать, чем ягодицы напрягать.
19.08.2022 23:02 Відповісти
AMX-30 AuF1
19.08.2022 23:19 Відповісти
No. built 400 штук
19.08.2022 23:26 Відповісти
Цезарiв вони надали бiльше, нiж очикувалося.
Бо в них лише 100 одиниць було.
По iншим типам - жмуть.
Можливо, бажали Цезарiв перевiрити в бою.
19.08.2022 23:02 Відповісти
зараз валя вам розкаже у своєму стилі що європа вам ніх не винна
19.08.2022 23:03 Відповісти
Они привыкли только расслаблять
19.08.2022 23:51 Відповісти
19.08.2022 22:43 Відповісти
Це звернення до Макрону?
19.08.2022 22:47 Відповісти
Мерзота безмозгла, скоро відповіси за все страшило @обане.
19.08.2022 22:57 Відповісти
Ресурс «Цезарів» 100 пострілів і на свалку (
19.08.2022 22:45 Відповісти
Брехня
19.08.2022 23:01 Відповісти
Просто коли комп. видає помилку "перегрів ствола", то не треба витягувати вилку компа із розетки.
Таке буває, коли пересажуєшся з деу ланос на лехус...
19.08.2022 23:04 Відповісти
Ти дебіл чи просто рускії?
19.08.2022 23:06 Відповісти
это газета "Вечерний Белгород" пишет?
19.08.2022 23:15 Відповісти
2 найбільші економіки Європи - Франція та Німеччина. Ну, на тлі Німеччини навіть Франція не так погано виглядає. Хоча від першої незалежної республіки в історії всі очікували більшої допомоги у боротьбі за свободу та незалежність.
20.08.2022 00:04 Відповісти
в 6 раз немцы дали больше
20.08.2022 00:43 Відповісти
 
 