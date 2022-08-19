8 311 21
У Франції розповіли, скільки і якої зброї передали Україні за останні 2 місяці
Міністерство закордонних справ Франції перерахувало кількість наданого Україні протягом останніх двох місяців озброєння, серед якого САУ "Цезар" та бронеавтомобілі.
Про це повідомило МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За 2 місяці Франція направила 6 нових гармат "Цезар" (загалом 18), кілька десятків бронеавтомобілів та активно підтримала виділення 5-го траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.
Бо в них лише 100 одиниць було.
По iншим типам - жмуть.
Можливо, бажали Цезарiв перевiрити в бою.
Таке буває, коли пересажуєшся з деу ланос на лехус...