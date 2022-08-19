УКР
Німеччина надала Україні ще 3 зенітні установки Gepard та 11 бронетранспортерів М113

німеччина,гепард

Уряд Німеччини оприлюднив обсяги військової допомоги Україні. Зазначається, що поставки обладнання та озброєння здійснюється із запасів Бундесверу та поставками промисловості, які фінансуються з коштів федеральної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті уряду Німеччини.

Так, порівняно з минулим тижнем, Німеччина надала Україні ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 БТРів М113 із озброєнням та тисячу сухпайків.

На черзі:

- 20 ракетних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами та лазерним підсвічуванням цілі;

- 1592 артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

- 255 артилерійських боєприпасів Vulcano калібру 155 мм;

- 60 200 патронів калібру 40 мм;

- 6 навантажувачів;

- 40 електронних пристроїв для захисту від дронів;

- 12 броньованих евакуаційних машин;

- 30 кулеметів MG3 для бронемашин підтримки Bergepanzer.

Також читайте: Берлін багато тижнів ігнорує прохання України щодо постачання озброєнь, - Die Welt

Німеччина (7746) зброя (7747)
+20
Дякуємо.
19.08.2022 22:59
+12
за М113 особое спасибо. Они очень кстати.
"вулкано" давайте быстрее. Очень хотелось бы, что 1592 снаряда были SMArt.
19.08.2022 23:05
+10
дякуємо..
(хтоб сказав нашим батькам-дідам, що колись Німетчина буде допомагати зброєю війську України ... воювати проти диких орд суки-рашкі !?!...)
19.08.2022 23:17
20 ракетних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами та лазерним підсвічуванням цілі

це що таке ?
19.08.2022 23:30
Це бельгійський аналог Hydra 70.

https://fz.be/laser-guided-rocket?lang=de

Для гелікоптерів - дуже зручний підвіс, нічого не треба доробляти. На автотехніку щось треба нашим технікам доробляти, бо потрібен справжній бойовий модуль.
20.08.2022 00:21
Пентагон закупит для ВСУ реактивные боеприпасы с лазерной наводкой - ракеты Hydra 70, которыми можно бить по врагу из самолетов, вертолетов и наземных установок

- вес: 15 кг;
дальность 100-5 000 м при пуске с вертолета, 2-11 км при пуске с самолета;
- наведение: полуактивное лазерное;

Чем ракета важна для Украины - с этими ракетами украинская армия в разы увеличит свой арсенал способов ликвидации российской техники и живой силы.

Цена одной ракеты - $10 тыс. !!!!!!!!
20.08.2022 00:25
невиданная щедрость
19.08.2022 23:00
Німецьку допомогу можна порівняти зі швидкістю вагітної черепахи...
19.08.2022 23:02
Своє треба мати, а не закатувати гроші у асфальт перед загрозою нападу
19.08.2022 23:54
З чого ти вирішив що тобі взагалі хтось повинен допомогати?
Кацап провокатор чи просто невдячна потвора?
20.08.2022 00:46
Ти вдячний політикам Німеччини за цю війну?
Вони організували й підштовхнули - знову хотіли світом керувати.
20.08.2022 08:36
Так то Німеччина винна що скажене ***** з скаженими рабокацапами нелюдями напали..... сходи до лікаря.
Провсяк випадок: фсб сране - идинахуй!
путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
20.08.2022 13:46
за М113 особое спасибо. Они очень кстати.
"вулкано" давайте быстрее. Очень хотелось бы, что 1592 снаряда были SMArt.
255 Vulcano 155mm - очевидно на испытания в боевых условиях. Судя по доке, разработка 2021 года. https://electronics.leonardo.com/documents/16277707/18299996/VULCANO+155+%28mm08723%29+HQ.pdf?t=1643365268931
19.08.2022 23:19
М113 на сегодня), получено 300+ ед.( из них 250 от США).
19.08.2022 23:53
Надолужують 3 річну бездіяльність таранів та хомчаків…
19.08.2022 23:07
Як модернізують "Тунгуски": масштабне оновлення, яке ігнорують у Міноборони

Модернізована "Тунгуска" від "Оборонних технологій" активно йде на експорт, але ігнорується Збройними Силами України

https://web.archive.org/web/20220215115013/https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_modernizujut_tunguski_masshtabne_onovlennja_jake_ignorujut_u_minoboroni-888.html
19.08.2022 23:49
Бляха, навіть коментувати нічого.
19.08.2022 23:14
дякуємо..
(хтоб сказав нашим батькам-дідам, що колись Німетчина буде допомагати зброєю війську України ... воювати проти диких орд суки-рашкі !?!...)
В Тунгусках та Шилках старі радари - рашисти їх помічають здалеку та можуть одразу РСЗО накривати. Тому їх майже немає.

В С300 вже ********* радари. Можливо, Пентагон даси нам ракети автоматичного наведення саме на радари С300.

В Гепарді, думаю, непоганий радар, бо їх модернізували до 2011 року.
20.08.2022 00:34
https://web.archive.org/web/20220215115013/https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_modernizujut_tunguski_masshtabne_onovlennja_jake_ignorujut_u_minoboroni-888.html
20.08.2022 07:36
Звісно дякуємо...
""
19.08.2022 23:30
На складах бувшої НДР мабуть залишились "Шилки" та БТР 152.
19.08.2022 23:31
Спасибо ФРГ, нужно все.
19.08.2022 23:49
Три трабанта и трусы муркель штази в музей Ерика Хонекера.
20.08.2022 00:05
ЗСУ в такій ЗЄ-ліной жопє, що і Трабант піде за БМП
20.08.2022 00:46
Неужели колбасник раскошелились
20.08.2022 00:11
 
 