Німеччина надала Україні ще 3 зенітні установки Gepard та 11 бронетранспортерів М113

Уряд Німеччини оприлюднив обсяги військової допомоги Україні. Зазначається, що поставки обладнання та озброєння здійснюється із запасів Бундесверу та поставками промисловості, які фінансуються з коштів федеральної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті уряду Німеччини.

Так, порівняно з минулим тижнем, Німеччина надала Україні ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 БТРів М113 із озброєнням та тисячу сухпайків.

На черзі:

- 20 ракетних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами та лазерним підсвічуванням цілі;

- 1592 артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

- 255 артилерійських боєприпасів Vulcano калібру 155 мм;

- 60 200 патронів калібру 40 мм;

- 6 навантажувачів;

- 40 електронних пристроїв для захисту від дронів;

- 12 броньованих евакуаційних машин;

- 30 кулеметів MG3 для бронемашин підтримки Bergepanzer.

