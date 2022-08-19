Німеччина надала Україні ще 3 зенітні установки Gepard та 11 бронетранспортерів М113
Уряд Німеччини оприлюднив обсяги військової допомоги Україні. Зазначається, що поставки обладнання та озброєння здійснюється із запасів Бундесверу та поставками промисловості, які фінансуються з коштів федеральної допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті уряду Німеччини.
Так, порівняно з минулим тижнем, Німеччина надала Україні ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 БТРів М113 із озброєнням та тисячу сухпайків.
На черзі:
- 20 ракетних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами та лазерним підсвічуванням цілі;
- 1592 артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
- 255 артилерійських боєприпасів Vulcano калібру 155 мм;
- 60 200 патронів калібру 40 мм;
- 6 навантажувачів;
- 40 електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 12 броньованих евакуаційних машин;
- 30 кулеметів MG3 для бронемашин підтримки Bergepanzer.
це що таке ?
https://fz.be/laser-guided-rocket?lang=de
Для гелікоптерів - дуже зручний підвіс, нічого не треба доробляти. На автотехніку щось треба нашим технікам доробляти, бо потрібен справжній бойовий модуль.
- вес: 15 кг;
дальность 100-5 000 м при пуске с вертолета, 2-11 км при пуске с самолета;
- наведение: полуактивное лазерное;
Чем ракета важна для Украины - с этими ракетами украинская армия в разы увеличит свой арсенал способов ликвидации российской техники и живой силы.
Цена одной ракеты - $10 тыс. !!!!!!!!
"вулкано" давайте быстрее. Очень хотелось бы, что 1592 снаряда были SMArt.
Модернізована "Тунгуска" від "Оборонних технологій" активно йде на експорт, але ігнорується Збройними Силами України
https://web.archive.org/web/20220215115013/https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_modernizujut_tunguski_masshtabne_onovlennja_jake_ignorujut_u_minoboroni-888.html
(хтоб сказав нашим батькам-дідам, що колись Німетчина буде допомагати зброєю війську України ... воювати проти диких орд суки-рашкі !?!...)
В С300 вже ********* радари. Можливо, Пентагон даси нам ракети автоматичного наведення саме на радари С300.
В Гепарді, думаю, непоганий радар, бо їх модернізували до 2011 року.
